Tỷ giá USD/VND neo trên đỉnh lịch sử, cổ phiếu doanh nghiệp nào kỳ vọng được hưởng lợi?

Dollar Index lên cao nhất từ đầu năm, tỷ giá USD/VND neo ở đỉnh lịch sử

Tính từ đầu năm đến nay, FED đã có 4 lần tăng lãi suất và 2 lần giữ nguyên, mỗi lần tăng 25 điểm cơ bản. Nếu xét từ 2022, FED đã tăng lãi suất 11 lần và lãi suất hiện đang chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 22 năm trở lại đây.

Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ được công bố tăng 0,6% trong tháng 8/2023, và cao hơn 3,7% so với cùng kỳ năm trước, mức cao vượt dự báo và cách xa so với mục tiêu 2% cho năm 2023 của FED. Điều này khiến chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt, neo quanh vùng cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay, trên ngưỡng 107 điểm.

Diễn biến chỉ số Dollar Index từ đầu năm đến nay. Nguồn: Tradingeconomics.

Trong báo cáo tác động tỷ giá gần đây, Chứng khoán Mirae Asset đánh giá chênh lệch giữa chính sách giảm lãi suất của Việt Nam, và duy trì lãi suất cao của FED đã tạo ra một khoảng cách nhất định, khiến tỷ giá gia tăng. Theo đó, việc tiếp tục giảm lãi suất của NHNN sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước công bố 4/10/2023 ở mức 24.085 đồng/USD, tiếp tục neo ở mức cao nhất trong lịch sử.

Nguồn: SBV

Xét riêng từ 30/06/2023 đến 26/09/2023, tỷ giá trung tâm của NHNN đối với USD/VND tăng 1,15% và cao hơn 0,18% so với mức tăng 0,97% vào cùng thời điểm 30/06/2022 đến 26/09/2022. Các chuyên viên phân tích cho biết điều này có thể tác động tới hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp vay USD, xuất nhập khẩu có thể gặp sự thay đổi ngay trong quý 3.

Doanh nghiệp nào sẽ hưởng lợi?

Theo ước tính mức độ tác động lên lợi nhuận trước thuế, Mirae Asset nhận định rằng các công ty có nợ vay bằng USD cao sẽ bị ảnh hưởng khi USD tăng giá dẫn đến lỗ chêch lệch tỷ giá hối đoái . Điều này kéo theo sự thay đổi làm sụt giảm lợi nhuận của doanh nghiệp vay USD. Tuy nhiên, tùy vào doanh nghiệp cụ thể nếu phát sinh doanh thu từ USD, hoặc hưởng lợi từ chêch lệch tỷ giá đồng ngoại tệ khác từ đó đối ứng nhằm cân bằng khoản lỗ chêch lệch tỷ giá.

Một số doanh nghiệp vay nợ USD cao bị ảnh hưởng khi tỷ giá USD tăng, MASVN.

Mặt khác, đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu bằng USD sẽ gặp khó khăn khi USD tăng giá , đồng thời giá cả của các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam tăng làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp nhập khẩu.

Tác động tỷ giá với một số doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệt bằng USD, MASVN.

Trái lại, nhóm phân tích MASVN cho rằng những doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu sẽ hưởng lợi từ chêch lệch tỷ giá khi USD/VND tăng . Các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam bao gồm: hàng dệt may, thủy sản, giày dép, điện tử, nông sản, cao su và gỗ.

Doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ sẽ hưởng lợi khi tỷ giá USD/VND tăng, MASVN.

Cụ thể, ngành công nghệ (FPT, CMG, …) được đánh giá hưởng lợi từ hoạt động gia công và xuất khẩu phần mềm. Riêng với FPT, doanh nghiệp hưởng lợi chênh lệch tỷ giá từ xuất khẩu nhưng FPT có khoảng 381 triệu USD nợ vay, điều này sẽ làm giảm phần lãi

chênh lệch tỷ giá từ hoạt động xuất khẩu.

Với nhóm thủy sản (VHC, ANV, MPC, IDI, FMC, …), MASVN kỳ vọng sẽ hưởng lợi khi doanh nghiệp thủy sản phần lớn doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu, đồng thời nợ vay bằng USD không lớn. 

"Song song, nhóm cao su (DPR, PHR, …) thường nợ vay bằng USD không đáng kể và là những doanh nghiệp cao su xuất khẩu ròng, do đó hưởng lợi khi tỷ giá USD/VND tăng. Ngành thực phẩm (LTG, TAR, PAN, …) là những doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn, có thể hưởng lợi chênh lệch tỷ giá khi USD/VND tăng", MASVN chỉ rõ.



Tuy nhiên, đội ngũ phân tích quan sát thấy ngành dệt may (GIL, TCM, TNG, …) nhìn chung dưới áp lực của tỷ giá sẽ nhận tác động 2 chiều, bởi phần lớn nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài sau đó gia công xuất khẩu. Vì vậy, biến động tỷ giá sẽ ít làm thay đổi kết quả kinh doanh.