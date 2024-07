Từng tăng 2.700% sau 10 năm, một cổ phiếu bất ngờ quay đầu trượt dài sau khi hé lộ kết quả kinh doanh thất vọng

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 niên độ tài chính 2023-2024 (từ 1/10/2023 đến 30/9/2024). Riêng trong quý 3 NĐTC 23-24, doanh thu thuần giảm mạnh 66% so với cùng kỳ năm trước xuống 69 tỷ đồng.



Nguyên nhân chính của sự sụt giảm doanh thu tới từ sản phẩm tinh bột sắn. Doanh thu từ sản phẩm này trong quý 3 chưa tới 8 tỷ đồng, giảm hơn 95% so với cùng kỳ niên độ trước và sụt gần 83% so với quý 2 liền trước đó. Xu hướng giảm doanh thu tinh bột sắn đã kéo dài trong 2 quý gần nhất. Giai đoạn trước, mảng này từng đem về hàng trăm tỷ doanh thu cho CAP trong mỗi quý.

Tương tự, doanh thu sản phẩm vàng mã cũng giảm hơn 4% so với cùng kỳ niên độ trước xuống hơn 10 tỷ. Trong khi đó, giấy đế xuất khẩu đem về hơn 50 tỷ trong kỳ này, tăng 74% so với cùng kỳ niên độ trước và tăng gần 4% so với quý liền trước.

Giá vốn hàng bán giảm chậm hơn khiến biên lãi bị thu hẹp từ mức 34% trong quý 3 niên độ trước xuống 20% trong quý 3 niên độ này. Khấu trừ các chi phí liên quan, CAP báo lãi trước thuế 4 tỷ, giảm mạnh 92% so với cùng kỳ niên độ trước. LNST tương ứng giảm 94% xuống 3 tỷ.

Luỹ kế 9 tháng đầu niên độ tài chính 2023-2024, doanh thu thuần sụt giảm 34% so với cùng kỳ xuống 357 tỷ đồng. LNTT giảm 75% xuống 30 tỷ.

Niên độ tài chính 2023-2024, CAP lên mục tiêu doanh thu tăng trưởng cao lên 500 tỷ đồng (+26%) nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ khiêm tốn ở mức 70 tỷ, giảm gần 39% so với niên độ trước. Như vậy sau 3 quý đầu, công ty đã hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và gần 43% mục tiêu lợi nhuận.

CAP được biết tới là doanh nghiệp sản xuất vàng mã hiếm hoi trên sàn chứng khoán, bên cạnh những cái tên như Hapaco (mã HAP), Fishipco (mã FSO) cũng có mảng kinh doanh vàng mã. CAP vẫn là cái tên được "săn đón" nhiều nhờ kết quả kinh doanh ổn định và cổ tức đều đặn với tỷ lệ cao. Đặc biệt, cổ phiếu CAP được biết tới là một trong những mã cổ phiếu tăng trưởng bền bỉ. Theo tính toán, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm (CAGR) giai đoạn 10 năm đạt khoảng 30%, thị giá tính trong 10 năm gần nhất đã tăng tới 2.700%. Cộng thêm cổ tức tiền mặt đều đặn, việc đạt mức sinh lợi nhuận đều đặn được đánh giá hoàn toàn có thể giúp nhà đầu tư có cả gia tài khổng lồ sau nhiều năm đầu tư.

Dù vậy, việc kết quả kinh doanh có xu hướng lao dốc một phần đã được phản ánh lên giá cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế của CAP đã giảm trong 2 quý gần nhất so với quý liên trước. Giá cổ phiếu sau khi băng băng lên đỉnh lịch sử vào giữa tháng 3 cũng bất ngờ quay đầu trượt dài cho tới hiện tại. Thị giá giảm gần 20% sau hơn 3 tháng về vùng 55.600 đồng/cp (đóng phiên 25/7).

Đáng nói, hoạt động chi trả cổ tức của CAP cũng ghi nhận khác biệt. Giai đoạn trước năm 2018 CAP chủ yếu trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ hàng chục phần trăm. Tuy nhiên vài năm trở lại đây bên cạnh duy trì cổ tức tiền mặt, CAP đồng thời chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. Điều nay khiến lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên nhanh chóng, áp lực cung lớn hơn dễ khiến cổ phiếu điều chỉnh mạnh.