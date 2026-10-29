Tỷ phú Elon Musk tuyển loạt nhân tài tại Việt Nam, có vị trí quản lý không yêu cầu kinh nghiệm ngành ô tô

Theo thông tin được đăng tải trên hệ thống tuyển dụng của Tesla, 5 vị trí gồm Quản lý kinh doanh (Sales Manager), Quản lý dịch vụ (Service Manager), Đối tác nhân sự chiến lược (HR Business Partner), Quản lý mua sắm (Purchasing Manager) và Chuyên viên phát triển dự án trạm sạc (Project Developer, Charging). Các vị trí đều tuyển dụng theo hình thức toàn thời gian, với yêu cầu khác nhau về chuyên môn, kinh nghiệm và trách nhiệm công việc.





Đáng chú ý, vị trí Chuyên viên phát triển dự án trạm sạc yêu cầu ứng viên có khả năng quản lý đồng thời hơn 20 dự án ở các giai đoạn triển khai khác nhau. Nhân sự đảm nhiệm công việc này sẽ tìm kiếm địa điểm xây dựng trạm sạc, đánh giá tính khả thi, thương lượng với chủ sở hữu mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi chuyển giao cho bộ phận thi công.

Ứng viên phải có khả năng phối hợp với nhiều bên liên quan, bao gồm chủ sở hữu bất động sản, doanh nghiệp điện lực, cơ quan cấp phép và các đơn vị quy hoạch. Kinh nghiệm về bất động sản, hạ tầng điện, thủ tục pháp lý và chính sách xe điện được đánh giá cao.

Khác với một số vị trí quản lý, Tesla không quy định số năm kinh nghiệm tối thiểu đối với nhân sự phát triển dự án trạm sạc. Thay vào đó, hãng nhấn mạnh năng lực quản lý tiến độ, đàm phán và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Ở nhóm kinh doanh, Tesla yêu cầu ứng viên Quản lý kinh doanh có ít nhất 5 năm kinh nghiệm lãnh đạo đội ngũ nhân sự quy mô lớn trong lĩnh vực bán lẻ tăng trưởng nhanh hoặc những ngành chú trọng trải nghiệm khách hàng.

Người được tuyển sẽ báo cáo trực tiếp cho Giám đốc quốc gia, chịu trách nhiệm về doanh số, hoạt động giao xe và phát triển đội ngũ. Tesla cũng yêu cầu khả năng phân tích dữ liệu, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu suất vận hành tại nhiều địa điểm.

Trong khi đó, vị trí Quản lý dịch vụ không bắt buộc ứng viên từng làm việc trong ngành ô tô. Hãng chấp nhận những nhà quản lý đến từ lĩnh vực dịch vụ khách hàng, với điều kiện có khả năng tiếp thu kiến thức kỹ thuật và sử dụng thành thạo tiếng Anh. Nhân sự này chịu trách nhiệm điều hành trung tâm dịch vụ, giám sát chất lượng phục vụ, năng suất, chi phí và các chỉ tiêu tài chính liên quan.

Với vị trí Đối tác nhân sự chiến lược, Tesla yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về quản trị nhân sự, tuyển dụng, lương thưởng, đào tạo hoặc quan hệ lao động. Công việc bao gồm tư vấn cho lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, quản lý hiệu suất, phát triển nhân sự và giải quyết các vấn đề lao động.

Đặc biệt, ứng viên không chỉ tham gia hoạch định chính sách nhân sự mà còn phải trực tiếp xử lý công việc hành chính, quản lý văn phòng và cơ sở vật chất.

Ở vị trí Quản lý mua sắm, Tesla cũng đặt ra yêu cầu ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Người được tuyển sẽ làm việc trong bộ phận mua sắm gián tiếp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phụ trách chiến lược nguồn cung, đánh giá nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng và tối ưu chi phí. Ngoài kỹ năng phân tích và kinh nghiệm mua sắm, ứng viên phải sẵn sàng dành khoảng 20% thời gian làm việc cho các chuyến công tác.

Đợt tuyển dụng diễn ra sau khi Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được thành lập ngày 11/9/2026, có trụ sở tại TP.HCM và vốn điều lệ gần 78 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 triệu USD.

Tesla Motors Việt Nam đăng ký ngành nghề liên quan đến kinh doanh, phân phối ô tô, phụ tùng và thiết bị. Công ty có vốn điều lệ hơn 77 tỷ đồng và do ông David Jon Feinstein giữ chức Chủ tịch, bà Isabel Ching Fan làm Tổng giám đốc.