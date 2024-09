Tỷ phú giàu nhất trong số những người giàu dạy con ngược đời thay vì để lại cho một đống tiền: Tiền không tự dưng mà có

Tỷ phú Rockefeller được mệnh danh là vua dầu mỏ của đất nước Mỹ. Ông cũng là tỷ phú đầu tiên của thế kỷ 19 với giá trị tài sản khoảng 336 tỷ USD ( 7,7 triệu tỷ VND) cao hơn khối tài sản của tỷ phú Jeff Bezos và Bill Gates cộng lại.

Bên cạnh đó, ông còn nổi tiếng trong cách giáo dục con cái. Dưới sự dạy dỗ của ông, các con đều là người thành đạt, có thể kể đến nhà từ thiện Rockefeller Jr., Lawrence Rockefeller, cha đẻ của quỹ đầu tư mạo hiểm David Rockefeller,...Vậy nguyên nhân là do đâu, khiến các thế hệ sau của ông lại thành đạt đến như vậy.

Câu trả lời là “giáo dục”. Tỷ phú Rockefeller đã từng viết một bức thư khuyên nhủ con trai. Trong đó có ba câu nói đáng giá như sau:

1. Điều quyết định đến vận mệnh không phải hoàn cảnh mà là hành động

Có nhiều người cho rằng sinh mệnh là do ông trời đã định sẵn, thành công hay không là do thiên bẩm. Nhưng Rockefeller dạy con tất cả là nhờ hành động, sự phấn đấu của mỗi người.

Thành công không có con đường tắt mà chỉ nhờ duy nhất là sự chăm chỉ, nỗ lực. Một con người không có sự dấn thân, có dù bố mẹ có tiền tài đến đâu thì cũng khó có thể đạt được những gì mình mong muốn.

Vậy nên, từ nhỏ ông đã không cho các con biết bản thân mình là người có tiền để mong các con là người biết tiết kiệm, sống biết vươn lên. Vì ông biết rằng, nếu đưa cho các con tiền là con đường nhanh nhất phá hủy một con người.

Ở nhà, ông không cho các con tiền tiêu vặt, muốn có tiền nhất định phải lao động.

Tỷ phú Rockefeller nói rằng: “Không thể để tiền làm mờ mắt, tôi muốn cho các con hiểu tiền không phải tự nhiên mà có.”

Theo quy định của gia đình ông, nếu đập 10 con ruồi thì nhận được 10 đô la (tương đương 240 nghìn VND), cắt cỏ một giờ được 5 đô la (tương đương 120 nghìn VND), vác củi được 10 đô la (tương đương 240 nghìn VND),...

Cách này giúp cho đứa trẻ hình thành thói quen tiết kiệm từ nhỏ, cho trẻ hiểu được sự quý trọng của đồng tiền.

2. Thành công không dựa vào vận may, nhưng có thể vào chiến lược may mắn

Trong mắt người khác, may mắn là do bẩm sinh. Họ nghĩ rằng một người thành công là do may mắn. Khi họ gặp thất bại, họ thường trách rằng mình không được may bằng người khác.

Nhưng với Tỷ phú Rockefeller, ông khuyên con trai rằng: “Muốn thành công, không thể nào dựa vào vận mệnh, chúng ta không thể nào sống dựa may mắn được. Nhưng thành công có thể nhờ vào chiến lược may mắn. Bố tin rằng có một kế hoạch sống rõ ràng, ở trong bất kì tình huống nào đều có thể thành công.”

Rockefeller đã dùng cách này để trong vòng không đến 2 tháng, đã thuyết phục được 22 đối thủ sáp nhập vào công ty mình. Trong ba năm tiếp theo, ông đã chinh phục các nhà máy lọc dầu lớn để trở thành ông chủ ngành lọc dầu lớn nhất nước Mỹ.

3. Có thể chịu được thứ người khác không chịu được mới có thể làm những điều người khác không làm được

Có câu nói như thế này: “Người ta không thể đạt được vinh quang và sự giàu có nếu không trải qua thử thách và gian khổ”.

Tỷ phú Rockefeller khuyên con trai rằng cả đời ông nhẫn nhịn rất nhiều chuyện, chính nó đã giúp ông rất nhiều trong sự nghiệp của mình.

Lúc mới thành lập công ty, ngân sách còn hạn chế, một người bạn của ông, Gardner đã mời ông gia nhập công ty mình với yêu cầu đổi tên từ “Công ty Clack - Rockefeller” thành “Công ty Clack - Gardner”.

Bất kỳ ai nghe đến việc này đều hết sức tức giận vì nó như một sự xúc phạm. Nhưng ông không hề tức giận, vì muốn công ty phát triển tốt hơn nên ông đã đồng ý. Cũng từ sự nhẫn nhịn ấy, công ty của ông dần dần phát triển lớn mạnh.

Còn Gardner, do không nhẫn nại nên để lỡ cơ hội trở thành tỷ phú.

Trong một cuộc họp chia cổ phần, Rockefeller đã đề xuất giữ lại một phần tiền để tiếp tục vận hành công ty. Nhưng Gardner liên tục phản đối, vì ông muốn tiền lãi phải chia toàn bộ. Nói rồi, ông tức giận nói sẽ không làm nữa.

Vậy nên, Rockefeller chỉ đành dùng 100 vạn NDT (3,5 tỷ VND) để mua toàn bộ cổ phần của Gardner. Rockefeller đã tìm Gardner để bảo ông có thể mua lại cổ phiếu nhưng ông đã từ chối.

Sau này, Gardner mới nhận ra bản thân đã để hụt mất cơ hội trở thành tỷ phú. Chỉ vì một phút tức giận, ông đã để lỡ mất cơ hội hiếm có trên đời.

Bất kỳ lúc nào, tức giận là kẻ thù chúng ta. Nếu muốn thành công, nhất định phải học cách kiềm chế cảm xúc bản thân.

Giáo dục con cái không phải là chuyện ngày một ngày hai mà phải giáo dục con trên nhiều phương diện trong một thời gian dài. Nếu muốn con cái trở thành người thành công, tiến bộ hãy thử dạy các con theo 3 lời nói của tỷ phú Rockefeller nhé.