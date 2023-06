Từng lỗ đậm khi ôm cổ phiếu Hoà Phát, các tay chơi đang “về bờ”, có DN đã lãi trở lại khi thị giá HPG tăng 84% sau nửa năm

Đi qua “cơn bĩ cực” và dần hồi phục, nhóm cổ phiếu thép đang hút dòng tiền và dẫn đầu đà tăng nhóm nguyên vật liệu những phiên giao dịch gần đây. Đặc biệt, “anh cả” HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát chốt phiên 5/6 tại mức 21.650 đồng/cp với thanh khoản hơn 20 triệu cổ phiếu, tăng hơn 84% so với mức đáy thiết lập hồi cuối tháng 11/2022.

Là cổ phiếu “quốc dân”, HPG luôn là mã ưu tiên trong danh mục đầu tư của các quỹ, nhà đầu tư cá nhân đến các doanh nghiệp đầu tư trái ngành. Giai đoạn khó khăn đỉnh điểm hồi quý 2/2022, HPG giảm mạnh khiến loạt “tay chơi” lỗ nặng. Và hôm nay, khi khó khăn nhất đi qua, nhu cầu dần hồi phục cùng với những điểm sáng khi dòng tiền dần quay lại thị trường chứng khoán, nhiều bên đang trên đường “về bờ” với mã HPG.

Các tay chơi đang “về bờ” với mã HPG

Đầu tiên phải nói đến Nhà Đà Nẵng, ghi nhận tại thời điểm 31/3/2023, Nhà Đà Nẵng đang có lời 13 tỷ đồng, tương đương 17%, với khoản đầu tư vào HPG. Nhà Đà Nẵng được biết đến là tay chơi khá mạnh trong làng chứng khoán, dù ngành nghề kinh doanh cốt lõi là bất động sản. Quý đầu năm, Nhà Đà Nẵng tăng mạnh tỷ trọng HPG và cổ phiếu “quốc dân” hiện cũng nằm trong số các mã được ưu tiên trong danh mục chứng khoán của mình.

Năm 2023, Nhà Đà Nẵng nhấn mạnh sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán về các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính an toàn, nhiều tiền mặt, giá cổ phiếu tiệm cận giá trị sổ sách, và có tiềm năng tăng trưởng mạnh; ưu tiên đầu tư vào các kênh đầu tư tài chính ít rủi ro. Năm 2020 – 2021, đầu tư chứng khoán mang lại lợi nhuận lớn cho Công ty, tuy nhiên 2022 quay đầu thua lỗ. Kinh doanh cốt lõi cũng kém sắc khiến Nhà Đà Nẵng “lỗ chồng lỗ”.

Ngoại trừ các đơn vị đã tất toán khoản đầu tư vào HPG sau khi thua lỗ đậm (có EVE, Chứng khoán Rồng Việt…) thì nhiều bên khác đang trên đường “về bờ” dù vẫn còn trích lập cho mã HPG. Đơn cử, so với khoản lỗ hơn 91 tỷ đồng hồi cuối năm 2022, Chứng khoán Trí Việt (TVB) giảm lỗ đáng kể. Tại CTCP Hoá An, so với giá gốc khoảng 30.400 đồng/cp, hiện khoản đầu tư vào HPG đang hồi phục đáng kể. So với mức lỗ tại đáy hồi cuối năm qua là 48,5 tỷ đồng, hiện Hoá An chỉ còn lỗ khoảng 22 tỷ đồng. Hay CMC, đơn vị này đang chịu lỗ 1 tỷ đồng với mã HPG.

Quý 1/2023 HPG đã có lãi trở lại, lần lượt mở lại các lò cao

HPG được biết đến là đơn vị dẫn đầu thị phần thép xây dựng và ống thép. Tuy nhiên, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Công ty khẳng định, HPG sẽ chuyển rất mạnh sang sản xuất thép chất lượng cao, nhường sân chơi cho những doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng cơ bản.

Ghi nhận từ báo cáo mới của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), HPG lên kế hoạch khởi động lại 2 lò cao, bao gồm 1 lò cao ở Hòa Phát Dung Quất và 1 lò cao ở Hòa Phát Hải Dương trước ngày 20/5 và vận hành đủ 7 lò cao hiện tại vào cuối tháng 5.

Lãnh đạo HPG cho biết, Công ty tự tin bán được hàng thì mới mở lại sản xuất. Nhận định ngành thép đã đi qua vùng khó khăn nhất, từ ngày 27/12/2022, HPG đã bắt đầu khởi động lại một lò cao ở Hải Dương và nâng công suất thép thanh thêm 700.000 tấn/năm.

Dù vậy, quan điểm VCBS cũng nhấn mạnh kế hoạch mở lại lò cao của doanh nghiệp đầu ngành thép này sẽ khá thách thức trong bối cảnh nhu cầu còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Quý đầu năm, HPG ghi nhận doanh thu đạt 26.865 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 383 tỷ đồng, giảm đến hơn 95% so với cùng kỳ nhưng đã khả quan hơn nhiều so với mức lỗ lên đến hàng nghìn tỷ trong 2 quý trước đó. Lĩnh vực sản xuất thép và sản phẩm liên quan vẫn là chủ lực và đóng góp 94% lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn.