Tướng quân đội: Vụ Việt Á có yếu tố phạm tội tổ chức, kẻ chủ mưu có thể vẫn đang lẩn khuất

Liên quan đến vụ "thổi giá" kit test Covid-19 của Công ty Việt Á , đến nay Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 19 bị can là cựu Vụ trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó của Bộ KH-CN, Bộ Y tế, Giám đốc CDC các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, lãnh đạo Công ty Việt Á...

Các bị can này bị khởi tố về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa, Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ".

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, nguyên Phó Chánh án Tòa án quân sự Trung ương cho rằng, cũng như các vụ việc khác của ngành y tế đã xảy ra trong thời gian qua, dường như có liên quan, đó là sự tham gia không phải của một cá nhân, một vài công ty mà là 'một kịch bản đã được chuẩn bị, sắp đặt trước rất bài bản nhằm lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi.'

Với vụ án Việt Á, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ nhìn nhận, đây là vụ án có yếu tố của phạm tội có tổ chức và các đối tượng bị khởi tố trong vụ án này, có thể chỉ là những kẻ thực hành giúp sức, còn kẻ chủ mưu vẫn có thể đang lẩn khuất.

"Việc có phạm tội có tổ chức hay không và có ai đứng đằng sau nữa sẽ phải do cơ quan điều tra xác định, kết luận cụ thể.

Tuy nhiên, trong vụ án này có thể thấy rõ một vấn đề đặt ra là, không thể nào một công ty Việt Á bé cỏn con như thế lại có thể trúng thầu, bán số lượng kit test Covid-19 lớn đến thế cho các CDC, bệnh viện, cơ sở y tế khắp cả nước như vậy", tướng Bộ nêu.

Bị can Phan Quốc Việt và test Covid-19.

Cũng theo tướng Bộ, dư luận đặt ra vấn đề, nếu không có các công văn mang tính chất 'giới thiệu, bảo đảm' cho sản phẩm của Bộ Y tế thì liệu Việt Á có thể bán nhiều như vậy cho CDC, các cơ sở y tế khắp cả nước không.



"Thực tế, vừa rồi, hai cán bộ nguyên là Vụ trưởng, Vụ trưởng của Bộ Y tế đã bị khởi tố cho thấy rõ có sai phạm lớn trong vấn đề này và trách nhiệm của Bộ Y tế ở đó. Thời gian tới, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ làm rõ bản chất vụ án này", tướng Bộ nói thêm.

Nguyên Phó Chánh án tòa án quân sự Trung ương cũng nhìn nhận, những thông tin ban đầu về vụ việc này cho thấy, đây có thể chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm của tình trạng tham nhũng từ chính sách, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, qua tập hợp kiến nghị cử tri cả nước thời gian qua cho thấy, một trong các vấn đề nổi lên là liên quan hoạt động thầu, đấu thầu thiết bị y tế, trong đó, có vụ việc tiêu cực Công ty Việt Á 'thổi thầu, đẩy giá lên mắc ngoặc với một số cán bộ thoái hóa biến chất trong một số CDC để trục lợi, đem lại lợi ích phi pháp'.

"Đây là điều rất đau xót trong giai đoạn cả nước đang gồng mình chống dịch, chắt chiu từng đồng để đầu tư, bỏ ngân sách Nhà nước cũng như góp sức của doanh nghiệp và cá nhân để mua sắm thiết bị song lại có những người lợi dụng để trục lợi.

Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn vi phạm đạo đức con người, doanh nghiệp", ông Công nói.

Theo ông Công, sau vụ việc này, cần khẩn trương sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến đấu thầu, chỉ định thầu, thẩm định giá, xác định giá của các cơ quan Nhà nước, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

"Tôi nghĩ với quy định hiện nay còn chưa chặt chẽ thì Việt Á hiện nay hay Việt Á sau này vẫn còn cơ hội, có mảnh đất phát sinh, phát triển.

Muốn ngăn chặn, chúng ta phải hoàn thiện hệ thống quy định về đấu thầu, quản lý giá, thẩm định giá, và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thanh tra, kiểm tra, giám sát", ông Công nêu.





