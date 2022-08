Tỷ phú Mark Cuban: Muốn thành công, hãy học cách ‘trở thành một nhân viên bán hàng’

Mọi người thường tích lũy được những bài học quan trọng trong giai đoạn đầu của sự nghiệp: khi nào nên nghỉ việc, cách thương lượng để tăng lương, cách viết một email kết nối công việc.

Nhưng Mark Cuban cho biết, những công việc đầu tiên đã dạy cho ông bài học quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình: nghệ thuật bán hàng. Trong một video TikTok được đăng vào tháng 3, vị tỷ phú chia sẻ, nếu được quay ngược thời gian, ông sẽ tự nhắc nhở một điều với bản thân mình, duy trì con đường bạn đã đi và “hãy trở thành một nhân viên bán hàng”.

“Nếu quay lại quá khứ, tôi sẽ làm đúng như những gì tôi đã làm”, Cuban nói trong video. “Một khi bạn học cách bán hàng, bạn luôn có thể bắt đầu kinh doanh bởi vì thực tâm bạn đã là một doanh nhân".

Tỷ phú Mark Cuban. Ảnh: Getty Images

Cuban đã thẳng thắn nói về sự vươn lên của mình từ những khởi đầu khiêm tốn cho đến khi có được danh tiếng và sự giàu có. Trong một tập năm 2018 của chương trình “Shark Tank” trên đài ABC, chủ sở hữu đội bóng rổ Dallas Mavericks cho biết, ông lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở ngoại ô Pittsburgh. Mẹ của Cuban đã khích lệ ông học cách trải thảm hoặc làm việc tại nhà máy để có được một công việc.



Thay vào đó, Cuban bán lại thẻ bóng chày, tem và tiền xu. Kinh nghiệm đã giúp ông nắm bắt được quy tắc bán hàng đầu tiên, đó là “bán hàng không phải là thuyết phục, mà là sự giúp đỡ”, ông nói trên TikTok.

“Khi bạn hiểu mọi người cần gì và muốn gì, bạn sẽ đặt mình vào vị trí để giúp đỡ họ”, ông nói. “Sau đó, bạn tạo ra những điều tốt đẹp, hoàn thành các giao dịch và đó là cách bạn tạo ra các công ty".

Khái niệm này đã giúp Cuban khởi đầu sự nghiệp của mình: Chưa đầy 10 năm sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu và bán công ty máy tính tích hợp hệ thống của mình, MicroSolutions, với giá 6 triệu USD.

Đây không phải là lần đầu tiên Cuban thể hiện sự tin tưởng vào tính hiệu quả của triết lý bán hàng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, ông đã tiết lộ, doanh số bán hàng có được không liên quan đến “ai có thể nói chuyện nhanh nhất” mà là cách giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cần.

“Nếu bạn không thể tạo ra lợi ích cho khách hàng, nếu bạn không thể cho họ thấy lý do tại sao khách hàng và cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nếu sử dụng sản phẩm của bạn so với những sản phẩm khác hoặc những gì họ phải trải qua trước đây, bạn sẽ không có được một công ty”, ông nói.

Theo Bloomberg, các nghiên cứu đã ghi nhận, đối với các doanh nhân tham vọng tạo dựng khối tài sản tương đương với Cuban – vị tỷ phú có khối tài sản ước tính khoảng 5,9 tỷ USD - thì công việc bán hàng không phải là một vị trí tồi để bắt đầu. Trên thực tế, một cuộc khảo sát năm 2017 của công ty tư vấn lãnh đạo Heidrick & Struggles cho thấy, 15% CEO từ 100 công ty hàng đầu trong Fortune 500 đã bắt đầu với vị trí kinh doanh.

Trong cuốn sách của mình, “The Wealth Elite: A groundbreaking study of the psychology of the super rich” (Tạm dịch: “The Wealth Elite: Một nghiên cứu đột phá về tâm lý của giới siêu giàu”), nhà sử học và xã hội học Rainer Zitelmann đã khảo sát 45 người có giá trị tài sản từ 11 triệu đến 3 tỷ USD. Hơn 65% trong số họ cho biết, kinh nghiệm bán hàng đóng một vai trò “quan trọng” trong thành công tài chính của họ.

Cuban cũng lập luận, nền tảng kinh nghiệm bán hàng tương đương với bảo hiểm cho nghề nghiệp. Vào năm 2016, trên podcast “How I Build This” của NPR, ông chia sẻ bản thân không sợ bị mất tiền vì lý do này. Ông biết rằng, những kỹ năng có thể là nguyên nhân giúp Cuban nhiều lần trở nên giàu có.