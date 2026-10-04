Từ tháng 10/2026, 3 mức trợ cấp tăng thêm: Người cao tuổi có một khoản lên 540.000 đồng/tháng
Từ tháng 10/2026, nhiều nhóm đối tượng sẽ được áp dụng mức trợ cấp mới, trong đó có khoản tăng lên 540.000 đồng/tháng và mức chuẩn vượt 3 triệu đồng.
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Từ tháng 10/2026, 3 mức trợ cấp quan trọng gồm trợ cấp ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội và hưu trí xã hội được điều chỉnh tăng theo quy định mới.
Câu 1: Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1/10/2026 là bao nhiêu?
A. 2.789.000 đồng
B. 3.012.000 đồng ✔
C. 3.200.000 đồng
D. 3.500.000 đồng
Giải thích:
Theo Điều 3 Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công chính thức nâng lên 3.012.000 đồng.
Con số này dùng làm căn cứ tính các chế độ ưu đãi cho người có công cùng thân nhân từ tháng 10/2026.
Đáp án đúng là: B. 3.012.000 đồng
Câu 2: Mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng áp dụng mới từ tháng 10/2026 được điều chỉnh lên bao nhiêu?
A. 500.000 đồng/tháng
B. 520.000 đồng/tháng
C. 540.000 đồng/tháng ✔
D. 600.000 đồng/tháng
Giải thích:
Căn cứ Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng được điều chỉnh lên 540.000 đồng/tháng.
Mức mới này là nền tảng tính trợ cấp hằng tháng cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội trên cả nước.
Đáp án đúng là: C. 540.000 đồng/tháng
Câu 3: Trước khi tăng lên 540.000 đồng, mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng cũ là bao nhiêu?
A. 360.000 đồng/tháng
B. 450.000 đồng/tháng
C. 480.000 đồng/tháng
D. 500.000 đồng/tháng ✔
Giải thích:
Theo quy định tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 500.000 đồng/tháng.
Đến tháng 10/2026, Nghị định 335/2026/NĐ-CP mới chính thức thay thế và tăng thêm 40.000 đồng/tháng cho người thụ hưởng.
Đáp án đúng là: D. 500.000 đồng/tháng
Câu 4: Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công trước thời điểm tháng 10/2026 được áp dụng là bao nhiêu?
A. 2.050.000 đồng
B. 2.500.000 đồng
C. 2.789.000 đồng ✔
D. 3.000.000 đồng
Giải thích:
Trước khi điều chỉnh theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được thực hiện theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP là 2.789.000 đồng.
Mức điều chỉnh mới tăng thêm hơn 220.000 đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước tới chính sách đền ơn đáp nghĩa.
Đáp án đúng là: C. 2.789.000 đồng
Câu 5: Văn bản pháp luật nào quy định việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng lên 540.000 đồng?
A. Nghị định 76/2024/NĐ-CP
B. Nghị định 77/2024/NĐ-CP
C. Nghị định 321/2026/NĐ-CP
D. Nghị định 335/2026/NĐ-CP ✔
Giải thích:
Khoản 1 Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP đã sửa đổi Nghị định 176/2025/NĐ-CP để nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng lên 540.000 đồng.
Quy định này giúp bảo đảm nguồn thu nhập cơ bản cho người cao tuổi không có lương hưu từ tháng 10/2026.
Đáp án đúng là: D. Nghị định 335/2026/NĐ-CP
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