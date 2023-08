Tại “Hội thảo Kỹ thuật về quản lý và bảo trì cầu, đường bộ” tại Hà Nội ngày 3/8 do Cục Đường bộ Việt Nam (CĐBVN - Bộ GTVT), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Công ty TNHH Tokyo Belt đồng tổ chức, Phó cục trưởng CĐBVN Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với vấn đề xuống cấp sớm của cầu, đường bộ do lưu lượng giao thông tăng nhanh, chịu tác động bởi điều kiện thời tiết nắng nóng nhiều, mưa lớn, trong khi ngân sách quản lý và bảo trì cầu, đường bộ hạn hẹp, nên một số loại vật liệu thi công giá thành thấp, khó đảm bảo chất lượng cầu đường.

Ứng dụng công nghệ bảo trì của Nhật Bản nâng cao tuổi thọ đường bộ tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

CĐBVN đang quản lý gần 25.000 km đường quốc lộ và hơn 7.700 cầu, nhưng hàng năm nguồn vốn cho bảo trì chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh đó, CĐBVN đang nghiên cứu, xem xét những loại vật liệu mới, phương pháp bảo trì tối ưu, giảm chi phí tính trên cả vòng đời cầu, đường bộ.

Để giải quyết khó khăn về kinh phí, CĐBVN đang phải lựa chọn, ưu tiên sửa chữa những đoạn tuyến, những công trình cầu nằm trên tuyến huyết mạch, lưu lượng xe lớn như Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh bị hư hỏng gây mất an toàn giao thông, để thực hiện sửa chữa trước, những đoạn tuyến khác lưu lượng xe thấp, còn khai thác được sẽ thực hiện sửa chữa sau.

Trong khi đó, mục tiêu phát triển bền vững cụ thể của Việt Nam đến năm 2030 là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, chất lượng, đáng tin cậy, có khả năng chống chịu và bền vững. Chính phủ Việt Nam khuyến khích các hoạt động tập trung vào công tác quản lý và bảo trì, áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông. Mặt khác, hệ thống chứng nhận công nghệ mới thông qua thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng đang được xây dựng và vận hành như một phương pháp để đưa công nghệ tiên tiến vào các công trình công cộng.

"Hội thảo Kỹ thuật về quản lý và bảo trì cầu, đường bộ” là hoạt động thuộc dự án “Khảo sát xây dựng mô hình kinh doanh với mục tiêu phát triển bền vững cho khối doanh nghiệp tư nhân để phổ biến các phương pháp sửa chữa mặt đường có độ bền cao, sử dụng hỗn hợp gia nhiệt đàn hồi chất lượng cao tại Việt Nam” được JICA và Công ty Tokyo Belt (Nhật Bản ) triển khai từ tháng 7/2022 - 11/2023.

Tại hội thảo, JICA và Công ty Tokyo Belt giới thiệu phương pháp thi công khe co giãn không mối nối và sửa chữa đường vẫn đảm bảo khả năng thoát nước bằng Falcon (vật liệu sửa chữa đường) của Nhật Bản. Công nghệ này có khả năng chống chịu được các điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Nhật Bản, tương đồng với Việt Nam. Khi áp dụng vào công tác bảo trì tại Việt Nam, các chuyên gia Nhật Bản cho rằng mặt đường và khe co giãn cầu, đường bộ sau khi được sửa chữa sẽ ổn định trong thời gian dài, giảm chi phí bảo trì, xét trên cơ sở chi phí vòng đời; đồng thời, nâng cao tính an toàn cho phương tiện lưu thông.