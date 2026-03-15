UAE truy tố hàng chục người vì đăng tải video về các cuộc tấn công của Iran

Những người này bị bắt với cáo buộc đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận về các đoạn video liên quan đến các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào UAE.

Nhà chức trách Abu Dhabi ngày 14/3 cho biết việc phát tán các video ghi lại các cuộc tấn công có thể làm dấy lên tâm lý lo ngại trong công chúng, đồng thời tạo điều kiện cho tin đồn lan truyền trong cộng đồng. Cảnh sát xác nhận các biện pháp pháp lý và hành chính đã được triển khai đối với những người bị cho là vi phạm quy định.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau khi Iran liên tiếp nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ và một số mục tiêu khác tại các quốc gia vùng Vịnh, sau các cuộc tấn công nhằm vào nước này từ cuối tháng 2. Tehran tuyên bố không có thái độ thù địch với các nước Arab láng giềng, song khẳng định các cơ sở của Washington là "mục tiêu hợp pháp".

Trước đó, tổ chức tư vấn Detained in Dubai cho biết 21 người, trong đó có một công dân Anh 60 tuổi, đã bị truy tố tại UAE theo luật an ninh mạng vì quay phim hoặc chia sẻ hình ảnh về các đợt không kích. Theo quy định hiện hành của UAE, người vi phạm có thể đối mặt mức án lên tới 2 năm tù, bị phạt từ khoảng 5.500 USD - 54.500 USD; đối với người nước ngoài, nguy cơ bị trục xuất cũng được đặt ra.

Giám đốc điều hành Detained in Dubai, bà Radha Stirling, nhận định các cáo buộc hiện nay "nghe có vẻ khá mơ hồ, nhưng nghiêm trọng trên giấy tờ". Theo bà, hành vi bị quy kết trong thực tế có thể chỉ là chia sẻ lại hoặc bình luận về một đoạn video vốn đã lan truyền trên mạng. Bà đồng thời cảnh báo người nước ngoài cần nhận thức rõ rằng những hành vi phổ biến trên mạng xã hội ở nhiều nơi khác có thể dẫn tới việc bị bắt giữ tại UAE.

Không chỉ UAE, một số nước vùng Vịnh khác cũng tăng cường kiểm soát thông tin liên quan xung đột. Qatar đầu tuần này cho biết đã bắt giữ hơn 300 người vì quay phim các đòn tấn công của Iran. Ít ngày sau, Bahrain thông báo tạm giữ 6 người với cáo buộc tương tự, đồng thời kêu gọi người dân không phát tán hoặc đăng lại các video, thông tin không đáng tin cậy để tránh bị xử lý theo pháp luật.

Việc siết chặt kiểm soát nội dung số trong thời điểm xung đột phản ánh nỗ lực của các nước vùng Vịnh nhằm bảo đảm an ninh và trật tự xã hội. Tuy nhiên, động thái này cũng làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa yêu cầu an ninh quốc gia và quyền tiếp cận, chia sẻ thông tin của người dân, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang đối mặt những tác động ngày càng rõ nét từ bất ổn địa chính trị.