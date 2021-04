TVC: EPS quý 1/2021 công ty mẹ đạt 1.500 đồng/ cổ phiếu, bằng cả năm 2020

Báo cáo tài chính quý 1/2021 của công ty mẹ TVC có doanh thu gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 141 tỷ đồng, bằng 91.5% cả năm 2020, và lợi nhuận trước thuế quý 1 cũng bứt phá đạt mốc 86 tỷ đồng, bằng 116% so với cả năm 2020. Tổng tài sản của TVC cuối quý 1 tăng trưởng 25% so với thời điểm 31/12/2020, đạt gần 2.100 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý có 382 tỷ góp vốn vào công ty con là công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB). Hiện TVC đang nắm giữ 57,33% TVB, là đơn vị ghi dấu ấn mạnh mẽ trong thời gian gần đây về tăng trưởng thị phần, doanh thu và lợi nhuận. Năm 2020, TVB đạt lợi nhuận sau thuế hơn 72 tỷ đồng, chia cổ tức tiền mặt 10%. Trên thị trường giá cổ phiếu của TVB đóng cửa ngày 12/4 là 16.500 đồng, khiến cho khoản đầu tư dài hạn của TVC đang có giá trị 630 tỷ đồng. TVB đã có thông tin chuyển giao dịch từ HSX sang HNX để hỗ trợ Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh giảm tải, chống tắc nghẽn lệnh giao dịch, ngày 16/4 là ngày giao dịch đầu tiên trên HNX.



Báo cáo tài chính quý 1/2021 công ty mẹ TVC cũng cho thấy các khoản phải thu từ hoạt động hợp tác đầu tư thu lãi suất cố định với các nhà đầu tư chứng khoán cũng tăng trưởng mạnh mẽ đạt gần 970 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là hoạt động kinh doanh cốt lõi nằm trong chuỗi quản lí tài sản nguồn vốn cho khách hàng với biên lợi nhuận 6-8% ổn định trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý báo cáo tài chính quý 1/2021 cũng thể hiện TVC đang nắm giữ danh mục đầu tư cổ phiếu với các mã cơ bản như HPG, TCB, FPT… có giá mua khá thấp so với giá thị trường tại thời điểm 31/3/2021. Báo cáo cho thấy TVC hiện đang nắm giữ hơn 5 triệu cổ phiếu HPG có giá trị ước tính hơn 240 tỷ tại thời điểm 31/3/2021, nhưng với giá vốn chỉ khoảng 180 tỷ đồng, hiện tại TVC đang lãi trạng thái hơn 60 tỷ đồng. Nếu tổng hợp đầy đủ phần chênh lệch giữa giá mua so với giá thị trường của các khoản đầu tư ngắn và dài hạn, và lợi nhuận để lại tính tới hết quý 1/2021, thì TVC hiện đang có giá trị sổ sách khoảng 20.000 đồng/cp.

Tổng quan kết quả kinh doanh 03 tháng đầu năm cho thấy công ty mẹ TVC đang đạt được các kết quả kinh doanh khả quan, bắt nguồn từ sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua.

Sự bứt phá này có được là nhờ quyết định đúng đắn của Ban lãnh đạo Trí Việt nói chung, và sự dẫn dắt tài ba, kiên định của ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT nói riêng, đưa Trí Việt ngày càng vươn xa, khẳng định thương hiệu qua nhiều dấu ấn, thành tích trên thị trường chứng khoán. Với gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư – chứng khoán, kết quả đạt được của ông Tùng và Trí Việt cũng không phải là một kết quả đáng ngạc nhiên.

Tập đoàn Trí Việt được biết đến với định hướng hoạt động quản lý tài sản chuyên biệt, TVC đang phát triển một hệ sinh thái quản lí tài sản đa dạng phục vụ các đối tượng khách hàng là tầng lớp trung thượng lưu có tích lũy, đang tìm kiếm các giải pháp quản lí tài sản an toàn hiệu quả. Các sản phẩm nổi bật của TVC hiện nay gồm có hợp đồng vay vốn với nhiều lựa chọn kỳ hạn và lãi suất hấp dẫn, hợp tác đầu tư và quản lý tài khoản chứng khoán, ủy thác đầu tư chứng khoán…