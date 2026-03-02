Từ tháng 3, thêm trường hợp được tạm dừng đóng BHXH

Theo Luật Phục hồi, phá sản, doanh nghiệp đang áp dụng thủ tục phục hồi được tạm dừng đóng BHXH.

Người lao động TPHCM làm hồ sơ, thủ tục BHXH

Luật có hiệu lực từ tháng 3, bổ sung đối tượng được tạm dừng đóng BHXH nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo khoản 2 Điều 86 Luật Phục hồi, phá sản và nội dung bổ sung vào điểm a khoản 1 Điều 37 Luật BHXH, doanh nghiệp đang áp dụng thủ tục phục hồi theo pháp luật về phục hồi, phá sản được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian tạm dừng tối đa 12 tháng, tính từ khi tòa án thụ lý thủ tục phục hồi.

Trước đây, Luật BHXH 2024 cho phép người sử dụng lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khi gặp khó khăn, phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh và không đủ khả năng đóng BHXH. So với quy định cũ, luật mới mở rộng thêm trường hợp doanh nghiệp đang trong quá trình phục hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nhằm tạo dư địa tài chính để tái cơ cấu, ổn định hoạt động.

Trong thời gian tạm dừng đóng, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đóng các quỹ khác như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định. Khi hết thời hạn tạm dừng hoặc khi doanh nghiệp phục hồi tài chính, cơ quan bảo hiểm yêu cầu doanh nghiệp và người lao động tiến hành đóng bù phần BHXH đã tạm dừng trong thời gian này theo quy định pháp luật.

Chính sách được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.