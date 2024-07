Từng bị chủ trọ dọa đuổi vì nghèo, ca sĩ gốc Huế giờ xuất hiện là fans vây kín sân bay, đi diễn được khán giả tặng tiền ngay trên sân khấu

Từ chàng trai không có tiền đóng trọ đến nam ca sĩ nổi tiếng

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok viral lại clip chia sẻ về hành trình làm nghề khó khăn của Quang Hùng MasterD - khi sự xuất hiện của sao nam tại Anh trai say hi đang gây chú ý.

Nam ca sĩ tâm sự về tuổi thơ khó khăn trong chương trình Lớp học hoàn mỹ.

Theo đó, trên sóng một chương trình truyền hình, giọng ca quê Thừa Thiên Huế cho biết giai đoạn lập nghiệp của anh gặp nhiều trắc trở. Công ty quản lý phá sản, anh không có tiền để sinh sống tại TP.HCM. Làm nhiều dự án nhưng không gây được sự chú ý, nhận về nhiều ý kiến trái chiều, lúc đó giọng ca Dễ đến dễ đi đã có ý định bỏ nghề, về quê kiếm sống."Tôi nhớ cuối tháng chủ nhà có nói là bây giờ nếu không có tiền, chủ nhà sẽ lấy nhà lại. Khi ấy tôi nghĩ thôi rồi, chắc chắn mình sẽ phải về quê và không được làm nghề nữa", anh chia sẻ trong Lớp học hoàn mỹ.

Sau giai đoạn khó khăn này, Quang Hùng MasterD đem hết nỗi lòng của mình vào ca khúc tự sáng tác Đừng khóc một mình. Cuối cùng, may mắn cũng đã mỉm cười với anh khi có một đạo diễn liên hệ, nhờ tìm kiếm bài hát. Anh giới thiệu ca khúc của mình, mở ra cơ duyên trở lại với con đường âm nhạc. Sáng tác của anh trở thành OST cho dự án điện ảnh Thiếu gia ở đợ, được công chúng đón nhận. Từ đó, anh tự tin theo đuổi nghiệp ca hát hơn.



Song, phải đến năm 2021, khi cho ra mắt Dễ đến dễ đi, cái tên Quang Hùng MasterD mới được chú ý nhiều hơn. Thời điểm này, giai điệu của ca khúc bất ngờ trở thành trend trên TikTok tại Thái Lan, Campuchia. Từ ca từ đến vũ đạo đều khiến người nghe thích thú. Cũng từ đó, Quang Hùng MasterD có lượng fans đông đảo ở nước bạn.

Sao nam được fans tặng tiền khi đi diễn.

Fans vây kín sân bay đón nam ca sĩ.

Những năm trở lại đây, anh đắt show lưu diễn ở Thái Lan, các sự kiện trong nước. Truyền thông gọi anh là “con cưng quốc tế”, bởi mỗi lần sang xứ sở Chùa vàng biểu diễn, sao nam lại được fans vây kín từ sân bay tới sự kiện. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn tặng anh vòng làm bằng tiền hay những bó hoa tiền, đeo trĩu cổ.

Thời điểm đầu, Quang Hùng MasterD khá ngại ngùng, không dám nhận tiền từ fans mà chỉ lấy những món quà như đồ ăn, thức uống,... Tuy nhiên, sau đó người trong ê-kíp khuyên anh nên nhận để tôn trọng văn hóa người Thái Lan. Việc tặng tiền mang ý nghĩa là trao đi sự may mắn, tài lộc, muốn nam ca sĩ thành đạt hơn trong tương lai.

Từ thành công của Dễ đến dễ đi, Quang Hùng MasterD tiếp tục cho ra mắt nhiều dự án âm nhạc khác như: Đã có anh, Chỉ còn một đêm, Mưa đá và gần đây nhất là Thủy triều - hiện đã thu về gần 30 triệu lượt xem trên YouTube. Anh là chủ nhân đứng sau loạt hit Vì yêu là nhớ (Han Sara), Là bạn không thể yêu (Lou Hoàng), Đau nhất là lặng im (Erik). Song, phần lớn các fans của nam ca sĩ vẫn đến từ Thái Lan là chủ yếu. Có thể nói, Quang Hùng MasterD là sao nam Vpop sở hữu lượng fans Thái Lan hàng đầu. Song, tại Việt Nam, anh chưa phải là cái tên quá nổi bật. Lý giải về vấn đề này, nhiều từ người ý kiến cho rằng do gu âm nhạc của anh chàng không hợp với thị hiếu số đông tại quê nhà.

Quang Hùng MasterD có vibe "bạn trai nhà bên" ngoan hiền cùng cá tính âm nhạc hợp "gu" khán giả xứ Chùa Vàng.

Về phía Quang Hùng MasterD, anh cho hay việc sở hữu nhiều người hâm mộ ở nước ngoài cũng là một cơ duyên. Anh luôn trân trọng và cố gắng sản xuất những dự án âm nhạc chất lượng phục vụ người hâm mộ. Đồng thời, sao nam cũng mong nhận được sự đón nhận nhiều hơn từ quê nhà.

Bước chuyển mình ở Anh trai say hi

Show âm nhạc Anh trai say hi chính là cơ hội để nam ca sĩ tăng độ nhận diện tại showbiz Việt Nam. Tại đây, ngay từ những ngày đầu chương trình, nam ca sĩ sinh năm 1997 đã nhanh chóng chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả vì vẻ ngoài điển trai cùng tài năng âm nhạc.

Quang Hùng gây ấn tượng tại Anh trai say hi

Anh được đánh giá là một trong những đối thủ “nặng ký” khi vừa biết sáng tác, hát với chất giọng đặc trưng cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Trong tập phát sóng mới nhất của livestage 2, Quang Hùng MasterD được khán giả đánh giá cao khi trình diễn ca khúc Catch Me If You Can, kết hợp cùng sở trường tiếng Thái. Hiện tại, sản phẩm đang thu hút hơn 7,2 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Trước đó, là một mảnh ghép trong Liên quân 1, "anh trai" 27 tuổi "flex" tài viết nhạc, khả năng nhảy,... trong ca khúc Don't Care. Màn thể hiện bùng nổ giúp anh chinh phục được phần đông khán giả, xếp vị trí thứ 7 trên tổng số 30 thí sinh.

Quang Hùng là một ca sĩ đa tài, anh gần như làm được tất cả các khâu trong âm nhạc từ sáng tác, ca hát đến làm bản phối, thu âm. Song, anh cho hay luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân, không phụ lòng những người yêu quý.

Đời thường, Quang Hùng sống giản dị và kín tiếng. Anh hạn chế chia sẻ chuyện đời tư nhưng rất thoải mái khi nhắc về đam mê với âm nhạc. Tuy lịch trình công việc bận rộn, sao nam vẫn tích cực cập nhật các trạng thái, lịch trình công tác trên mạng xã hội.

Nguồn: Tổng hợp, Facebook nhân vật.