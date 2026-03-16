Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rơi khỏi top 100 người giàu nhất thế giới vì cổ phiếu lao dốc

16-03-2026 - 10:38 AM | Thị trường chứng khoán

Theo bảng xếp hạng World’s Billionaires List 2026 do Forbes công bố, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) - hiện không còn nằm trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới. Khối tài sản ròng của tỷ phú này được ước tính khoảng 23,5 tỷ USD, đang đứng vị trí 106 trên bảng xếp hạng.

Thứ hạng mới được thiết lập sau khi tài sản của ông Phạm Nhật Vượng suy giảm mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, với mức “bốc hơi” khoảng 4,1 tỷ USD.

Trước đó, vào cuối năm 2025, tài sản của Chủ tịch Vingroup từng đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, giúp ông vươn lên vị trí 71 trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes, thậm chí vượt qua nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, người khi đó sở hữu khoảng 29,6 tỷ USD.

Dù sụt giảm đáng kể trong tuần qua, tính chung cả năm, khối tài sản của ông Vượng vẫn cao gấp khoảng bốn lần so với cùng kỳ năm 2025. Theo dữ liệu của Forbes, hệ sinh thái Vingroup hiện còn hai thành viên khác góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng, đang sở hữu khối tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, xếp thứ 1.622 trong bảng xếp hạng. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, cũng là Phó Chủ tịch tập đoàn, có tài sản khoảng 1,7 tỷ USD, đứng ở vị trí 2.256.

Sự sụt giảm tài sản của nhóm lãnh đạo Vingroup diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu liên quan đến tập đoàn này lao dốc. Cụ thể, cổ phiếu VIC ghi nhận hai phiên giảm sàn liên tiếp vào ngày 12 và 13/3. Trong cùng phiên 13/3, hai mã cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup là Vinpearl (VPL) và Vincom Retail (VRE) cũng kết phiên trong sắc đỏ.

Không chỉ các lãnh đạo Vingroup, nhiều tỷ phú Việt Nam khác có tên trong danh sách của Forbes cũng chứng kiến tài sản suy giảm.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (mã chứng khoán: VJC), giảm khoảng 400 triệu USD. Từ vị trí 1.011 với khối tài sản 4,2 tỷ USD vào ngày 10/3, bà hiện còn khoảng 3,7 tỷ USD và tụt xuống vị trí 1.106.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), cũng ghi nhận tài sản giảm từ 2,9 tỷ USD xuống còn khoảng 2,6 tỷ USD, hiện xếp ở thứ hạng 1.542.

Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank (mã chứng khoán: TCB), mất khoảng 400 triệu USD chỉ trong ba ngày. Giá trị tài sản của ông giảm từ 2,5 tỷ USD (xếp 1.676 vào ngày 10/3) xuống còn khoảng 2,1 tỷ USD, tương ứng vị trí 1.944.

Theo: Forbes ﻿

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

