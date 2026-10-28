Từng gây sốt toàn cầu, Labubu giờ kéo Pop Mart vào giai đoạn khó khăn

Pop Mart, nhà sản xuất đồ chơi Trung Quốc đứng sau cơn sốt búp bê Labubu, đang đối mặt với đà suy giảm kinh doanh khi doanh thu quý III giảm mạnh trên toàn cầu. Kết quả này làm dấy lên nghi ngại về khả năng duy trì sức hút của các dòng đồ chơi sưu tầm, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng tại những thị trường nước ngoài từng là động lực quan trọng của hãng đang chững lại.

Cổ phiếu Pop Mart giảm hơn 6% trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, trước khi thu hẹp mức giảm xuống dưới 2%. Trong 12 phiên gần nhất, mã này có tới 9 phiên đóng cửa trong sắc đỏ.

Theo báo cáo công bố hôm thứ Ba, doanh thu quý III của công ty giảm từ 45% đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức sụt giảm mạnh khiến giới đầu tư đặt câu hỏi liệu cơn sốt Labubu cùng các dòng đồ chơi sưu tầm khác có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhanh chóng của Pop Mart, đặc biệt tại thị trường quốc tế.

Doanh thu giảm trên tất cả các khu vực, trong đó thị trường nước ngoài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, doanh thu tại châu Mỹ giảm từ 70% đến 75%, còn khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm từ 65% đến 70%. Tại Trung Quốc đại lục, doanh thu giảm từ 25% đến 30%, trong khi châu Âu và các thị trường khác giảm từ 50% đến 55%.

Kết quả này kém tích cực hơn dự báo của giới phân tích về mức giảm doanh thu khoảng 30%, dù nhìn chung vẫn nằm trong phạm vi kỳ vọng của nhà đầu tư, theo công ty môi giới Jefferies.

Trước triển vọng kinh doanh yếu hơn, Jefferies đã hạ dự báo lợi nhuận của Pop Mart trong hai năm 2027 và 2028 lần lượt từ 9% đến 12%, do doanh số tại thị trường nước ngoài suy yếu gây áp lực lên khả năng sinh lời.

Cũng theo Jefferies, doanh thu quý IV của Pop Mart có thể tăng 3% so với quý trước, nhưng vẫn thấp hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước những thách thức này, Pop Mart vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng toàn cầu, đồng thời tập trung phát triển các cửa hàng chủ lực tại những thành phố lớn như New York, Milan và Paris.

Bên cạnh đó, công ty đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Labubu bằng việc đa dạng hóa danh mục sở hữu trí tuệ. Các dòng nhân vật như SKULLPANDA, Hirono và Twinkle Twinkle đang dần thu hút sự chú ý tại các thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, đà giảm doanh thu trên diện rộng cho thấy Pop Mart đang đối mặt với bài toán lớn: duy trì sức hút của các sản phẩm chủ lực, đồng thời tìm kiếm động lực tăng trưởng mới sau giai đoạn bùng nổ nhờ Labubu.

Theo CNBC