Thỏa thuận hướng tới kết hợp thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của FTU với kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và phát triển nhân tài của Unilever, để tạo thêm cơ hội để sinh viên phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực hội nhập quốc tế nhằm giúp sinh viên đáp ứng tốt hơn với môi trường làm việc chuyên nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Báo cáo “Nâng tầm nhân lực Việt Nam 2026” cho thấy có khoảng cách đáng kể giữa năng lực sinh viên mới tốt nghiệp và kỳ vọng của doanh nghiệp. Vì vậy, Unilever đẩy mạnh hợp tác công tư trong lĩnh vực giáo dục để thu hẹp khoảng cách này. Đây cũng là một trụ cột chiến lược đầu tư dài hạn vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Unilever Việt Nam. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đẩy mạnh hợp tác luôn đồng hành với các trường đại học và tổ chức sinh viên, mở rộng cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế cho người trẻ, hướng tới mục tiêu trao quyền và góp phần nâng cao năng lực cho 100.000 sinh viên nhân lực trẻ chất lượng cao trên toàn quốc đến năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi luôn tin rằng sức mạnh cốt lõi của một doanh nghiệp nằm ở con người. Và để phát triển những nhà lãnh đạo tương lai, bên cạnh kiến thức, chúng ta cũng cần trao cho người trẻ cơ hội thử sức với những vấn đề thực tế, được tin tưởng giao trách nhiệm và học hỏi từ chính trải nghiệm của mình. Tôi đặc biệt trân trọng mối quan hệ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương bởi hai bên chia sẻ những giá trị chung trong việc phát triển con người. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa nền tảng học thuật của FTU và kinh nghiệm thực tiễn của Unilever sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội để sinh viên khám phá tiềm năng, phát triển năng lực và tự tin bước vào hành trình sự nghiệp.”

PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại Học Ngoại Thương phát biểu tại buổi kí kết.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương bày tỏ: "Với cùng tầm nhìn, mục tiêu gắn liền với sự phát triển bền vững của Việt Nam, với cùng mong muốn mang lại điều kiện phát triển năng lực tốt hơn cho thế hệ trẻ, từ hành trình hợp tác 10 năm đã qua, Ngoại thương tin tưởng về một hành trình 10 năm tiếp tới có nhiều ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị thiết thực."

Đưa những bài toán kinh doanh thực tế vào hoạt động đào tạo

Trọng tâm hợp tác giữa Unilever Việt Nam và FTU là kết hợp thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường với kinh nghiệm quản trị và thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó phát triển những năng lực cần thiết cho sinh viên trong môi trường làm việc hiện đại.

Hai bên sẽ tập trung vào ba nhóm lĩnh vực: (1) Marketing và truyền thông mạng xã hội – Social-first Marketing; (2) Năng lực lãnh đạo và hội nhập quốc tế; (3) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ trong kinh doanh, sản xuất và vận hành. Các nội dung về đổi mới sáng tạo, kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững cũng sẽ được lồng ghép trong những hoạt động hợp tác phù hợp.

Unilever Việt Nam và FTU kết hợp, phát triển năng lực cho sinh viên

Một trong những hướng triển khai đáng chú ý là đưa các tình huống kinh doanh thực tế từ hoạt động xây dựng thương hiệu, phát triển ngành hàng và vận hành của Unilever vào những môn học, học phần và chương trình chuyên đề phù hợp tại FTU.

Thay vì chỉ tiếp cận những kinh nghiệm và kết quả đã có, sinh viên sẽ được khuyến khích trực tiếp phân tích vấn đề, đánh giá các phương án và đề xuất giải pháp của mình. Những tình huống này có thể trải rộng từ thấu hiểu hành vi người tiêu dùng, phát triển chiến lược marketing trên nền tảng số đến ứng dụng dữ liệu và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, vận hành.

Bên cạnh đó, hai bên dự kiến tăng cường kết nối giữa giảng viên, chuyên gia và các nhóm nghiên cứu; tổ chức các hoạt động cố vấn, chia sẻ chuyên môn và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Sinh viên FTU cũng có thêm cơ hội tìm hiểu các chương trình phát triển tài năng của Unilever như Internship, UFresh, University Placement và Unilever Future Leaders Programme (UFLP).

