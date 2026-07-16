UBTVQH xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến chuyển giao công nghệ, viễn thông, giao dịch điện tử

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận nội dung phiên họp

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết vướng mắc của 4 luật tập trung ở các nhóm vấn đề chung về phân quyền, phân cấp; cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật;…

Dự thảo Luật không sửa đổi chính sách cơ bản, không mở rộng phạm vi điều chỉnh; các nội dung có mối liên hệ chặt chẽ nên dùng một luật sửa 4 luật là phù hợp với Kết luận số 09-KL/TW, Công văn số 69/UBTVQH16-PLTP; đáp ứng điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, dự án luật tập trung vào ba nhóm nội dung: Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện đầu tư kinh doanh và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh.

Thẩm tra về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ với các lý do đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, cơ bản đầy đủ thành phần theo quy định đối với dự án được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành với định hướng của Chính phủ là không sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của 4 luật hiện hành mà tập trung vào các nội dung: Phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; luật hóa các cơ chế đã được thực hiện theo các nghị quyết, nghị định của Chính phủ và hoàn thiện cơ chế quản lý trong các lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển giao công nghệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Dự án Luật đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan.

Tuy nhiên, do dự án Luật sửa đổi 4 luật trong thời gian khẩn trương, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát phương án luật hóa việc sửa đổi Phụ lục IV Luật Đầu tư, quy định thẩm quyền của Bộ trưởng, sự thống nhất với Luật Giá, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về thuế, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các cam kết quốc tế về vô tuyến điện và viễn thông; đồng thời làm rõ phương thức hậu kiểm thay thế tương ứng với các điều kiện, thủ tục được cắt giảm với tinh thần xuyên suốt là chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", kiên quyết xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm", cải cách nhưng không buông lỏng quản lý nhà nước;…

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung đóng góp ý kiến vào việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; các quy định về quản lý, khai thác tài nguyên tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh; cơ chế sử dụng chung chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông; lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông; tính thống nhất, đồng bộ của dự án luật với hệ thống pháp luật hiện hành và điều kiện bảo đảm thi hành điều khoản chuyển tiếp về thời điểm thi hành...

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ dự án luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản pháp luật; đồng thời ghi nhận nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã khẩn trương nghiên cứu, tổ chức thẩm tra đúng quy định của pháp luật. Báo cáo thẩm tra có chất lượng, đề cập toàn diện và nêu bật được những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật.

Để bảo đảm chất lượng và thời gian gửi tài liệu dự án luật trình Quốc hội theo quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và kết luận của phiên họp để hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Đồng thời tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất trong các dự thảo luật được sửa đổi, bổ sung; giữa dự thảo luật với hệ thống pháp luật hiện hành và các dự án luật đang trình Quốc hội xem xét, ban hành để tránh trùng lặp, chồng chéo và còn khoảng trống pháp lý; dẫn chiếu đúng các quy định liên quan, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quy định và thực thi pháp luật.

Rà soát kỹ để có thể tiếp tục cắt giảm các quy định, quy trình, thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh cần bãi bỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Kiên quyết xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm" hoặc là đặt ra các thủ tục biến tướng; chú ý đến sự phù hợp các điều luật với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội tiếp tục thẩm tra chính thức dự án luật, thể hiện rõ chính kiến đối với từng nội dung dự thảo luật, nhất là những nội dung phức tạp, nhạy cảm, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; đề nghị Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục phối hợp với Văn phòng Quốc hội hoàn thiện thông báo kết luận của phiên họp để cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra và các cơ quan có liên quan thực hiện.