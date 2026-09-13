Ukraine chuẩn bị cho đàm phán chấm dứt xung đột vào tháng 10

Ngày 12/9, phát biểu với phóng viên bên lề hội nghị ở Kiev, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov thông tin Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành cuộc đàm phán mới có sự tham gia của Nga và Mỹ.

“ Chúng tôi đang chuẩn bị cho tháng 10”, ông Budanov nói.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov. (Ảnh: Bloomberg)

Thông tin này được ông Budanov công bố sau khi đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner thực hiện chuyến thăm đến Nga và Ukraine. Đây là chuyến thăm Moskva đầu tiên của nhà đàm phán Mỹ kể từ tháng 2 và cũng là chuyến thăm đầu tiên đến thủ đô của Ukraine.

Cùng thời điểm, nghị sĩ và cũng là thành viên đoàn đàm phán Ukraine Davyd Arakhamia cho rằng Nga có thể quay trở lại bàn đàm phán chấm dứt xung đột sớm nhất là vào đầu tháng 10.

Theo ông, yếu tố then chốt dẫn đến điều này có thể là cuộc bầu cử Hạ viện Nga dự kiến diễn ra vào tháng 9. Ông cho rằng cuộc đàm phán hiện tại thiếu “nội dung thực chất”, nhưng tình hình có thể thay đổi sau cuộc bầu cử này.

Cuộc gặp 3 bên gần đây nhất diễn ra tại Geneva vào tháng 2. Tuy nhiên, nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu bị đình trệ, do Washington tập trung vào cuộc xung đột với Iran.

Sau chuyến thăm Moskva và Kiev, ông Witkoff cho biết họ hoan nghênh động lực mới trong việc tiến hành cuộc đàm phán.

Theo ông Zelensky, 2 đặc phái viên trình bày một số “ý tưởng rất tốt và đáng giá”. Ông đề xuất cuộc họp 3 bên mới có thể được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thụy Sĩ hoặc quốc gia khác.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng Moskva không loại trừ khả năng nối lại cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thêm còn quá sớm để khẳng định thời điểm và địa điểm diễn ra cuộc đàm phán này.

Trong khi đó, tình hình thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) để tấn công tổ hợp hóa chất Azot thuộc Tập đoàn Uralchem tại thành phố Berezniki, vùng Perm của Nga.

Theo Astra, các nhân viên của nhà máy cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ. Quy trình sản xuất tại cơ sở này sau đó đã phải tạm dừng.