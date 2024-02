"Tuyệt sắc mỹ nhân" Lý Gia Hân U60 xinh đẹp như thiếu nữ, bí quyết ở 2 loại nước "rẻ bèo" Việt Nam có nhiều

"Tuyệt sắc mỹ nhân" Lý Gia Hân U60 xinh đẹp hơn cả thiếu nữ

Ở Hồng Kông (Trung Quốc) có một câu nói vô cùng nổi tiếng như sau: "Ở đất Hương Cảng có 2 thứ không thể nghi ngờ. Một là tài sản của Lý Gia Thành, hai là nhan sắc của Lý Gia Hân". Câu nói này đủ để khẳng định sắc đẹp "vạn người mê" của mỹ nhân họ Lý.

Tại xứ Cảng Thơm, Lý Gia Hân được mệnh danh là tuyệt sắc mỹ nhân. Cô đăng quang Hoa hậu Hồng Kông và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988, sau đó ngày càng nổi tiếng trong sự nghiệp với vai trò diễn viên.

Ở tuổi 54, Lý Gia Hân đang có cuộc sống giàu sang, phú quý bên cạnh người chồng tỷ phú. Đáng nói, nhan sắc tuổi U60 của Hoa hậu Hồng Kông 1988 vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì trẻ trung, thanh lịch và săn chắc không hề thua kém những cô gái đôi mươi.

Vẻ đẹp lão hóa ngược đó là thành quả của những năm tháng gìn giữ rất khắt khe của cô. Lý Gia Hân dành nhiều thời gian để tập luyện, nhất là yoga bay. Mỗi ngày, người đẹp họ Lý đều chăm chỉ làm 2 loại nước ép đó là nước ép cà rốt và nước ép táo, dùng đan xen cách ngày.

Sử dụng nước ép rau củ quả được chuyên gia sức khỏe khuyến khích vì đây là thức uống giàu vitamin, chất chống oxy hóa, giúp chị em có được làn da đẹp, sức khỏe tốt.

Nhưng vì sao có rất nhiều loại rau, quả mà Lý Gia Hân chỉ muốn dùng nước ép cà rốt và nước ép táo? Cùng tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của chúng ngay dưới đây.

2 loại nước "rẻ bèo" Việt Nam có nhiều mà Lý Gia Hân thường uống mỗi sáng

1. Nước ép cà rốt tốt như thế nào với sức khỏe, vóc dáng?

- Nước ép cà rốt chứa ít đường hơn các loại nước ép khác

Mặc dù cà rốt chứa đường tự nhiên nhưng chúng vẫn chứa ít đường hơn nhiều so với các loại nước ép khác, điều đó giúp bạn hạn chế tăng đường huyết, tăng cân sau khi uống.

- Nó cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn

Nước ép cà rốt chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin C cải thiện sức khỏe tế bào, bao gồm cả tế bào bạch cầu, giúp chống lại nhiễm trùng trong cơ thể. Vitamin C cũng giúp bạn hấp thụ chất sắt, tốt cho tim và có thể cải thiện mức năng lượng tổng thể của bạn.

- Nó có thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung cà rốt hoặc nước ép cà rốt vào chế độ ăn sẽ làm giảm tỷ lệ mắc một số bệnh ung thư. Tuy nhiên, có thể cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận những phát hiện này.

- Nó bảo vệ làn da

Beta carotene trong cà rốt có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ bị cháy nắng. Điều này có thể là do đặc tính hấp thụ tia cực tím của beta carotene và khả năng chống oxy hóa của nó, giúp cải thiện sức khỏe làn da nói chung.

2. Nước ép táo tốt thế nào?

- Tăng cường khả năng miễn dịch

Nước ép táo chứa một lượng đáng kể vitamin C, rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch, hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa và viêm.

- Giảm táo bón

Táo có chứa axit malic, có thể hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường chức năng gan. Nước ép này, khi kết hợp với chất xơ và các khoáng chất khác, có thể làm giảm các triệu chứng táo bón, chuột rút, đầy hơi, tiêu chảy.

- Ngăn ngừa ung thư

Nước ép táo có thể làm giảm nguy cơ mắc một số dạng ung thư và giảm bớt một số triệu chứng của bệnh. Các nghiên cứu cho thấy uống nước táo hoặc ăn táo có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi và ruột kết.

- Cải thiện sức khỏe làn da

Vitamin C giúp chữa lành vết thương, giữ cho các tế bào khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả, bao gồm cả việc tái tạo, phục hồi da.

- Thúc đẩy giảm cân

Các nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nước ép táo với việc giảm vòng eo, lượng mỡ trong cơ thể, cholesterol. Đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và huyết áp.