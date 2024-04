U40 nghỉ việc, ung dung kiếm 1,2 tỷ đồng/tháng nhờ 10 nguồn thu nhập thụ động: Vốn 0 đồng, dùng công cụ ai cũng có để kinh doanh online nhưng quan trọng phải nắm bắt được điều này

Ryan Hogue, 34 tuổi, bắt đầu công việc kinh doanh trên Amazon vào năm 2017 với số vốn 0 đồng. Vào thời điểm đó, anh làm hai công việc và làm thêm tự do. Anh hào hứng với tiềm năng kiếm thu nhập thụ động bằng cách bán áo phông in theo yêu cầu trên Amazon Merch on Demand.

Sau áo phông, Hogue mở rộng các sản phẩm sang áo ba lỗ, áo sơ mi dài nay, áo nỉ, áo hoodie, ốp điện thoại, gối và túi tote. Vì nền tảng được mở rộng nên anh bán cả cho khách ở Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Nghề tay trái trên Amazon cuối cùng khiến anh quyết định nghỉ công việc chính vào năm 2020. Hiện Hogue có khoảng 10 nguồn thu nhập thụ động mang lại 49.000 USD một tháng (khoảng 1,2 tỷ VNĐ).

Dưới đây là những công việc Hogue làm với số vốn 0 USD.

Amazon Merch on Demand

Nền tảng này trở thành cơ hội kiếm thu nhập thụ động mà anh yêu thích nhất. Sau khi khách đặt hàng, sản phẩm sẽ được in và vận chuyển theo yêu cầu.

Trách nhiệm của Hogue là thiết kế các sản phẩm và niêm yết trên danh mục của Amazon Merch. Anh cảm nhận rằng việc thiết kế khá đơn giản, ngay cả những người không có kinh nghiệm cũng có thể thành công.

Điều Hogue đánh giá cao ở nền tảng này là sự tự động. Sau khi có đơn, Amazon sẽ chuyển đơn hàng đến một trong các cơ sở sản xuất của họ, nơi sản phẩm được chọn, in và vận chuyển đến khách hàng. Mỗi tháng Hogue sẽ nhận được khoản tiền từ những mặt hàng đã bán ra.

Print on Demand

Amazon Merch không phải là cách duy nhất để kiếm tiền. Hogue đã sử dụng các thiết kế tạo ra cho bên Amazon Merch để đặt trên các sản phẩm và thị trường khác.

Anh bán các sản phẩm in theo yêu cầu trên Etsy từ năm 2018. Etsy chỉ yêu cầu mức phí 0,2 USD để tạo danh sách sản phẩm. Hogue thông qua một công ty tên là Printful để thực hiện các đơn đặt hàng. Printful có tính năng tích hợp trực tiếp, cho phép họ tự động thực hiện đơn hàng và thông báo cho khách hàng khi đơn hàng được chuyển đi.

Ngoài Etsy, người bán cũng có thể cân nhắc việc liệt kê chéo các sản phẩm in theo yêu cầu của mình cho Walmart, eBay và Redbubble.

Hình ảnh minh hoạ

Amazon Influencer Program

Đây là một chương trình cho phép bạn kiếm thu nhập thụ động bằng việc tạo video đánh giá về các sản phẩm Amazon mà bạn sở hữu.

Chương trình này không tính phí tham gia và có thể sử dụng điện thoại để quay video. Các video sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm của Amazon. Nếu người mua xem video đánh giá trước khi mua sản phẩm, bạn thường được trả hoa hồng từ 1% - 3%. Hogue đánh giá đây là một nguồn thu nhập thụ động tiềm năng mà chưa được nhiều người biết đến.

YouTube

Hogue có kênh YouTube kiếm được 4.900 USD mỗi tháng. Anh làm video khui những hộp hàng bị trả lại của Amazon với hy vọng có thể bán lại để kiếm lời. Đây không chỉ là một dự án thú vị mà còn đang mang lại doanh thu quảng cáo khi kênh đáp ứng các yêu cầu về kiếm tiền.

Anh chia sẻ thêm rằng còn rất nhiều cơ hội làm những công việc thú vị để có thu nhập thụ động. Việc học ban đầu chắc chắn sẽ có những khó khăn, nhưng lời khuyên tốt nhất của anh là luôn giữ thái độ tích cực và tầm nhìn dài hạn . Anh cho biết sẽ phải mất một thời gian để những nguổn thu nhập thụ động này đủ lớn để thay thể thu nhập chính, nhưng điều này là hoàn toàn có thể thực hiện.

Theo CNBC