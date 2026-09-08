Tỷ phú 98 tuổi có đủ tiền mua 50 ô tô, biệt thự vẫn "sống như ăn mày", quyên góp 233 tỷ đồng làm từ thiện

Ông Vương Xuân Văn là một doanh nhân ở Ninh Hải, Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc). Từ năm 1984, sau khi thành lập công ty, ông bắt đầu dành một phần tài sản để giúp đỡ cộng đồng. Tính đến tháng 3/2026, tổng số tiền ông quyên góp cho Liên đoàn Từ thiện Ninh Hải từ năm 2001 đã lên tới gần 60 triệu NDT (khoảng 232,8 tỷ đồng). Nhưng trái ngược với sự hào phóng khi làm từ thiện, ông Vương có lối sống giản dị tới mức kham khổ, nhiều người được ông giúp đỡ ví ông như "ăn mày".

Có đủ tiền mua 50 ô tô nhưng vẫn chọn đi xe đạp

Cuộc sống hiện tại của Vương Xuân Văn gần như không có dấu hiệu của một doanh nhân giàu có. Ông vẫn sử dụng chiếc giường gỗ đã có tuổi đời khoảng 70-80 năm, một bộ quần áo cũ được ông mua từ khoảng năm 1990. Những đôi giày vải cũ, khi rách, lại được vợ ông vá cho rồi tiếp tục đi. Sau khi vợ qua đời cuối năm 2021, hàng ngày, ông vẫn mặc những bộ quần áo bà từng sửa, vá.

Ông Vương Xuân Văn và vợ chụp ảnh lưu niệm trước cây cầu Hữu nghị mà họ đã quyên tặng (ảnh tư liệu).

Khi được hỏi tại sao ông không mua ô tô, biệt thự rồi dành phần tiền còn lại làm từ thiện, ông cho biết mình đủ khả năng mua tới 50 chiếc ô tô. Nhưng ông không muốn làm vậy. Theo ông, nếu đi ô tô đến giúp đỡ người nghèo, họ có thể cảm thấy khoảng cách giữa hai bên. Còn nếu đi xe đạp, ông cảm thấy mình gần gũi và bình đẳng hơn với họ.

“Tiền lẽ ra dùng để mua biệt thự, tôi sẽ dùng để giúp đỡ người nghèo. Tôi cảm thấy thoải mái khi giúp đỡ những người cần giúp đỡ; tôi không cảm thấy thoải mái khi sống trong biệt thự”, ông nói.

Căn phòng giản dị mà ông Vương Xuân Văn đang sống. Ảnh: QQ

Lý do Vương Xuân Văn lựa chọn cuộc sống như vậy có thể bắt nguồn từ chính tuổi thơ. Ông mất cha năm 13 tuổi, sau đó sống cùng mẹ trong hoàn cảnh khó khăn. Khi còn trẻ, ông từng làm học việc và trải qua những ngày lao động vất vả.

Từ khi còn rất trẻ, ông đã có thói quen giúp đỡ những người nghèo hơn mình. Khi làm việc tại một cửa hàng ở Ninh Hải, ông thường lặng lẽ bỏ thêm tiền cho một bà cụ nghèo đến mua hàng. Năm 19 tuổi, ông từng gặp một bà lão mặc quần áo mỏng manh đang ăn xin giữa mùa đông. Ông đem chiếc áo khoác duy nhất của mình đi cầm cố rồi dùng tiền giúp bà.

Mẹ ông từng dạy: “Nếu có tiền, hãy làm việc thiện; nếu không có tiền, hãy sống tốt”. Lời dạy ấy trở thành nguyên tắc sống của ông trong nhiều thập kỷ.

Hơn nửa thế kỷ làm từ thiện, xây cầu đường, trường học, viện dưỡng lão

Sau khi có điều kiện về kinh tế, Vương Xuân Văn bắt đầu thực hiện các hoạt động thiện nguyện với quy mô lớn hơn. Sau trận lũ năm 1988, ông quyên tiền xây dựng lại cầu Cao Hồ tại quê nhà. Sau đó, ông tiếp tục hỗ trợ xây dựng 7 cây cầu và các tuyến đường liên quan, với tổng số tiền khoảng 1,5 triệu NDT. Ông cũng chi tiền giúp người dân tiếp cận điện, sửa chữa đê biển sau thiên tai, thành lập các quỹ xóa đói giảm nghèo và quỹ từ thiện tại địa phương.

Giáo dục là một lĩnh vực ông đặc biệt quan tâm. Năm 1990, khi việc trẻ em ở Ninh Hải được đi học mẫu giáo còn gặp nhiều khó khăn, ông quyết định tự xây dựng một trường mẫu giáo. Sau đó, ông tiếp tục xây dựng viện dưỡng lão.

Năm 2018, sau khi biết câu chuyện về một giáo viên nghỉ hưu vẫn dạy trẻ em vùng núi Hồ Nam, ông tìm cách gặp người giáo viên này và hỏi chi phí xây dựng một trường tiểu học. Khi được trả lời khoảng 500.000 NDT, ông quyết định xây 5 trường học, với tổng kinh phí 2,5 triệu NDT, đồng thời chi thêm 150.000 NDT mua máy chiếu.

Điều đặc biệt là sau khi các công trình hoàn thành, ông thường không xuất hiện tại lễ khánh thành. Ông cũng từng từ chối những danh hiệu, giải thưởng được trao.

Khi còn sống, vợ ông luôn đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: QQ

Dù đã gần một thế kỷ tuổi, Vương Xuân Văn vẫn đến công ty mỗi tháng để kiểm tra sổ sách. Nhưng ông không đến để xem doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền. Điều ông quan tâm là các khoản tiền dành cho hoạt động từ thiện có được chuyển đi đúng hạn hay không.

Khi được hỏi liệu các con có phản đối việc ông không để lại nhiều tài sản cho gia đình, con gái ông cho rằng cha mình tự kiếm được tiền và có quyền quyết định cách sử dụng số tiền ấy.

Từ năm 2001 đến tháng 3/2026, Vương Xuân Văn đã quyên góp gần 60 triệu NDT cho Liên đoàn Từ thiện huyện Ninh Hải. Ở tuổi 98, ông vẫn lựa chọn một cuộc sống tiết kiệm thay vì hưởng thụ sự giàu có. Với ông, tiền không phải để chứng minh mình giàu đến đâu, mà là phương tiện để giúp những người đang cần nó. Ông từng khẳng định sẽ tiếp tục làm từ thiện khi còn sống và cả sau khi qua đời.

Theo Sohu, QQ