Tuyên bố ‘cuối cùng’ gây sốc của CEO Nvidia Jensen Huang về dự án 30 tỷ USD hợp tác cùng OpenAI

Trong một tuyên bố gây bất ngờ tại Hội nghị Morgan Stanley vừa qua, CEO Nvidia Jensen Huang ám chỉ rằng khoản đầu tư 30 tỷ USD vừa qua có thể là lần cuối cùng họ rót vốn vào OpenAI. Đằng sau sự "hào phóng có điểm dừng" này là một chiến lược đầy toan tính khi OpenAI đang tiến rất gần đến ngưỡng cửa niêm yết công khai (IPO).

Cánh cửa đang dần khép lại

Thông tin Nvidia rót 30 tỷ USD vào OpenAI như một phần của vòng gọi vốn kỷ lục 110 tỷ USD đã làm rúng động giới tài chính. Tuy nhiên, thay vì cam kết một tương lai "không giới hạn", Jensen Huang lại khẳng định đây rất có thể là lần cuối cùng Nvidia đóng vai trò nhà đầu tư cho startup do Sam Altman dẫn dắt. Lý do rất đơn giản nhưng cũng đầy sức nặng: OpenAI chuẩn bị thực hiện IPO vào cuối năm nay.

Trước đó, giới truyền thông từng xôn xao về một thỏa thuận cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá lên tới 100 tỷ USD giữa hai bên. Thế nhưng, người đứng đầu Nvidia đã thẳng thắn thừa nhận rằng con số 100 tỷ USD đó hiện tại không còn nằm trên bàn đàm phán.

Thực tế này phản ánh một sự thay đổi trong cấu trúc tài chính của OpenAI khi họ chuyển dịch từ một công ty khởi nghiệp phụ thuộc vào vốn đầu tư mạo hiểm sang một thực thể đại chúng cần sự minh bạch và bền vững hơn.

Sự thận trọng của Nvidia không chỉ dành riêng cho OpenAI. CEO Jensen Huang cũng tiết lộ rằng khoản đầu tư 10 tỷ USD vào Anthropic (đối thủ trực tiếp của OpenAI) cũng sẽ là điểm dừng cuối cùng. Có vẻ như Nvidia đang muốn định vị lại mình từ một "nhà tài trợ" sang một đối tác chiến lược thuần túy về công nghệ và cung ứng.

Dù dừng rót vốn, nhưng sợi dây liên kết giữa Nvidia và OpenAI lại trở nên thắt chặt hơn bao giờ hết ở khía cạnh thực chất nhất, đó là năng lực tính toán. Trong thỏa thuận mới nhất, OpenAI đã đảm bảo được 3 gigawatt năng suất suy luận (inference) chuyên dụng và 2 gigawatt năng suất huấn luyện trên hệ thống Vera Rubin tiên tiến nhất của Nvidia.

Khác với những đồn đoán hồi tháng 9/2025 về một thỏa thuận đầu tư kéo dài nhiều năm gắn liền với các cột mốc triển khai hạ tầng, khoản 30 tỷ USD lần này là một dòng tiền thuần túy, không bị ràng buộc bởi các điều kiện khắt khe về tiến độ.

Điều này cho thấy Nvidia tin tưởng tuyệt đối vào vị thế thống trị của mình, nơi mà mọi con đường của AI đều phải dẫn qua "cổng" GPU của họ.

Thực tế, nhu cầu của các công ty AI đang có sự chuyển dịch quan trọng từ huấn luyện (training) sang suy luận (inference), giai đoạn mà mô hình AI thực sự trả lời các câu hỏi của người dùng. Để không bị hụt hơi trước sự cạnh tranh từ các dòng chip tự thiết kế của Amazon hay TPU của Google, Nvidia đang ráo riết phát triển một dòng chip chuyên biệt cho suy luận mà OpenAI được dự báo sẽ là khách hàng lớn nhất.

Việc OpenAI tiến tới IPO vào cuối năm nay là một cột mốc mang tính bước ngoặt cho cả ngành công nghiệp AI. Với Nvidia, việc đầu tư 30 tỷ USD ngay trước thềm niêm yết là một bước đi "vừa đủ" để giữ chân khách hàng lớn nhất, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận khi giá trị vốn hóa của OpenAI bùng nổ trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, thị trường cũng đặt dấu hỏi về sự phụ thuộc lẫn nhau này. OpenAI hiện đang đa dạng hóa nguồn cung chip khi sử dụng cả các bộ xử lý tối ưu hóa suy luận từ Amazon và Google. Đáp lại, Nvidia cũng không đặt hết trứng vào một giỏ khi duy trì quan hệ với Anthropic và các đối tác hạ tầng khác như Microsoft.

Câu chuyện giữa Nvidia và OpenAI không đơn thuần là việc bơm vốn. Đó là cuộc đấu trí giữa một bên nắm giữ bộ não của AI (phần mềm/mô hình) và một bên nắm giữ cơ bắp của AI (phần cứng).

*Nguồn: CNBC, Fortune