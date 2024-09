UBCKNN đình chỉ kiểm toán viên ký BCTC kiểm toán của một doanh nghiệp niêm yết

Theo công bố từ CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán: AAT), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn gửi công ty liên quan tới BCTC năm 2023 được kiểm toán .

Cụ thể, theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2024 của UBCKNN tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY cho thấy hồ sơ kiểm toán BCTC năm 2023 của AAT không đạt yêu cầu do kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán.

Do đó, UBCKNN sẽ đình chỉ các kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán BCTC năm 2023 của AAT.

Theo ghi nhận, BCTC kiểm toán năm 2023 (ký ngày 30/5/2024) cũng như BCTC soát xét bán niên 2024 (ký ngày 14/8/2024) của AAT đều do cùng một kiểm toán viên của UHY ký tên thực hiện.

Tại BCTC kiểm toán năm 2023 của AAT, kiểm toán viên đã có ý kiến ngoại trừ về việc không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tồn kho, số lượng vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công tại ngày 31/12/2023 do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của AAT sau ngày này. Sang tới BCTC soát xét bán niên 2024, kiểm toán viên đã chấp nhận toàn phần báo cáo.

AAT là công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt may, chuyên sản xuất may mặc để xuất khẩu. Về tình hình kinh doanh của AAT, nửa đầu năm 2024 doanh thu thuần của công ty đạt hơn 384 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, công ty lãi trước thuế hơn 8 tỷ, tăng 332% so với cùng kỳ năm trước. LNST đạt gần 6,5 tỷ.

Cổ phiếu AAT trên sàn đạt mức 3.780 đồng/cp.

Còn về UHY, theo giới thiệu từ website, công ty là đơn vị thành viên của UHY International - hãng kiểm toán thành lập năm 1986 có trụ sở tại London (Anh), đã hoạt động tại Việt Nam 16 năm. UHY được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY và Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam.