Tung 50 video "bóc phốt" chồng gây bùng nổ TikTok, Reesa Teesa thực sự kiếm 10 tỷ chỉ trong 3 ngày?

Gần đây, cộng đồng mạng đã thi nhau lan truyền một loạt video của tài khoản TikTok nước ngoài có tên Reesa Teesa, nơi người phụ nữ này kể lại toàn bộ tình tiết liên quan đến cuộc hôn nhân của cô với người chồng cũ.

Để kể về cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình, Reesa Teesa đã đăng tải một series dài đến 50 phần, mỗi phần dài khoảng 10 phút với tiêu đề "Who the F*** Did I Marry" (Tạm dịch: Không hiểu tôi đã cưới ai).

Loạt video được Reesa Teesa đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem và đang gây bão toàn TikTok

Câu chuyện của cô hấp dẫn đến nỗi mỗi video đều thu về đến hàng triệu lượt xem và giúp cho tài khoản TikTok của cô chạm mốc 2.1 triệu người theo dõi chỉ trong ít ngày. Không chỉ gây sốt với netizen quốc tế, loạt video của Teesa cũng thu hút sự quan tâm từ những người dùng đến từ Việt Nam. Thậm chí, loạt video của Teesa còn tạo trend trên nền tảng TikTok khi vô số người dùng đăng tải hình ảnh họ chăm chú xem Teesa bóc phốt mọi lúc mọi nơi, từ lúc ăn cơm, đi tắm, đi ngủ đến khi đi làm.

Với lượng người xem khổng lồ, Teesa được đồn đoán rằng đã kiếm được không ít từ TikTok. Vậy những video này thực sự đem về cho cô bao nhiêu tiền?

Giống như mọi nền tảng truyền thông xã hội trả tiền cho người sáng tạo, TikTok không bao giờ công khai các con số mà nền tảng này chi trả, Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, công ty đã chuyển từ Quỹ sáng tạo sang Chương trình sáng tạo và tuyên bố trả cho người sáng tạo nhiều hơn gấp 20 lần so với thời điểm còn là Quỹ sáng tạo, tương đương khoảng 1 USD (khoảng 24.600 đồng)/1.000 lượt xem.

Thu được số view khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn, Reesa Teesa có thể sẽ nhận được tới 400.000 USD

Theo đó, tính đến sáng ngày 21/02, tổng lượt xem các video mà chính Teesa đăng tải đã đạt đến mức khoảng 150 triệu lượt xem. Với việc các video của Teesa đều có độ dài khoảng 10 phút, các nền tảng có thể sẽ trả càng nhiều tiền nếu video càng dài. Nếu TikTok cũng có cơ chế như vậy, thì trên thực tế, Teesa sẽ có thể kiếm được 4 hoặc 5 đô la cho mỗi 1000 lượt xem và nâng số tiền mà Teesa nhận được lên tới 400.000 USD (khoảng 9.8 tỷ đồng) cho loạt video này.



Về phía Reesa, cô chưa từng tiết lộ về số tiền mà mình kiếm được từ TikTok. Bên cạnh đó, The Root cũng cho rằng, ngoài việc nhận tiền từ TikTok, Reesa rất có thể sẽ nhận được một khoản lớn khác nếu câu chuyện của cô được chuyển thể thành phim giống như nhiều bộ phim chuyển thể từ câu chuyện có thật khác.

Cư dân mạng liên tục theo dõi các diễn biến câu chuyện của Reesa

Nguồn: The Root