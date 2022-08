Tua nước ngoài tăng mạnh dịp nghỉ lễ 2/9

Ông Nguyễn Trọng Anh, Giám đốc Công ty Anh Tour cho biết, hiện tại, các điểm du lịch phía Bắc khách đã đặt hết phòng khách sạn, giá phòng tăng 50% so với ngày thường. Một số điểm như Hạ Long, Sa Pa, Mộc Châu..., phía khách sạn bắt buộc khách phải đặt từ 2 đêm trở lên mới nhận.



Khách Việt Nam du lịch nước ngoài tăng mạnh từ hè và dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Quang Vinh

Theo ông Trọng Anh, dịp 2/9 được nghỉ 4 ngày nên đa số khách có xu hướng đi nghỉ cùng gia đình. “Các điểm du lịch biển không còn quá tải nữa mà xu hướng các gia đình chọn khu nghỉ dưỡng quanh Hà Nội hoặc các điểm ở vùng cao như: Mai Châu, Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sapa, Tam Đảo, Đồng Văn - Hà Giang, Cao Bằng - Ba Bể…



Ông Phạm Minh Quang, Tổng Giám đốc Cty Dophin Tour cho hay, khách đặt tua dịp 2/9 mỗi ngày tăng cao. Đa số các đoàn đi theo nhóm gia đình, đoàn nhỏ.

“Sau quá trình tái khởi động du lịch mùa hè, các doanh nghiệp đã dần ổn định chất lượng phục vụ và sản phẩm du lịch nên du khách trải nghiệm với sự hài lòng cao hơn. Các doanh nghiệp lữ hành cũng rút kinh nghiệm sau giai đoạn cao điểm hè là kiểm soát chắc dịch vụ và không nhận khách khi chưa kiểm soát tốt được dịch vụ”, ông Quang nói và cho biết thêm, giá phòng nội địa năm nay vẫn tăng so với dịp hè, do chính sách của khách sạn, hàng không. Trung bình tăng 15-20% so với giá phổ thông, giá cao gần bằng dịp cao điểm hè.

Ông Phạm Duy Nghĩa, CEO Vietfoot Travel cho biết, hiện tại, công ty đã kín lịch dẫn đoàn dịp Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Khách đi du lịch nước ngoài cũng có nhưng chủ yếu vẫn là khách du lịch nội địa. “Tua du lịch nghỉ lễ 2/9 đã được đặt rất nhiều, lượng khách rất đông. Riêng tua nước ngoài có 3 đoàn sẽ khởi hành vào ngày 28, 29/8 đi châu Âu. Chúng tôi liên tục bung ra những sản phẩm mới để phục vụ khách”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo ông Nghĩa, trải qua mùa du lịch hè bùng nổ, các doanh nghiệp lữ hành cũng đã quen với tình trạng khách tăng đột biến, gồm cả những đoàn lớn, vì thế thời điểm này du lịch nội địa đang diễn ra thuận lợi.

Có thể vượt mốc 5 triệu khách quốc tế

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Văn Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam cho hay, nếu cao điểm du lịch hè năm 2022 khách nội địa tăng cao thì từ dịp nghỉ lễ 2/9 đến hết năm sẽ là cao điểm khách quốc tế vào Việt Nam.

Với mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế trong năm 2022, ông Tuyên cho rằng, hoàn toàn có thể đạt được từ nay đến cuối năm nếu các doanh nghiệp lữ hành đã chuẩn bị tốt các phương án.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Khánh Hòa đã đón 1.046.268 lượt khách, tăng 128,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 42.507 lượt, tăng 122,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh thu du lịch ước đạt 5.549 tỷ đồng, tăng 209,4% so với cùng kỳ (vượt kế hoạch đề ra 4.000 tỷ đồng).

Theo ông Vinh, tuy bị gián đoạn nguồn khách quốc tế từ hai thị trường chính là Nga và Trung Quốc nhưng thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 đến Khánh Hòa là Hàn Quốc đã khởi động với 7 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, tạo đà cho du lịch phát triển.

Cùng với nhóm khách Hàn Quốc đã trở lại, ngay từ đầu năm 2022, ngành du lịch Khánh Hoà đã xúc tiến đến thị trường Ấn Độ - quốc gia với dân số đông thứ 2 thế giới và nhu cầu đi du lịch đang gia tăng. Cùng với đó là các doanh nghiệp đang khai thác các đường bay mới như Cam Ranh - Singapore. Đây là những dấu hiệu lạc quan cho thị trường du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.