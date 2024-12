Tỷ giá tăng vượt ngưỡng can thiệp, NHNN bán lượng lớn USD ổn định thị trường

Ảnh minh họa

Chốt phiên 18/12, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng vượt giá bán can thiệp của Ngân hàng Nhà nước(NHNN) và chốt phiên ở mức 25.453 VND/USD, đưa tổng mức tăng từ đầu năm lên gần 5%. Trong bối cảnh trên, theo các nguồn tin từ thị trường liên ngân hàng, một số nhà băng đã bắt đầu mua USD từ Nhà điều hành vào phiên 18/12 với khối lượng tương đối lớn.

Trước đó, từ chiều ngày 24/10, NHNN đã tăng giá bán USD can thiệp niêm yết tại Sở Giao dịch lên 25.450 VND/USD. Đồng thời, Nhà điều hành thông báo tới các ngân hàng về việc nối lại hoạt động bán ngoại tệ can thiệp ngoại tệ theo hình thức giao ngay, tại mức tỷ giá 25.450 VND/USD – bằng mức giá can thiệp được NHNN đưa ra hồi tháng 4/2024. Tuy nhiên, từ đó đến ngày 17/12, các ngân hàng chưa thực hiện mua ngoại tệ từ NHNN.

Với việc mua vào lượng khá lớn ngoại tệ trong phiên 18/12, đây là lần đầu tiên hệ thống ngân hàng cần tới hỗ trợ ngoại tệ từ Nhà điều hành trong hơn 5 tháng qua. Trước đó, NHNN cũng đã phải bán ra lượng lớn ngoại tệ để hạ nhiệt tỷ giá trong giai đoạn từ tháng 4 đến đầu tháng 7 với con số ước tính theo Chứng khoán Rồng Việt là khoảng 6,4 tỷ USD.

Kể từ đầu năm đến nay, NHNN đã bán ra khoảng 6,5 - 7 tỷ USD để ổn định thị trường ngoại tệ. Hoạt động điều hành này giúp kiềm chế đà tăng tỷ giá nhưng đã phần nào ảnh hưởng tới thanh khoản VNĐ của hệ thống ngân hàng.

Tại phiên chất vấn trước Quốc hội vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa nhận thị trường tiền tệ quốc tế diễn biến phức tạp. Đồng USD biến động phức tạp, khi có thời điểm giảm mạnh, từ quý III lại tăng và hiện biến động ở mức cao.

Những diễn biến này, theo bà Hồng đã tác động tới thị trường ngoại hối trong nước. "Việc ổn định tỷ giá, ngoại hối là khó khăn do phụ thuộc cung cầu thực trên thị trường, tức lượng ngoại tệ chi ra kinh tế và nguồn thu có được", bà Hồng nói.

Bên cạnh đó, thị trường ngoại hối còn tồn tại tình trạng đôla hóa, nên chịu tác động tâm lý kỳ vọng lớn. Tức là tổ chức, doanh nghiệp có ngoại tệ thì không bán, khi chưa cần ngoại tệ, họ đã mua, nên đây là thách thức của điều hành. Dù vậy, bà Hồng nói Ngân hàng Nhà nước kiên định mục tiêu điều hành tỷ giá, ngoại hối linh hoạt, phù hợp tình hình diễn biến thị trường. Hiện tỷ giá được phép dao động +/- 5%.

"Khi thị trường biến động quá lớn, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc bán ngoại tệ để ổn định, đáp ứng nhu cầu người dân", Thống đốc thông tin.

Trên thị trường giữa ngân hàng và người dân, tỷ giá USD/VND tiếp tục được các nhà băng tiếp tục tăng sát trần trong phiên sáng hôm nay (19/12). Theo khảo sát lúc 10h, tất cả ngân hàng lớn hiện đều niêm yết giá bán USD tại 25.519 VND/USD, kịch trần được phép giao dịch và là mức cao nhất lịch sử.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng đã liên tục niêm yết ở mức sát, thậm chí kịch trần cho phép gần 2 tháng qua. Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 1.100 đồng, tương đương mức tăng 4,5%. Riêng từ đầu tháng 10 đến nay, VND đã mất hơn 3% giá trị so với USD.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường chính thức duy trì ở mức cao kỷ lục trong bối cảnh chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng vọt lên hơn 108 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 10/2022.

Đồng USD lên mức cao nhất trong hơn 2 năm qua trong bối cảnh Fed vừa kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2024. Theo đó, Fed đã quyết định hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm % xuống phạm vi 4,25% - 4,50% và các quan chức của NHTW Mỹ đưa ra tín hiệu có thể sẽ tạm dừng các đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới do thị trường lao động và lạm phát ổn định.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo của mình rằng "hiện Fed cần phải thận trọng trong quá trình cắt giảm lãi suất cũng như trong mọi quyết sách tiền tệ và tìm kiếm những manh mối, dữ liệu cho thấy sự tiến triển về lạm phát", đồng thời nhấn mạnh thêm rằng thị trường lao động đang hạ nhiệt.

"Fed đã tăng dự báo lạm phát cốt lõi. Do đó, việc cắt giảm lãi suất hơn nữa đang được xem xét lại và tôi nghĩ rằng trong năm tới chỉ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất nữa, ít hơn nhiều so với dự đoán trước đây", Axel Merk, chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư tại Merk Hard Currency Fund ở Palo Alto, California cho biết.