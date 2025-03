Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam ghi nhận tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua

Theo khảo sát thường niên của CPA Australia, các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam đã trải qua một năm 2024 thành công, 82% doanh nghiệp tham gia khảo sát ghi nhận tăng trưởng, tăng so với mức 77% của năm 2023 – mức cao nhất kể từ năm 2019, theo khảo sát thường niên về doanh nghiệp nhỏ của CPA Australia.

Xu hướng tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục trong 2025, với 92% doanh nghiệp nhỏ được kỳ vọng mở rộng hoạt động. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số 11 thị trường được khảo sát.

Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng mạnh mẽ không kém, với 93% doanh nghiệp nhỏ dự báo kinh tế sẽ tăng trưởng trong năm 2025, cao hơn nhiều so với mức trung bình 67% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.

Ông Chris Freeland - Tổng Giám đốc CPA Australia, cho rằng sự tăng trưởng khả quan này đến từ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam, nơi sở hữu lực lượng trẻ, am hiểu công nghệ với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Ông Chris Freeland AM - Tổng Giám đốc CPA Australia

Ông Freeland nhận định: “Khối doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam được thúc đẩy bởi những doanh nhân trẻ năng động, sẵn sàng ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khả năng thích ứng nhanh và đầu tư vào giải pháp số là lợi thế giúp họ vươn lên dẫn đầu khu vực.”

“Ví dụ, các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đứng đầu hoặc trong nhóm đứng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ở tất cả các chỉ số về ứng dụng công nghệ, bao gồm thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội, các phương thức thanh toán số và tìm kiếm tư vấn từ các chuyên gia công nghệ thông tin.” ông chia sẻ thêm.

Việc tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Theo đó, trong năm 2024, 80% doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam huy động vốn từ bên ngoài để mở rộng hoạt động, tăng so với mức 73% của năm 2023.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam cũng đang tập trung nhiều hơn vào thị trường quốc tế. Dự kiến năm 2025, doanh thu từ thị trường nước ngoài sẽ được cải thiện mạnh mẽ đạt 28%, tăng so với mức 15% của năm 2024. Bước tiến này thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam thúc đẩy khả năng cạnh tranh toàn cầu trước những bất ổn của nền kinh tế thế giới.

Họp báo Công bố báo cáo Khảo sát các doanh nghiệp nhỏ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 do CPA Australia tổ chức tại Việt Nam

Các khoản đầu tư vào công nghệ tiếp tục mang lại lợi nhuận cao và nhanh chóng, 88% doanh nghiệp nhỏ cải thiện lợi nhuận trong năm qua nhờ vào đầu tư công nghệ. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong 2024 tăng gấp đôi so với 2023, đạt mức 44%, với gần một nửa doanh nghiệp ứng dụng AI phục vụ tư vấn kinh doanh.

“Các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đang trong tâm thế sẵn sàng thử nghiệm và tích hợp công nghệ như AI vào hoạt động kinh doanh của mình. Trong khi hầu hết các thị trường khác vẫn đang thận trọng tiếp cận, thì các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đang dẫn đầu trong việc đầu tư vào AI", ông Freeland cho biết.

Dù vậy, các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam vẫn đối mặt với các vấn đề an ninh mạng. Năm 2024, 60% doanh nghiệp báo cáo bị mất thời gian hoặc chi phí do các cuộc tấn công mạng, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 40% của khảo sát.

Các rủi ro an ninh mạng được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong năm nay. Theo khảo sát, 68% doanh nghiệp lo ngại sẽ trở thành mục tiêu tấn công – tỷ lệ cao nhất trong số các thị trường được khảo sát. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp bảo mật an ninh mạng.

"Với mức độ ứng dụng công nghệ rộng rãi tại Việt Nam, an ninh mạng cần là ưu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp nhỏ. Chủ động tăng cường các biện pháp bảo mật là điều cần thiết để bảo vệ tăng trưởng và duy trì niềm tin của khách hàng," ông Freeland nhấn mạnh.

Khi các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đẩy mạnh tích hợp công nghệ vào hoạt động kinh doanh, việc đảm bảo an ninh mạng vững chắc sẽ là yếu tố then chốt để duy trì sự thành công của doanh nghiệp.