Từng là “đại gia” về nguồn cung bất động sản, Tp.Thủ Đức ngày càng khan hàng, giá chung cư mới trên 100 triệu mỗi m2

Nhắc đến khu Đông Tp.HCM (khu vực Tp.Thủ Đức) là nhắc đến khu vực dồi dào nguồn cung nhà ở nhất của Tp.HCM. Nơi đây cũng là địa bàn hoạt động sôi nổi của phân khúc bất động sản cao cấp, từ nhà phố - biệt thự đến căn hộ, đất nền. Dẫu vậy, vài năm trở lại đây nguồn cung bất động sản khu Đông Tp.HCM giảm rõ rệt.

Quan sát gần đây, chỉ có một số dự án căn hộ tại Tp.Thủ Đức rục rịch ra thị trường dịp cuối năm (bao gồm cả nguồn cung mới tinh và mở bán giai đoạn tiếp theo), con số này thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước năm 2019.

Cụ thể một số dự án như Eaton Park (giá từ 120 triệu đồng/m2); The Opus One (trên 100 triệu đồng/m2); The Global City (7.500 USD/m2); FIATO Uptown (khoảng từ 48,6 triệu/m2, chưa VAT); King Crown Infinity (từ 99-125 triệu đồng/m2). Nhìn vào nguồn cung này cho thấy, mức giá cao cấp, hạng sang vẫn chiếm phần lớn trong giỏ hàng bất động sản khu Đông Tp.HCM.

Nguồn cung mới ngày càng hạn chế, khiến mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục nhích lên. Nguồn: CBRE

Tại đây, hiện có dự án FIATO Uptown rục rịch ra thị trường và nhận được sự quan tâm tích cực do có mặt bằng giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu ở thực. Dự án nằm trong khu dân cư Thang Long Home - Hưng Phú 9,2 ha, đã bàn giao sổ, hiện có 80% cư dân vào sinh sống. Đây cũng là nguồn cung sơ cấp hiếm hoi tọa lạc gần trục Vành đai 2 khu Đông sắp khởi công khép kín. Dự án tiếp nối với đại lộ Phạm Văn Đồng, Võ Văn Ngân, Quốc lộ 1A, dễ dàng di chuyển đến Q.1, Q.Bình Thạnh, sân bay Tân Sơn Nhất. Không những thế, quy hoạch mở rộng đường Tô Ngọc Vân lên 30m chính là "cú hích" trực tiếp nâng cao giá trị kết nối giao thông cho dự án.

Theo Quy hoạch của Thủ Đức tầm nhìn đến năm 2040 hướng tới phát triển bền vững và hiện đại, mang đến không gian sống xanh, sạch, với mật độ cây xanh và mặt nước cao, tạo điều kiện sống trong lành và thư thái. Dự án này đáp ứng hoàn hảo quy hoạch tổng thể của thành phố Thủ Đức với 4 block cao 15 tầng, tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn công trình cao tầng, đồng thời giảm mật độ xây dựng khối tháp xuống chỉ còn 25-28%.

Chia sẻ trong báo cáo mới đây, đại diện CBRE Việt Nam cho hay, từ nay đến cuối năm 2024, thị trường bất động sản Tp.HCM tiếp tục khan hiếm nguồn cung. Với thị trường khu Đông vốn dồi dào nguồn cung căn hộ nhưng những vướng mắc về pháp lý cũng đã cản trở khu vực này có dự án mới ra thị trường.

Trong quý 2/2024, nguồn cung căn hộ chung cư mới tại Tp.HCM còn hạn chế, chỉ bằng 40% nguồn cung mới của cùng kỳ năm trước. Số lượng căn hộ bán được trong 6 tháng đầu năm đạt 80% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đơn vị này, do nguồn cung mới hạn chế nên các dự án có đợt ra hàng mới tại Tp.HCM đều đạt tỷ lệ bán tốt. Tại khu Đông thành phố, một dự án chung cư hạng sang có giá từ 170 triệu đồng/m2 ghi nhận bán hết các căn còn lại trong trong ngày mở bán. Một dự án cao cấp khác tiệm cận hạng sang mở bán cũng giao dịch hơn 70% số căn, dù mức giá từ 130 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT).

Theo CBRE, do nguồn cung khan hiếm nên giá bán trên thị trường sơ cấp Tp.HCM tiếp tục đà tăng nhẹ, tăng khoảng 3% theo quý và 6% theo năm, đạt trên 63 triệu đồng/m2. Ở thị trường thứ cấp, giá chung cư cũng tăng 4% theo quý, và 3% theo năm. Mức tăng này nhờ các thông tin tốt về tiến độ dự án và tiến độ hoàn thiện hạ tầng xung quanh khu vực.

Dự báo từ nay tới cuối năm 2024, tại Tp.HCM có khoảng hơn 8.000 căn chung cư mở bán mới, con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với giai đoạn trước. Giá sơ cấp chung cư tại Tp.HCM dự kiến tăng khoảng 5% theo năm.

Về thông tin hạ tầng giao thông, khu vực Tp.Thủ Đức có diễn biến mới ở dự án vành đai 2 sắp khởi công khép kín sau nhiều năm tạm dừng.

Theo đó, dự án Vành đai 2 Tp.HCM đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa dài 2,7km, vừa được tháo gỡ vướng mắc hợp đồng BT và dự kiến có mặt bằng để tái thi công vào đầu năm 2025.

Vành đai 2 đóng vai trò là tuyến đường đô thị, kết nối trục Đông - Tây của TP Thủ Đức. Vành đai 2 khi được khép kín sẽ đóng vai trò kết nối vùng và trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Tp.Thủ Đức.

Vành đai 2 được quy hoạch 16 năm trước (2007), dài 64km, quy mô 6-10 làn xe. Tuyến đường bắt đầu từ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) qua cầu Phú Mỹ (quận 7), tiếp tục ra ngã tư Bình Thái nối vào nút giao Gò Dưa (Tp.Thủ Đức), điểm cuối ra quốc lộ 1, rồi chạy vòng về Nguyễn Văn Linh tạo thành đường bao quanh Tp.HCM. Đến nay, toàn tuyến chỉ có 50km được hoàn thành, 14km còn lại vẫn là những đoạn cỏ mọc um tùm, máy móc trơ trọi dưới nắng mưa.

Trong 4 đoạn dang dở, đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (TP Thủ Đức) dài 2,7km được triển khai từ năm 2017. 3 đoạn khác là: Đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, dài 3,5km (đang giải phóng mặt bằng); đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài 2,8km (đang giải phóng mặt bằng); đoạn 4 từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh dài 5,3km).