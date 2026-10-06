Từ thực tập sinh không lương, Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp vào Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á 2026 của Fortune

Danh sách Most Powerful Women Asia 2026 do Fortune công bố ngày 06/10, ghi nhận 100 nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và kinh tế tại 14 thị trường châu Á. Bà Nguyễn Bạch Điệp là một trong 24 gương mặt lần đầu góp mặt trong danh sách năm nay.

Theo Fortune, danh sách năm nay vinh danh những nữ lãnh đạo đang có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh tại châu Á - Thái Bình Dương, góp phần định hình các ngành, doanh nghiệp và thị trường trong và ngoài khu vực. 5 tiêu chí đánh giá bao gồm: quy mô và hiệu quả doanh nghiệp, năng lực đổi mới, tầm ảnh hưởng, hành trình sự nghiệp, và những đóng góp cho xã hội.

Gia nhập FPT từ năm 1994 với vị trí thực tập sinh không lương, bà Nguyễn Bạch Điệp từng bước phát triển sự nghiệp và gắn bó với quá trình hình thành, phát triển của FPT Retail. Hiện bà giữ cương vị Chủ tịch HĐQT FPT Retail.

Trong hồ sơ vinh danh, Fortune đặc biệt nhấn mạnh vai trò của bà Nguyễn Bạch Điệp trong quá trình phát triển Long Châu trở thành động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, đóng góp gần 70% doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2025. Fortune cũng ghi nhận góc nhìn thận trọng của bà trước những biến động của thị trường, khi áp lực giá cả và căng thẳng địa chính trị đang tác động đến xu hướng chi tiêu cho các sản phẩm công nghệ mới.

Long Châu hiện có hơn 2.700 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng tại 34 tỉnh, thành, cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế. Với tinh thần "gần dân, sát dân", có mặt từ phố thị đến từng thôn xóm, vươn tới những vùng núi cao và cả hải đảo xa xôi… Long Châu từng bước trở thành điểm tựa sức khỏe của hơn 36 triệu khách hàng, tương đương hơn ⅓ dân số Việt Nam.

Song song với Long Châu, FPT Shop tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, điều chỉnh danh mục sản phẩm và mở rộng ngành hàng, dịch vụ theo nhu cầu thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, FPT Retail đạt 30.743 tỷ đồng doanh thu, tăng 33%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ. Trong đó, Long Châu đạt doanh thu 21.448 tỷ đồng, tăng 33%; FPT Shop đạt 9.387 tỷ đồng, tăng 32%.

FPT Retail cũng ba năm liên tiếp góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500, với thứ hạng liên tục cải thiện từ 221 năm 2024 lên 199 năm 2025 và 170 năm 2026; đồng thời hai năm liên tiếp vào Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes Việt Nam.

Từ hơn ba thập kỷ tại FPT đến gần một thập kỷ trên cương vị Chủ tịch HĐQT FPT Retail, bà Nguyễn Bạch Điệp đã đồng hành cùng doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn chuyển đổi. Việc lần đầu góp mặt trong Fortune Most Powerful Women Asia 2026 đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình này, trong bối cảnh FPT Retail tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng đến những giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Được biết, Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.



