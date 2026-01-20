Tỷ phú được cho là sẽ thưởng hơn 300 tỷ đồng nếu U23 Trung Quốc thắng U23 Việt Nam giàu thế nào?

Vào 22h30' ngày 20/1, trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra trên SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Ảnh: Tiền phong

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, đại gia hứa sẽ thưởng lớn cho U23 Trung Quốc nếu giành chiến thắng ở trận bán kết của U23 châu Á 2026 là tỷ phú Guo Guangchang (Quách Quảng Xương).

Cụ thể, theo Sina, nếu vượt qua U23 Việt Nam để vào chơi ở trận chung kết VCK U23 châu Á 2026, đội U23 Trung Quốc sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên tới 81 triệu NDT (tương đương với hơn 305 tỷ đồng) từ tỷ phú Guo Guangchang. Đây được xem là mức thưởng rất lớn trong làng bóng đá, khi gần tương đương với mức thưởng mà các liên đoàn bóng đá quốc gia treo cho chức vô địch các giải đấu lớn như Euro, World Cup...

Tuy nhiên, Sina cũng cho biết rằng thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trên thực tế, trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra trên SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, tại thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út vào lúc 22h30' ngày 20/1 (theo giờ Việt Nam).

Mặc dù thông tin tiền thưởng khủng cho U23 Trung Quốc trước thềm trận đấu này vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng nhiều người vẫn tò mò về vị đại gia được nhắc đến.

Tỷ phú có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc

Tỷ phú Guo Guangchang là người được cho là sẽ trao thưởng đậm cho U23 Trung Quốc nếu chiến thắng ở trận bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Được biết, tỷ phú Guo Guangchang sinh năm 1967 tại Đông Dương, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông là người sáng lập của tập đoàn tư nhân đa ngành Fosun . Đây là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu ở Trung Quốc. Do đó, ông Guo được biết đến là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc.

Theo Baidu, ông Guo Guangchang tốt nghiệp Cử nhân Triết học (năm 1989) và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại ĐH Phúc Đán (năm 1999). Đây cũng là một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Đáng chú ý, vào năm 1992, ông Guo cùng các cộng sự Liang Zinjun và Tan Jian thành lập Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Guangxin. Đây được coi là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Trung Quốc đại lục trong việc áp dụng các phương pháp khoa học hiện đại vào nghiên cứu thị trường, đồng thời đặt nền móng cho tư duy đầu tư bài bản và chiến lược dài hạn sau này của vị tỷ phú này.

Đến năm 1994, ông Guo Guangchang giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Fosun, từng bước mở rộng hệ sinh thái đầu tư đa ngành. Dưới sự lãnh đạo của ông, Tập đoàn Fosun đã đầu tư mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực then chốt như bảo hiểm, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, bất động sản, thép, khai thác mỏ, bán lẻ, dịch vụ, tài chính… và nhiều khoản đầu tư chiến lược khác.

Đặc biệt, vào năm 2007, Fosun International, công ty mẹ của Tập đoàn Fosun, chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKSE). Sự kiện quan trọng này giúp Fosun huy động nguồn vốn lớn, đồng thời còn giúp nâng cao vị thế của tỷ phú Guo Guangchang trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Đến nay, Fosun nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Trung Quốc, có ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Tỷ phú Guo Guangchang cũng nổi tiếng trong việc đầu tư vào bóng đá. Ảnh: Reuters

Ngoài kinh doanh, tỷ phú Guo Guangchang còn nổi tiếng trong việc đầu tư bóng đá, khi Tập đoàn Fosun của ông chính thức mua lại CLB Wolverhampton của Anh vào năm 2016. Chính nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của Tập đoàn Fosun, đội bóng này giành quyền thăng hạng Premier League vào năm 2018 và bám trụ suốt từ đó đến nay.

Theo tạp chí Forbes, tính đến hết năm 2025, tài sản ròng của ông Guo Guangchang là 2,6 tỷ USD. Tính đến hôm nay (20/1/2026), tài sản ròng của vị tỷ phú nổi tiếng Trung Quốc là 2,3 tỷ USD (xếp thứ 1.768 trong danh sách những người giàu nhất thế giới).