Tuyết sứa đỏ chợ Thanh Hà tăng giá lên 40k/suất: Phải mua nước gửi xe mới có chỗ ngồi, hương vị liệu ngon như lời đồn?

Nếu nghĩ đặc sản gốc Hải Phòng thì chỉ ăn chuẩn ở đất cảng mới đúng, thì sứa đỏ chính là cú plot twist nhẹ: lên Hà Nội mà vẫn hot rần rần suốt nhiều năm qua. Nguyên liệu được đánh bắt từ vùng biển Hải Phòng, Nam Định - nơi có những cánh rừng ngập mặn sú, đước đặc trưng. Sứa sau khi bắt lên sẽ được ngâm ngay vào nước có rễ, vỏ cây sú vẹt để khử mùi tanh, vừa giữ độ tươi vừa “nhuộm” màu đỏ au nhìn là thấy kích thích thị giác.

Combo “đỏ rực + mát lạnh + ăn kiểu cuốn” là điều khiến món này thành chân ái mỗi khi trời bắt đầu oi. Không chỉ hội Gen Z mê, mà các cô chú trung niên cũng nhập hội nhiệt tình. Một phần vì vị thanh mát dễ ăn, phần khác vì độ hiếm của món ăn này. Sứa đỏ không bán quanh năm mà chỉ xuất hiện theo mùa, tầm từ cuối tháng Giêng đến khoảng tháng 5 âm lịch. Cứ đến mùa là dân Hà Nội lại rủ nhau “đi săn” như một kiểu đặc sản phải ăn cho kịp trend.

Ở Hà Nội, hàng sứa đỏ không quá nhiều. Những cái tên quen thuộc trong “bản đồ sứa” có thể kể đến như Hàng Chiếu, dốc Hoè Nhai, Đường Thành hay chợ Thanh Hà. Và để xem độ hot có như lời đồn không, chúng mình ghé thử quán sứa đỏ cô Tuyết ở chợ Thanh Hà, trong tâm thế của một người lần đầu nhập môn.

Dễ tìm, khó ngồi - phải gửi xe, gọi nước mới có chỗ

Ấn tượng đầu tiên của Có Như Lời Đồn là… quán dễ tìm thật. Đi từ phía Ô Quan Chưởng vào phố Thanh Hà là thấy ngay biển đỏ “Tuyết - số 1 Thanh Hà. Đặc sản sứa biển, chả rươi” nổi bật bên tay trái. Nhưng đời không như là mơ: vì quán nằm trong chợ nên không có chỗ để xe, chúng mình phải gửi xe bên ngoài với giá 10.000 đồng.

Quán sứa cô Tuyết nhỏ xíu, chỉ tầm vài mét vuông, kê được 2 bàn dài, ngồi khoảng 6-7 người là kín. Đông là chuyện hiển nhiên, nên nếu hết chỗ, bạn sẽ được “điều phối” sang quán nước đối diện ngồi ké. Nhưng đã ngồi thì phải gọi nước - luật bất thành văn của những quán “cộng sinh” với nhau ở Hà Nội. Có Như Lời Đồn gọi 2 cốc nước sấu và trà tắc, mỗi cốc giá 15.000 đồng, coi như vé vào bàn.

2 cô “cân team”, làm nhanh như máy

Nhân sự quán gói gọn trong 2 cô: một cô đứng chính tay sơ chế, thái sứa, chuẩn bị đậu nướng, dừa nạo, rau sống, mắm tôm; cô còn lại lo bê mâm, sắp đồ và điều hướng khách tìm chỗ ngồi. Nhịp làm việc của cả hai cô rất nhanh, gọn, không màu mè.

Sứa được đựng trong cả chậu nhôm lẫn thùng nhựa. Chậu nhôm không có nắp để tiện tay thái luôn, còn thùng nhựa có nắp để cô bán hàng “backup” khi hết mẻ. Trong chậu, sứa ngâm cùng nước và vài lát quất mỏng để thực khách thấy rõ được độ tươi.

Mâm sứa 40k đủ màu bắt mắt, ăn kiểu “sashimi Việt”

Chúng mình không phải chờ lâu, khoảng hơn 10 phút là mâm sứa đã được bê ra. Một suất gồm đĩa sứa đỏ au, rổ rau sống (kinh giới, tía tô), đậu phụ nướng, dừa nạo và mắm tôm. Nhìn tổng thể món khá bắt mắt: đỏ của sứa, xanh của kinh giới, vàng của đậu tẩm nghệ nướng, trắng của cùi dừa và tím của tía tô, kiểu “color palette” rất gì và này nọ. Điểm cộng là giỏ đựng đũa, giấy ăn và gia vị (ớt, đường, quất) của quán sạch sẽ.

Cách ăn của món này cũng không kém phần thú vị: lấy lá tía tô, kinh giới để gói, đặt miếng sứa vào giữa, thêm đậu, dừa rồi cuộn lại, chấm mắm tôm. Kiểu ăn này khiến nhiều người gọi vui là “sashimi phiên bản Việt”.

Về hương vị: sứa gần như không có vị rõ ràng, nhưng lại mát và giòn, nhất là phần chân sần sật, phần thân thì mềm núng nính. Linh hồn món ăn nằm ở topping: rau thơm, dừa có vị béo nhẹ, đậu có vị bùi và mắm tôm thì đậm đà. Tuy nhiên, Có Như Lời Đồn cảm thấy mắm tôm ở đây hơi mặn, dù chúng mình đã vắt quất và thêm đường. Có lẽ chủ quán cố tình để vị đậm để khi ăn cùng sứa sẽ cân bằng lại.

Một điểm “ẩn số” đó là thi thoảng quán sẽ có thêm sứa với màu xanh lá khá lạ mắt, được bonus ngẫu nhiên vào suất. Nhưng không phải ai cũng may mắn bắt gặp, kiểu phải có “nhân phẩm” mới trúng. Về vị thì sứa xanh không khác sứa đỏ là mấy, chủ yếu khác phần nhìn.

Giá mỗi suất sứa ở đây là 40.000 đồng - nhỉnh hơn mặt bằng chung khoảng 5.000 (trước đây là 35.000 đồng nhưng quán đã tăng giá). Còn nếu đi 2 người mà chỉ muốn ăn thử cho biết thì sẽ phải gọi một đĩa chung, giá thấp nhất là 50.000 đồng. Chúng mình đi ăn hết 80.000 tiền sứa, thêm 30.000 đồng tiền nước và 10.000 đồng tiền gửi xe, tổng là 120.000 đồng. Tuy không quá đắt, nhưng cũng không phải món ăn kiểu để lấp đầy cái dạ dày, vì ăn xong thấy cứ như chưa ăn gì.

Tất nhiên, vì là quán vỉa hè trong chợ nên khi đi ăn đừng kỳ vọng quá nhiều về không gian hay độ sạch sẽ. Quán đông khách ra vào liên tục nên có đôi lúc cô bán hàng chưa kịp dọn rác. Thêm combo gửi xe và mua nước khá cồng kềnh để có chỗ ngồi cũng là bài test độ kiên nhẫn nhẹ đối với một số người. Và nếu bụng bạn hơi yếu, thì nên cân nhắc trước khi thử món này.

Tóm lại, sứa đỏ là kiểu món ăn không phải ai cũng mê ngay từ lần đầu, nhưng đã hợp là dễ “ghiền”, nhất là với những người đã ăn được mắm tôm. Đây là trải nghiệm khá thú vị và đáng thử nếu bạn muốn thử cảm giác ăn đồ “gần như vô vị” nhưng lại cuốn theo cách rất riêng.