Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Elon Musk ưu tiên xây dựng thành phố Mặt trăng, lùi mục tiêu với sao Hoả

09-02-2026 - 19:59 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú Elon Musk vừa cho biết, hãng SpaceX của ông đang chuyển trọng tâm sang xây dựng “thành phố tự phát triển” trên Mặt trăng, mục tiêu mà ông cho rằng có thể đạt được trong vòng chưa đầy 10 năm.

Tỷ phú Elon Musk ưu tiên xây dựng thành phố Mặt trăng, lùi mục tiêu với sao Hoả- Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Getty)

“Tuy nhiên, SpaceX cũng sẽ nỗ lực xây dựng một thành phố trên sao Hỏa và bắt đầu trong khoảng 5 - 7 năm tới, nhưng ưu tiên hàng đầu là bảo đảm tương lai của nền văn minh, và Mặt trăng là lựa chọn nhanh hơn”, ông Musk viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8/2.

Những phát biểu này xác nhận thông tin mà Wall Street Journal đưa trước đó, cho biết SpaceX đã thông báo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ ưu tiên chinh phục Mặt trăng trước, còn chuyến đi tới sao Hỏa sẽ diễn ra muộn hơn, với mục tiêu đưa tàu đáp xuống Mặt trăng vào tháng 3/2027.

Năm ngoái, ông Musk nói ông đặt mục tiêu đưa tàu khám phá không có người lên sao Hỏa vào cuối năm 2026.

Mỹ đang phải cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trong nỗ lực đưa các phi hành gia trở lại Mặt trăng, nơi con người chưa đặt chân tới kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng của Mỹ năm 1972.

Những phát biểu của ông Musk được đưa ra sau khi SpaceX đồng ý mua lại xAI, trong đó hãng tên lửa và vệ tinh được định giá 1.000 tỷ USD, còn công ty trí tuệ nhân tạo trị giá 250 tỷ USD.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed cảnh báo mối lo thực sự đối với kinh tế Mỹ, dự đoán số đợt cắt giảm lãi suất sắp tới

Quan chức Fed cảnh báo mối lo thực sự đối với kinh tế Mỹ, dự đoán số đợt cắt giảm lãi suất sắp tới Nổi bật

20 năm trước, "vứt" hàng chục thỏi vàng xuống nền chỉ để trang trí, doanh nghiệp này thoát hiểm ngoạn mục nhờ đào lên bán lúc giá liên tục phát đỉnh

20 năm trước, "vứt" hàng chục thỏi vàng xuống nền chỉ để trang trí, doanh nghiệp này thoát hiểm ngoạn mục nhờ đào lên bán lúc giá liên tục phát đỉnh Nổi bật

Bất ngờ với lực lượng chiếm lĩnh các mỏ khoáng sản ở Trung Quốc: Lớn mạnh đến nỗi dần thay thế con người

Bất ngờ với lực lượng chiếm lĩnh các mỏ khoáng sản ở Trung Quốc: Lớn mạnh đến nỗi dần thay thế con người

19:38 , 09/02/2026
Không phải Dell, không phải Trump: Công ty lớn nhất thế giới mang tên người sáng lập còn sống do một người Mỹ gốc Á điều hành, trị giá khoảng 300 tỷ USD

Không phải Dell, không phải Trump: Công ty lớn nhất thế giới mang tên người sáng lập còn sống do một người Mỹ gốc Á điều hành, trị giá khoảng 300 tỷ USD

19:11 , 09/02/2026
Mỹ và EU đã tìm ra cách để cứu Kiev

Mỹ và EU đã tìm ra cách để cứu Kiev

18:36 , 09/02/2026
Vừa giải mã thành công bí mật siêu phàm "bền hơn áo chống đạn" của tơ nhện: Dậy sóng ngành hàng không

Vừa giải mã thành công bí mật siêu phàm "bền hơn áo chống đạn" của tơ nhện: Dậy sóng ngành hàng không

18:00 , 09/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên