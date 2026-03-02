Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ tháng 3, thêm trường hợp được tạm dừng đóng BHXH

02-03-2026 - 15:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc đang làm thủ tục phục hồi được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất tối đa 12 tháng.

Theo Luật Phục hồi, phá sản, doanh nghiệp đang áp dụng thủ tục phục hồi được tạm dừng đóng BHXH.

Từ tháng 3, thêm trường hợp được tạm dừng đóng BHXH - Ảnh 1.

Người lao động TPHCM làm hồ sơ, thủ tục BHXH

Luật có hiệu lực từ tháng 3, bổ sung đối tượng được tạm dừng đóng BHXH nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo khoản 2 Điều 86 Luật Phục hồi, phá sản và nội dung bổ sung vào điểm a khoản 1 Điều 37 Luật BHXH, doanh nghiệp đang áp dụng thủ tục phục hồi theo pháp luật về phục hồi, phá sản được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian tạm dừng tối đa 12 tháng, tính từ khi tòa án thụ lý thủ tục phục hồi.

Trước đây, Luật BHXH 2024 cho phép người sử dụng lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khi gặp khó khăn, phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh và không đủ khả năng đóng BHXH. So với quy định cũ, luật mới mở rộng thêm trường hợp doanh nghiệp đang trong quá trình phục hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nhằm tạo dư địa tài chính để tái cơ cấu, ổn định hoạt động.

Trong thời gian tạm dừng đóng, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đóng các quỹ khác như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định. Khi hết thời hạn tạm dừng hoặc khi doanh nghiệp phục hồi tài chính, cơ quan bảo hiểm yêu cầu doanh nghiệp và người lao động tiến hành đóng bù phần BHXH đã tạm dừng trong thời gian này theo quy định pháp luật.

Chính sách được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo D.Thu

Người Lao động

Từ Khóa:
BHXh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia Thái Lan thừa nhận: "Việt Nam từng 'thua xa' ở nhiều lĩnh vực, những chỉ khoảng 2 năm nữa, kinh tế nước này sẽ vượt qua Thái Lan"

Chuyên gia Thái Lan thừa nhận: "Việt Nam từng 'thua xa' ở nhiều lĩnh vực, những chỉ khoảng 2 năm nữa, kinh tế nước này sẽ vượt qua Thái Lan" Nổi bật

Tin vui ngành sản xuất của Việt Nam: PMI tháng 2 tăng mạnh, nhiều yếu tố đạt kết quả ấn tượng

Tin vui ngành sản xuất của Việt Nam: PMI tháng 2 tăng mạnh, nhiều yếu tố đạt kết quả ấn tượng Nổi bật

Đóng BHXH thế nào để hưởng lương hưu cao?

Đóng BHXH thế nào để hưởng lương hưu cao?

14:30 , 02/03/2026
Cơ quan Thuế có lưu ý quan trọng về việc điền mã số thuế, số định danh cá nhân khi lập hóa đơn điện tử

Cơ quan Thuế có lưu ý quan trọng về việc điền mã số thuế, số định danh cá nhân khi lập hóa đơn điện tử

14:00 , 02/03/2026
PCT Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Nên bỏ thủ tục công chứng khi sang tên trong mua bán xe

PCT Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Nên bỏ thủ tục công chứng khi sang tên trong mua bán xe

13:32 , 02/03/2026
Thuế Thành phố Hà Nội phát thông báo quan trọng

Thuế Thành phố Hà Nội phát thông báo quan trọng

12:07 , 02/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên