Tuyến đường nghìn tỉ nối Tp.HCM với Long An sắp về đích, cửa ngõ phía Tây hết kẹt xe, người dân hai bên “đi dễ về gần”

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 có mục tiêu tăng cường năng lực khai thác tuyến Quốc lộ 50 liên kết Tp.HCM với Long An và các tỉnh miền Tây Nam Bộ; góp phần tăng cường kết nối khu vực cửa ngõ phía nam Tp.HCM với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến Vành đai 3 Tp.HCM trong thời gian tới.

Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp ranh tỉnh Long An với tổng chiều dài 6,92km, rộng 6 làn xe có tổng mức vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng. Trong đó có 4,36km xây đường mới song song với Quốc lộ 50 và 2,56km mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu.

Hiện dự án đang đẩy mạnh tiến độ thi công để đảm bảo tiến độ về đích trong năm 2025. Hạng mục gói thầu đoạn song hành (xây dựng mới từ đường Nguyễn Văn Linh đến km4+200: gói thầu Xây lắp 1,2,3,4 khởi công 27/12/2022) đã đạt 71%; đoạn mở rộng (mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu từ km4+200 đến km8+220, giáp ranh Long An, khởi công 15/3/2024) đạt 14%.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 đang khẩn trương xây dựng để về đích vào năm 2025.

Trước đây, Quốc lộ 50 là tuyến huyết mạch nối Tp.HCM đi các tỉnh miền Tây nhưng trục đường nhỏ hẹp. Đây còn là trục đường dẫn vào khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước nên thường xảy ra ùn tắc, tai nạn.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 được kỳ vọng sẽ sớm giải quyết ùn tắc giao thông, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Khoảng cách “đôi bờ” Tp.HCM và Long An cũng như các tỉnh miền Tây được rút ngắn, hưởng ảnh tích cực đến nhiều mặt đời sống của người dân.

Tuy nhiên, theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp.HCM, toàn dự án có tới 6 gói thầu đang vướng về mặt bằng. Ban Giao thông thường xuyên phối hợp, đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh việc xây dựng, cũng như kiến nghị huyện Bình Chánh sớm bàn giao mặt bằng, vận động người dân ủng hộ thi công dự án. Ban phối hợp báo cáo cơ quan chuyên ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Thực tế, thời gian qua, không chỉ có tuyến quốc lộ 50, mà giữa Tp.HCM và Long An liên tục có động thái đầu tư hạ tầng kết nối, tạo hiệu ứng tích cực cho kinh tế - xã hội nói chung, thị trường bất động sản nói riêng.

Gần đây, phải kể đến việc Tp.HCM dự chi 17.200 tỉ đồng xây mới 2 tuyến đường kết nối với Long An. Đầu tiên là tuyến kéo dài đường Võ Văn Kiệt (Tp.HCM) đến Đức Hoà (Long An) với tổng vốn đầu tư khoảng 8.400 tỉ đồng. Trên tuyến này cũng đầu tư nút giao liên thông hoàn chỉnh với đường Vành đai 3 Tp.HCM. Tuyến thứ hai là mở đường mới phía Tây Bắc, dài khoảng 8 km, rộng 40m với tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỉ đồng theo hình thức PPP.

Khá nhiều tuyến đường liên kết vùng Tp.HCM đến Long An và các khu vực khác đang được đầu tư.

Hay tại Long An, các tuyến đường trọng điểm kết nối giao thông liên vùng liên tục được đẩy mạnh đầu tư từ đầu năm 2024 đến nay. Chẳng hạn, xây dựng 3 cầu trên đường tỉnh 827E nối Tp.HCM với Long An, Tiền Giang; khởi công đường Lương Hòa - Bình Chánh đoạn qua Long An; cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 58km qua tỉnh Long An, Tp.HCM và Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Dự kiến quý 1/2025 sẽ thông xe 21km đoạn từ Tp.HCM đi Long An...

Ngoài ra, loạt công trình kết nối liên kết vùng như Vành đai 3, Vành đai 4, quốc lộ N1, đường tỉnh 823D… được xúc tiến đầu tư và nâng cấp, tạo thành điểm kết nối liên vùng cho khu Tây Tp.HCM.

Có thể thấy, việc liên tục có động thái về đầu tư hạ tầng đã khiến thị trường bất động sản Long An gần đây có những diễn biến mới về nguồn cung lẫn sức cầu. Nhờ lợi thế giao thông "đi dễ về gần" mà mức độ quan tâm cũng như khả năng kéo được nhu cầu mua ở thực về các dự án bất động sản khá tốt. Bến Lức, Đức Hòa và Cần Giuộc vẫn là các địa phương giữ vị thế trong nhu cầu tìm bất động sản tốt nhất của khu vực Long An.

Xét về phân khúc, nguồn cung căn hộ giá mềm tại Long An dần khan hiếm, còn bất động sản liền thổ đang có dấu hiệu tăng nhiệt khi một số dự án quy mô tiếp tục "chào sân". Bên cạnh các sản phẩm nhà phố giá 3-5 tỉ đồng/căn, thị trường Long An gần đây xuất hiện các sản phẩm hạng sang thu hút dòng tiền của khách hàng có dòng tài chính tốt.

Chẳng hạn, mới đây, Nam Long tiếp tục giới thiệu các sản phẩm The Aqua Signature giới hạn ven sông, view kênh đào có giá từ 12 tỉ đồng/căn thuộc Khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức) ra thị trường. Do sản phẩm nằm trong KĐT hiện hữu, tiện ích bài bản, cao cấp nên nhận được phản hồi tích cực từ người mua. Được biết, từ quý 3/2024, tại khu đô thị Waterpoint tiếp tục chào đón các tiện ích quy mô như trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông; Phòng khám đa khoa Sài Gòn Waterpoint; Cửa hàng thực phẩm San Hà FoodStore Plus...

Thị trường bất động sản Long An từng im ắng do những biến động chung, đến nay nhờ lực đẩy hạ tầng, dự án lớn đổ bộ và chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư trở lại. Các tín hiệu về giao dịch bất động sản đầu năm 2024 có dấu hiệu "đảo chiều" so với cùng kì năm ngoái. Điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục diễn ra trong các tháng cuối năm 2024 trở đi do nơi đây đang có nhiều lợi thế cùng lúc.