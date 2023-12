U70 về hưu không ở cùng con trai, tôi bỏ tiền thuê “nam giúp việc” gần 30 triệu/tháng: Cuộc sống sang trang mới!

Bài tâm sự của bà Triệu sau khi được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nước này.



Thân gửi những người bạn đã ngoài 60, mong rằng các bạn sau khi đọc xong bài chia sẻ này của tôi có thể rút ra được những bài học ý nghĩa và biết cách yêu thương chính mình hơn.

Tôi họ Triệu, mọi người có thể gọi tôi là bà Triệu, tôi từng có một gia đình êm ấm hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương. Hai vợ chồng tôi từng trải qua những ngày tháng khó khăn nhất để gây dựng nên cơ ngơi của hiện tại.

Cách đây 2 năm, sau khi lo cho con trai mua nhà kết hôn, vợ chồng tôi quyết định nghỉ hưu ở nhà an dưỡng tuổi già.

Chẳng ngờ chưa được bao lâu thì chồng tôi không may nhiễm covid và qua đời. Sự ra đi quá đột ngột của chồng là cú sốc tâm lý quá lớn đối với tôi, bao kế hoạch dang dở khiến tôi tiếc thương mãi không nguôi. Sau lần đó sức khỏe tôi kém dần đi, con trai thấy vậy thì đòi đón tôi về sống cùng vợ chồng để chăm sóc.

Ban đầu vì cô đơn nên tôi đã đồng ý và đến sống cùng các con. Tuy nhiên, đây lại là quyết định sai lầm nhất của tôi.

Ảnh minh họa

Vì khác biệt tư duy cùng lối sống, tôi và con dâu thường xuyên xảy ra tranh cãi. Đặc biệt là ở việc chăm sóc cháu. Hai bên cứ nói đi thì nhẹ nói lại thì nặng nên thường xuyên bất hòa, mâu thuẫn. Những lần như vậy đều khiến tôi và con tôi bực bội, thậm chí ghét bỏ nhau ra mặt. Bầu không khí gia đình từ đấy cứ nặng nề mãi không thôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu nên sau một thời gian chung sống, tôi quyết định về nhà cũ tự sống một mình.

Không ở cùng con trai, tôi tự bỏ tiền thuê nam giúp việc gần 30 triệu/tháng

Sau khi về nhà sống một mình, vì vấn đề sức khỏe không đáp ứng được nên tôi đã chủ động thuê giúp việc bằng tiền lương hưu và tiết kiệm của mình.

Tháng trước tôi thuê một người phụ nữ trung niên, người này làm việc nhanh nhẹn nhưng lại có tính hay ăn cắp vặt nên tôi yêu cầu trung tâm đổi người khác. Phía trung tâm môi giới cũng đồng ý tìm giúp tôi một nữ giúp việc khác. Tuy nhiên người mới này lại chậm chạp, quên trước quên sau. Quá chán với việc phải nhắc nhở người giúp việc nhiều lần trong ngày, tôi lại một lần nữa cầu cứu trung tâm môi giới. Vừa hay lúc này có một nam giúp việc ngoài 50 tuổi, đã có 5 năm kinh nghiệm trong nghề.

Dù không kì vọng lắm, nhưng vì trời dần trở lạnh, chân đau nhức khó di chuyển nên tôi ký tạm hợp đồng với người này.

Không ngờ là ông Trương làm việc rất chỉnh chu, tác phong nhanh gọn khiến tôi rất hài lòng. Từ ngày có ông Trương giúp việc, cuộc sống của tôi dường như sang một trang mới. Không chỉ thu dọn nhà cửa gọn gàng, ông Trương còn ủng hộ và thường xuyên hỗ trợ tôi ra ngoài vận động nhẹ nhàng. Những ngày nắng ấm, ông Trương còn lấy xe đưa tôi đi thăm thú gặp bạn bè. Với tôi mà nói, ông Trương không chỉ là một người giúp việc mà như một người em trai tốt bụng, chân thành.

Ảnh minh họa

Vậy là sau khi hết 1 tháng thử việc, tôi quyết định sẽ ký hợp đồng dài hạn với ông Trương với mức tiền công khoảng 5000 tệ/tháng, cộng cả tiền ăn uống đi lại rơi vào khoảng tầm 9000 tệ/tháng (tương đương khoảng gần 30 triệu VNĐ).

Ngay khi con trai và con dâu biết tin thì lập tức gọi điện ngăn cản tôi, thậm chí còn chất vấn tôi rằng:

“Khoản tiền 9000 tệ/tháng không phải khoản tiền nhỏ, mẹ có thể tìm người giúp việc khác với mức giá rẻ hơn. Chưa hết, tại sao mẹ lại thuê giúp việc là nam giới, mẹ biết như vậy khiến người xung quanh dị nghị lắm không?”

Trước những lời chỉ trích của con trai, tôi từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận nên rất điềm tĩnh trả lời con rằng:

“Có 2 lý do khiến mẹ chọn giúp việc là nam giới, cụ thể là ông Trương, 1 là vì tiền nào của nấy. Ông Trương là người làm việc rất chuẩn mực, gọn gàng và hiệu quả. Do đó, khoản tiền bỏ ra thuê ông Trương không hề lãng phí bởi ông Trương được đào tạo và có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Mẹ thấy hoàn toàn xứng đáng.

Lý do thứ 2 là việc khi có ông Trương chăm sóc mẹ cảm thấy rất an tâm. Vì khác với những giúp việc nữ tới chăm mẹ trước đây khi gặp sự cố điện nước cháy chập dễ hoảng loạn. Ông Trương là nam giới từng xử lý những vấn đề này nên gặp sự cố sẽ điềm tĩnh giải quyết. Điều này khiến mẹ rất yên tâm. Những việc này dù rất nhỏ nhặt nhưng nó lại chính là cuộc sống yên bình mà mẹ cần.

Về phần sợ người ngoài dị nghị, mẹ lại có suy nghĩ khác. Đến tuổi gần đất xa trời, thứ mẹ cần là niềm vui và sự thanh thản, an lòng. Do đó, mẹ cũng không ngại gì ánh mắt người ngoài. Mẹ cũng lo cho các con đủ rồi, giờ mẹ sẽ quan tâm tới tâm tư nguyện vọng của chính mình. Điều gì làm bản thân vui vẻ an lòng thì mẹ sẽ dùng kinh tế để bù đắp, sẽ không ảnh hưởng tới các con nên yên tâm.”

Ảnh minh họa

Nghe tới đây, con trai tôi không phản bác nữa. Về phần con dâu vẫn phản đối việc tôi thuê ông Trương. Tuy nhiên với những gì con dâu nói tôi lựa chọn im lặng, bỏ ngoài tai những gì con dâu nói và giữ cho bản thân sự thanh thản.