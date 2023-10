Tuần ảm đạm của TTCK Mỹ: Dow Jones giảm hơn 360 điểm, Nasdaq, S&P 500 cùng vào vùng điều chỉnh

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều “đi lùi” trong tuần này. Dow Jones và S&P 500 đã giảm lần lượt 2,1% và 2,5% trong tuần. Nasdaq Composite giảm tới 2,6% do ảnh hưởng từ cổ phiếu của Meta và Alphabet.

Chiến lược gia trưởng Dave Sekera của Morningstar nhận định: “Triển vọng kinh tế Mỹ vẫn có xu hướng không ổn định. Vì vậy, mặc dù GDP quý III cực kỳ cao nhưng tôi nghĩ nhiều người vẫn dự đoán nền kinh tế sẽ chậm lại. Câu hỏi duy nhất là nó sẽ chậm lại bao nhiêu và nhanh đến mức nào”.

Sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ chủ chốt cũng đã đẩy Nasdaq Composite vào vùng điều chỉnh. Trong tuần này, chỉ số Nasdaq cũng vừa trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 2/2023.

Báo cáo tài chính không mấy tích cực đã gây áp lực lên thị trường trong tuần. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của Ford đã giảm 14% khi công ty không đạt được kỳ vọng trong quý III và hạ dự báo cho năm nay với lý do cuộc đình công của UAW. Cổ phiếu của Chevron cũng giảm 13% trong tuần sau khi công bố báo cáo tài chính.

Thị trường cũng đã xem xét dữ liệu lạm phát mới sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ, tương tự ước tính của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát. Tuy nhiên, so với tháng trước chi tiêu cá nhân của người tiêu dùng Mỹ tăng 0,7%, cao hơn ước tính 0,5%.

Theo CNBC, kết phiên 27/10, Dow Jones giảm 366,71 điểm, tương đương 1,12% và đóng cửa ở mức 32.417,59 điểm. Dow Jones phải chịu áp lực bởi sự sụt giảm của cổ phiếu JPMorgan Chase sau khi CEO Jamie Dimon cho biết ông có kế hoạch bán 1 triệu cổ phiếu vào năm tới.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,48% và kết phiên với 4.117,37 điểm. Con số này thấp hơn 10,3% so với mức đỉnh năm nay - đạt vào hôm 31/7. Như vậy, S&P 500 đã rơi vào vùng điều chỉnh.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,38% lên 12.643,01 điểm nhờ cổ phiếu Amazon. Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ tăng thêm hơn 6% sau khi kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của các nhà phân tích về cả doanh thu và lợi nhuận trong quý III. Những cổ phiếu công nghệ siêu lớn khác như Microsoft cũng tăng.

Theo CNBC