Ứng viên khiếm khuyết ngôn ngữ khiến Sếp Hữu Tiến và Sếp Hiếu phải “khẩu chiến” giành giật, chốt offer 18 triệu đồng với quyết tâm “vì sếp mà làm”

Tập 9 chương trình Whose Chance - Cơ hội cho ai mùa 5 mới đây đã khiến dân tình đứng ngồi không yên khi không chỉ có vòng đối đầu nảy lửa của 2 ứng viên Trần Đoàn Công Thành và Lê Tuấn Anh, mà còn chứng kiến màn giành giật thí sinh cực căng thẳng đến từ các vị sếp quyền lực.

Theo đó, trong vòng Đối mặt với chủ đề:“Bạn có đồng tình với quan điểm không ngừng so sánh bản thân với người khác khiến chúng ta trở nên tốt hơn?”, ứng viên Lê Tuấn Anh đã có phần lập luận sắc bén khi đưa ra quan điểm đồng tình của mình.

Theo ứng viên này, so sánh là tiền đề để chúng ta học hỏi, giúp mỗi người nhanh thích ứng hơn với thời đại. So sánh lành mạnh còn tạo ra môi trường để chúng ta phát triển và hoàn thiện mỗi ngày. Tuy nhiên so sánh phải dựa trên hai yếu tố phù hợp hay không phù hợp, được hay không được để nhận diện được cái chúng ta cần phát huy là gì, cái cần cải thiện là gì. Và không nên biến việc so sánh trở thành sự bi quan sẽ làm chúng ta tệ hơn.

Với màn thể hiện xuất sắc đó, chàng trai 24 tuổi này đã giành chiến thắng trước đối thủ ngang tầm và nhận được 4/7 phiếu bình chọn từ các sếp và MC Đinh Tiến Dũng để tiếp tục bước vào vòng trong.

Là một người trẻ từng mắc hội chứng khó đọc khó viết, khó làm toán từ khi còn nhỏ, bị bạo lực học đường dẫn đến trầm cảm, ứng viên Tuấn Anh đã giành được sự đồng cảm sâu sắc từ người cũng từng gặp khó khăn khi nói chuyện và phải rất nỗ lực để vượt qua trở ngại đó là sếp Hữu Tiến. Đặc biệt, FOUNDER & CEO công ty TNHH Dược Sĩ Tiến còn bấm luôn đèn xanh với tuyên bố thẳng thắn với Tuấn Anh rằng “anh không cần biết em chia sẻ cái gì, ngày hôm nay nhất định phải giành được em.”

Trưởng thành trong gian khó cộng với tinh thần sẵn sàng lăn xả trong công việc, Tuấn Anh tiếp tục ghi điểm trước các sếp khi chia sẻ “mong muốn có một người sếp cùng đồng hành, chỉ bảo và trao cơ hội được phát triển” và thể hiện quyết tâm “vì sếp mà làm” trong vòng Chinh Phục. Nhờ đó, chàng trai trẻ này thuận lợi nhận bước vào vòng Cơ hội cho ai để tìm kiếm big deal cho mình.

Tại vòng cuối cùng này, ứng viên Tuấn Anh không khỏi bối rối khi được cả 4 sếp offer vị trí Chuyên viên phát triển thị trường với mức lương vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, vì doanh nghiệp của Sếp Lan và Sếp Trí không nằm trong định hướng phát triển của bản thân nên Tuấn Anh đã từ chối.

Chỉ còn lại Sếp Hiếu và Sếp Hữu Tiến tiếp tục ‘cuộc chiến’ giành ứng viên vô cùng gay cấn khi lần lượt đưa ra mức lương 18.868 686 đồng và 15.789.000 đồng để mời gọi ứng viên vàng này đầu quân cho mình. Thậm chí họ không ngại ‘ngáng chân’ nhau để thu hút chàng trai đặc biệt này.

Có lợi thế là người đưa ra mức lương cao nhất cho ứng viên, Sếp Hiếu nhắc nhở: “Sếp Tiến nhưng mà offer lương hai cái số cuối lại không không, hình như là cuối cùng nó lại không tiến!? Em nên cân nhắc yếu tố đó để cảnh giác.”

Trước sức ép từ Sếp Hiếu, Sếp Hữu Tiến ngay lập tức đáp trả để lấy lại vị thế cân bằng:

“Anh không muốn em từ 9 lên 10 mà muốn em từ 9 lên 100. Con số 15 triệu mà em kỳ vọng đã đủ thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của em rồi, 1- 4 triệu chênh lệch còn lại có tương xứng với kỳ vọng của em về việc phát triển bản thân hay không? Anh nghĩ anh sẽ là người dành nhiều thời gian nhất cho việc phát triển của em”.

Với chiến thuật không cạnh tranh với Sếp Hiếu bằng lương để chiêu mộ nhân tài, Sếp Hữu Tiến tiếp tục đẩy màn thương lượng với ứng viên lên cao trào khi thẳng thắn tuyến bố: “Em khỏi dùng quyền thương lượng với anh, anh chắc chắn không lên lương cho em ở đây đâu. Anh muốn em phải có sự lựa chọn rõ ràng đó là thu nhập trước mắt hay sự phát triển tương lai. Nếu em đặt nặng thu nhập trước mắt, xin lỗi em không phải là sự lựa chọn của anh”

Sự thẳng thắn có phần gay gắt này của Sếp Hữu Tiến đã đẩy ứng viên ra xa mình. Kết thúc vòng Cơ hội cho ai ứng viên Tuấn Anh đã chốt deal đầu quân cho công ty bánh Bảo Ngọc của Sếp Hiếu.