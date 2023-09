Tỷ phú Charlie Munger tiết lộ về khoản đầu tư siêu lợi nhuận: Chi 1.000 USD từ 6 thập kỷ trước, 'ngồi không' cũng thu về 70.000 USD/năm

Tỷ phú Charlie Munger, phó Chủ tịch của Berkshire Hathaway, “bỏ túi” 70.000 USD mỗi năm từ khoản đầu tư 1.000 USD mà ông thực hiện cach đây 6 thập kỷ. Vụ đặt cược “béo bở” này có khả năng đã mang về cho ông tổng cộng hơn 1 triệu USD.

“Cánh tay phải” của Warren Buffett gần đây đã tiết lộ về khoản vốn ban đầu và lãi đối với khoản đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của ông.

Cụ thể, Munger đặt cược vào lĩnh vực này từ năm 1962, sau khi gặp gỡ một doanh nhân tên Al Marshall trong một sự kiện đấu golf giữa các cặp vợ chồng. Khi họ di chuyển đến lỗ thứ 3, Marshall đưa ra kế hoạch cho một cuộc đấu giá về đặc quyền khai thác mỏ dầu ở địa phương. Munger đưa ra một câu trả lời thẳng thắn: “Anh làm sai rồi.”

Sau đó, Marshall đã mời Munger tham dự buổi đấu thầu và hỗ trợ giải quyết những vấn đề về pháp lý, tài chính của thương vụ này. Munger đầu tư vào thương vụ này thông qua một quỹ tín thác ABC, một loại hình quỹ được sử dụng để “né thuế” song sau này đã bị cấm.

Marshall chia sẻ với Janet Lowe, tác giả của cuốn sách “Damn Right!: Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire Charlie Munger”, rằng: “Tôi vẫn nhận được 2.000 đến 3.000 USD mỗi tháng từ thương vụ đó. Chúng tôi mỗi người chỉ bỏ ra 1.000 USD và giờ đang kiếm được nửa triệu USD từ đó.”

Trong cuộc họp gặp mặt cổ đông của Berkshire năm 2016, Munger đã kể lại câu chuyện này. Ông nói: “Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, những người tham gia thương vụ đó lại chính là những kẻ môi giới. Họ là những người kinh doanh không đàng hoàng, tham lam và cho rằng sẽ chẳng có ai đưa ra mức giá như họ.”

Vị tỷ phú 99 tuổi nói thêm: “50 năm sau, chúng tôi thu về 100.000 USD/năm từ khoản đầu tư đó. Và câu chuyện này chỉ xảy ra đúng một lần trong đời.”

Dù Munger nhận được 70.000 USD, 100.000 USD hay vài trăm nghìn USD mỗi năm, có thể nói rằng, ông đã kiếm “bộn tiền” từ khoản đầu tư đó. Cách kiếm tiền thu động này cũng phần nào lý giải tại sao Munger laị hài lòng với khoản thù lao khiêm tốn 100.000 USD từ Berkshire trong nhiều thập kỷ qua. Hơn nữa, phần lớn khối tài sản 2 tỷ USD của ông cũng đến từ cổ phiếu của Berkshire nhưng không nhận cổ tức.

Trong cuộc họp cổ đông cách đây 4 tháng, Buffett tiết lộ rằng không chỉ Munger lãi đậm từ khoản đầu tư vào ngành dầu mỏ trong suốt một thời gian dài. Vị huyền thoại đầu tư và Chủ tịch của Berkshire cũng chia sẻ rằng, cha của ông đã rót 1.000 USD đến 1.500 USD vào mảng này trước khi qua đời. Hiện tại, em gái Buffett là người thừa kế khoản lãi này mỗi tháng.

