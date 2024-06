UBTV Quốc hội đồng ý để CSGT được trích lại tiền phạt vi phạm giao thông

CSGT trích lại tiền phạt vi phạm giao thông phục vụ công tác

Sáng 11/6, tại Phiên họp thứ 34, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Đồng thời đề nghị giải trình, làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến việc trích tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe; điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; quy định đấu giá biển số xe...

Báo cáo trước UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho rằng có nhiều ý kiến nhất trí với quy định về vấn đề trích một phần tiền xử phạt vi phạm giao thông tại dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Song vẫn có các ý kiến khác như đề nghị cân nhắc quy định này hoặc quy định rõ trích lại bao nhiêu phần trăm.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho biết việc trích lại này là để Bộ Công an triển khai các dự án phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như đầu tư hệ thống giám sát, trang thiết bị chỉ huy, điều hành giao thông, xử lý vi phạm giao thông đường bộ, xây dựng trung tâm dữ liệu, hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Hàng năm, Bộ Công an vẫn đang được Quốc hội phân bổ ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ song tỷ lệ trích lại này cần được đưa vào luật để bảo đảm tính thống nhất về cơ sở pháp lý.

“Tham khảo quy định của Luật Thanh tra và nghị quyết của UBTVQH quy định các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị UBTVQH cho giữ lại nội dung này tại dự thảo luật và có chỉnh sửa theo ý kiến đại biểu Quốc hội” – báo Công an nhân dân dẫn lời Trung tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, UBTV Quốc hội cơ bản nhất trí với dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

UBTV Quốc hội nhất trí về chủ trương việc trích tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và tiền đấu giá biển số xe song đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, phối hợp với các cơ quan có ý kiến bằng văn bản gửi UBTV Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhất trí và yêu cầu các bản giải trình cần phải đầy đủ sức thuyết phục, công bằng và khách quan để không làm ảnh hưởng đến tinh thần của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như các lĩnh vực khác khi xử lý vi phạm hành chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng tán thành và đề xuất việc sử dụng camera để xử phạt, nhằm giảm bớt áp lực của dư luận đối với cảnh sát giao thông khi làm việc với người vi phạm.

