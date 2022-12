Từ Vans đến Barbie, nghe quen thuộc bấy lâu nay nhưng liệu có ai biết câu chuyện của người sáng lập thương hiệu đình đám này?

Với sự phát triển lâu dài, nhiều thương hiệu nổi tiếng đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hầu hết, ít nhất trong đời, ta đã một lần ngồi trên một chiếc Boeing, đi qua các cửa hàng Adidas,... Những thương hiệu luôn ở xung quanh chúng ta.



Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi những người người đặt tên cho những tập đoàn, thương hiệu khổng lồ này thực sự trông như thế nào không? Có lẽ chính bạn cũng sẽ phải bất ngờ khi biết Tiffany của "Tiffany&Co" là một quý ông đẹp trai trong khi búp bê Barbie thậm chí còn được đặt theo tên của một cô gái có thật.

Knorr

Là một trong những thương hiệu gia vị nổi danh được thành lập vào năm 1838, Knorr được sáng lập bởi doanh nhân tên Carl Heinrich Knorr. Khởi đầu, ông cung cấp rau diếp xoăn cho ngành cà phê. Sau đó, người sáng lập bắt đầu thử nghiệm làm khô rau và gia vị, dẫn đến việc ra mắt món súp khô đầu tiên trên khắp Lục địa Châu Âu vào năm 1873. Qua đó, phát triển thành các loại gia vị, hạt nêm được xuất khẩu khắp thế giới.

Harley Davidson

Khi William S. Harley và người bạn thời thơ ấu Arthur Davidson bắt đầu làm việc với động cơ vào năm 1901, họ không biết rằng mình sẽ trở thành nhà sáng lập của một nhà sản xuất xe máy hàng đầu thế giới Harley Davidson.

Sau một thời gian, cặp đôi mời thêm William và Walter tham gia thí nghiệm của họ và cho ra đời nguyên mẫu của chiếc Harley-Davidson khung vòng ngay tại nhà kho ở sân sau của gia đình Davidson. Ngay sau khi thành công, công ty của họ phát triển nhanh chóng và vào năm 1905 và trở thành đế chế lớn nổi danh như hiện tại.

Từ trái: William. A. Davidson (Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công trình), Walter Davidson (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc), Arthur Davidson (Thư ký kiêm Giám đốc Kinh doanh), William S. Harley, (Thủ quỹ và Kỹ sư trưởng)

Alexander McQueen

Là một người yêu thời trang, thương hiệu Alexander McQueen có lẽ đã không còn quá xa lạ khi nhắc đến. Được biết, trước khi mở thương hiệu riêng, Alexander từng là nhà thiết kế chính của Louis Vuitton và Givenchy. Năm 2004, anh bắt đầu thiết kế quần áo nam của riêng mình và cho ra đời thương hiệu đình đám nước Anh.

Vans

Thương hiệu sản xuất giày trượt ván và quần áo có khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ bởi hai anh em Paul và James Van Doren cùng với người bạn Gordon C. Lee. Trong ngày khai trương, công ty chỉ sản xuất duy nhất 3 kiểu giày làm mẫu trưng bày. Họ không có giày trong kho để bán, thậm chí chẳng đủ tiền lẻ để trả cho khách hàng. Năm 1976, logo "Off The Wall" nổi tiếng được tạo ra. Đây là một dạng từ lóng được sử dụng bởi những người trượt ván và cũng trở thành câu slogan nổi tiếng của thương hiệu này.

Adidas

Adolf "Adi" Dassler là một thợ sửa giày, nhà phát minh và doanh nhân người Đức, người đã thành lập một trong những công ty sản xuất đồ thể thao nổi tiếng nhất - Adidas. Ban đầu, Adolf làm việc với anh trai Rudolf nhưng đến năm 1948, họ tách ra và bắt đầu hoạt động riêng. Đáng chú ý, sau khi Rudolf tách ra khỏi người anh em của mình, ông đã thành lập thương hiệu Puma, một hãng thể thao có tiếng không kém Adidas.

Tiffany & Co.

Năm 1837, Charles Lewis Tiffany và người bạn cùng trường mở cửa hàng đầu tiên sau khi vay một khoản tiền từ cha mình. Họ bắt đầu bằng việc bán văn phòng phẩm và quà tặng và chỉ thu được 4,98 đô la trong ngày đầu tiên.

Hai năm sau, họ mở rộng kinh doanh sang bán đồ thủy tinh, đồ sứ, dao kéo, đồng hồ và đồ trang sức. Vào năm 1841, cửa hàng đã tạo dựng được danh tiếng và bắt đầu sản xuất đồ trang sức của riêng mình. Năm 1848, khi tình trạng bất ổn chính trị ở châu Âu làm mất giá thị trường đá quý, Tiffany đã đầu tư mạnh vào kim cương và kể từ đó họ phát triển thành một trong những thương hiệu đồ trang sức hàng đầu thế giới.

Máy bay Boeing

Trong những năm đầu, William Boeing không làm việc trong ngành hàng không. Tuy nhiên, bước ngoặt của ông đến khi ông tham gia cuộc triển lãm ở Seattle năm 1909. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy một cỗ máy có người lái bay trên không.

Sau khi bay thử trên chiếc máy bay vào thời điểm đó, tiếng động cơ ồn đã khiến chuyến bay trở nên bất tiện, khó chịu, chẳng khác nào một chuyến mạo hiểm trên bầu trời.

Trải nghiệm này khiến Boeing quyết định xây dựng một mô hình máy bay hoàn hảo cho riêng mình. Sau nhiều năm học tập, vào năm 1916, ông cho bay thử chiếc B&W 1 (Viết tắt của Boeing và Westervelt) và mở ra khởi đầu cho đế chế sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Búp bê Barbie

Búp bê Barbie là món đồ chơi được nhiều em bé yêu thích trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng búp bê Barbie được đặt tên theo con gái Barbara của Ruth Handler, người sáng tạo nên món đồ chơi này. Theo đó, Barbara sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh và hàng lông mày mảnh tựa như phiên bản đầu tiên của Barbie.

Lipton

Là thương hiệu trà nổi tiếng, không nhiều người biết rằng Thomas Lipton, người sáng lập thương hiệu này, lại từng làm kế toán kiêm nhân viên bán hàng tận nhà và trợ lý cửa hàng tạp hóa.

Sau một thời gian dài làm việc, sau khi có đủ kinh nghiệm, Thomas đã thành công mở cửa hàng đầu tiên và sau đó thành lập một chuỗi cửa hàng tạp hóa. Sau đó, ông nỗ lực phát triển loại trà nổi tiếng như ngày nay. Theo Sir Lipton, bí quyết thành công của ông là bán những thứ tốt nhất với giá rẻ nhất, khai thác sức mạnh của quảng cáo và luôn lạc quan.

Nguồn: Bright Side