Những biến động của TTCK Việt Nam cũng như toàn cầu ở nửa đầu tháng 4 vừa qua, xuất phát từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ lên các quốc gia trên Thế giới, tạo ra "cơn địa chấn" chưa từng có trong ngành tài chính. Các chỉ số chứng khoán lớn toàn cầu đều giảm sâu sau khi đạt đỉnh: S&P 500 (-21,2%), DJI (-19%), CN50 (-28%), HIS (-23%), NKY225 (-27%), FTSE (-14%), DAX (-20%)… với các nhóm ngành Công nghệ, Ngân hàng, Bán lẻ tại Mỹ mất từ 30%–50% giá trị. Tại Việt Nam, VN-Index giảm gần 230 điểm sau 5 phiên giao dịch và tăng lại gần 150 điểm ở 3 phiên sau đó.

NĐT trên khắp các thị trường được trải qua cảm xúc vô cùng đáng nhớ với những pha lên/ xuống kỷ lục cả về điểm lẫn giá trị giao dịch. Những đợt "sóng lớn" như thế này bao giờ cũng mang lại cơ hội làm giàu nhanh chóng hơn cho những người biết nắm bắt thời cơ. Khi các biến số đến một cách bất ngờ, trên diện rộng thì trợ lý AI sẽ là sự lựa chọn tốt nhất bởi vì tốc độ và sự chính xác, khách quan của khối lượng lớn thông tin cung cấp.

Dolphin AI là tư vấn thông minh phiên bản nâng cấp của Cá heo bạc tỷ, được MBS ra mắt vào ngày 14/02 năm nay. Kể từ khi ra mắt, tư vấn AI về đầu tư chứng khoán này đã thu hút được hàng vạn NĐT thường xuyên hỏi đáp để được tư vấn trên MBS Mobile App rất kịp thời theo từng giai đoạn thị trường

Thời gian gần đây, ChatGPT và Grok được đông đảo người dùng ưa chuộng sử dụng bởi thông tin được cung cấp nhanh chóng, khách quan và tương đối đầy đủ. Vậy 2 "anh cả" trong "làng AI" đang đánh giá Dolphin AI như thế nào?

Với câu hỏi "So sánh chi tiết Dolphin AI với chatbot nổi bật của các công ty chứng khoán khác trên thị trường Việt Nam", ChatGPT đã đưa ra 1 bảng so sánh khách quan giữa 3 chatbots: Dolphin AI của MBS, Ensa của DNSE và Mập Thông Thái của TCBS:

Ảnh hỏi đáp về Dolphin AI trên ChatGPT thực tế ngày 21/04/2025

Với cùng câu hỏi, Grok của tỷ phú Elon Musk cũng cho 1 bảng so sánh giữa 3 chatbots: Dolphin AI của MBS, Ensa của DNSE và Mập Thông Thái của TCBS như sau:

Ảnh hỏi đáp về Dolphin AI trên Grok thực tế ngày 21/04/2025

Với những trải nghiệm thực tế qua nhiều câu hỏi đáp, tư vấn; có thể thấy Dolphin AI có những thế mạnh vượt trội trên thị trường:

Một là Phân tích chuyên sâu, kết hợp dữ liệu lớn với góc nhìn chuyên gia

Với năng lực xử lý thời gian thực, kết hợp sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, dựa trên dữ liệu lớn và chuyên môn sâu sắc từ các chuyên gia hàng đầu MBS, Dolphin AI nhanh chóng chuyển hóa dữ liệu thành hành động – từ phân tích kỹ thuật đến dự báo xu hướng và khuyến nghị mua/bán.

Hai là Đánh giá Doanh nghiệp đa chiều, nhanh chóng:

Dolphin AI tự động phân tích báo cáo tài chính, tin tức và định giá cổ phiếu – giúp bạn hiểu rõ doanh nghiệp chỉ trong vài giây, thay vì mất hàng giờ nghiên cứu trên lượng thông tin phức tạp, khổng lồ.

Ba là Tư vấn chiến lược đầu tư cá nhân hóa

Mỗi nhà đầu tư là một hành trình riêng biệt. Dolphin AI xây dựng chiến lược tối ưu, phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính cá nhân – biến mọi kế hoạch thành hiện thực.

Những ưu thế vượt trội này chính là cơ sở để Dolphin AI nhận được giải thưởng Sao Khuê và góp phần không nhỏ giúp MBS Mobile App vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn đạt TOP 10 giải thưởng Sao Khuê 2025 – xếp hạng cao nhất của Sao Khuê trong hơn 500 sản phẩm dịch vụ ngành công nghệ thông tin đăng ký và gần 200 đề cử đạt giải.

MBS vinh dự nhận 3 giải thưởng Sao Khuê 2025, lần lượt theo thứ tự ảnh: Dolphin AI cho hạng mục Chăm sóc khách hàng, Top 10 giải thưởng Sao Khuê (hạng mục Bảo hiểm – Chứng khoán) và MBS Mobile App ở hạng mục AIoT vào ngày 19/04/2025 do Vinasa tổ chức.

Ngay trước đó, theo BCTC quý 1/2025 vừa mới công bố, MBS đã ghi nhận những cột mốc mới về kết quả kinh doanh: LNTT đạt 339 tỷ tăng 48% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Thị phần vẫn tiếp tục mở rộng kể từ quý 3/2024 đến nay và quý 1/2025 đạt 5,19% trên HSX. Các chính sách hoa hồng hấp dẫn nhất thị trường, thu hút lực lượng môi giới cũng như ứng dụng Digital marketing kết hợp các chương trình ưu đãi vượt trội (miễn phí giao dịch trọn đời, tặng cổ phiếu hot và áp dụng lãi suất margin siêu thấp chỉ 6,99%/năm) đã mang về những kết quả đáng ghi nhận với số lượng khách hàng mở mới tăng bằng lần ngay trong Quý 1. Theo xu hướng đó, dư nợ cũng tăng đều qua các tháng và tại ngày 31/03/2025 đạt mức 11.442 tỷ đồng, tăng 16%, tương ứng doanh thu mảng dịch vụ tài chính tăng 7% so với cùng kỳ. Ngoài ra mảng tự doanh ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với quý 1/2024.

Đây chính là những minh chứng thực tế nhất về chất lượng cũng như hiệu quả của quá trình chuyển đổi số những năm vừa qua đã mang lại "quả ngọt" cho MBS. Được biết Dolphin AI sẽ liên tục được cải tiến theo hướng "human" và thông minh để ngày càng gần gũi và giải quyết được tốt hơn các nhu cầu thực chất của NĐT trên thị trường.