Đầu tư phát triển nhân tài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh liên tục thay đổi, khả năng học hỏi, thích ứng và giải quyết vấn đề ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển nghề nghiệp của người trẻ. Với Unilever, đây cũng là những năng lực cần được nuôi dưỡng từ sớm, thông qua cơ hội tiếp cận thực tiễn, chủ động thử sức và học hỏi từ trải nghiệm.

Trong nhiều năm qua, Unilever Việt Nam đã đẩy mạnh các chương trình hợp tác với trường đại học, định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng. Mỗi năm, Unilever Việt Nam tiếp cận khoảng 20.000 sinh viên thông qua các chương trình hợp tác với trường đại học, hướng nghiệp và phát triển kỹ năng; đồng thời tạo cơ hội bồi dưỡng trực tiếp cho hơn 5.000 sinh viên. Những hoạt động này góp phần hướng đến nâng cao năng lực cho 100.000 sinh viên Việt Nam đến năm 2030 thông qua nhiều đối tác trên toàn quốc.

Bên cạnh các chương trình hợp tác với các trường đại học, Unilever còn chủ động đồng hành cùng các tổ chức sinh viên, đầu tư vào những mối quan hệ đối tác có chiều sâu nhằm tạo ra tác động bền vững cho thế hệ trẻ.

Tiêu biểu là quan hệ hợp tác kéo dài 18 năm với AIESEC tại Việt Nam, tổ chức thanh niên quốc tế đã có 20 năm hoạt động tại Việt Nam. Hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác để cùng tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm thực tiễn, phát triển năng lực lãnh đạo, tư duy hội nhập và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Mối quan hệ hợp tác này tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường – Doanh nghiệp – Tổ chức sinh viên, giúp người trẻ vận dụng kiến thức, phát huy tiềm năng và sẵn sàng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác chiến lược này, chị Đào Hoàng Phương Thảo - Chủ tịch AIESEC tại Vietnam cho biết : “Trong 18 năm đồng hành, Unilever đã mang đến cho hơn 10,000 các bạn AIESECer cơ hội học hỏi về năng lực lãnh đạo qua những buổi chia sẻ và trải nghiệm thực tế. Điều các bạn học được không chỉ là tư duy lấy con người làm trung tâm, mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm với kết quả. Unilever cũng là nơi rất nhiều thế hệ AIESECer mong muốn gia nhập và phát triển sự nghiệp tại đây. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành này và mong tiếp tục cùng Unilever mở rộng cơ hội phát triển cho thế hệ lãnh đạo trẻ”.

Song song với các hoạt động hợp tác, Unilever tiếp tục đầu tư vào các chương trình phát triển lãnh đạo trẻ như Unilever Future Leaders Programme (UFLP). Trải qua 29 năm, chương trình đã góp phần phát triển nhiều thế hệ nhân tài, trong đó có những người hiện đảm nhận các vị trí lãnh đạo tại Unilever và các doanh nghiệp khác.

Ngày 14/11 vừa qua, sự kiện PREMIER DAY khởi động Chương trình Quản trị viên Tập sự Unilever Future Leaders Programme (UFLP) 2027. đã thu hút hơn 300 sinh viên và bạn trẻ tham gia. Với thông điệp “Grow Three Steps Ahead”, chương trình khuyến khích người trẻ chủ động học hỏi, nhìn xa hơn những cách làm quen thuộc và sẵn sàng đảm nhận những thử thách lớn hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Bùi Lê Hồng Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc Sắc đẹp và Sức khỏe của Unilever Việt Nam, trưởng thành từ chương trình UFLP hơn 20 năm trước, đã chia sẻ những trải nghiệm trên hành trình phát triển sự nghiệp của mình, cùng những góc nhìn về tư duy, tinh thần học hỏi và bản lĩnh cần có để mỗi người trẻ không ngừng tiến xa hơn, sẵn sàng đón đầu những cơ hội và thách thức trong tương lai.

Với Unilever, một môi trường làm việc tốt không chỉ mang đến cơ hội nghề nghiệp mà còn tạo điều kiện để mỗi người không ngừng học hỏi, trưởng thành và đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn. Thông qua việc mở rộng những cơ hội phát triển ấy đến với sinh viên, Unilever mong muốn góp phần xây dựng thế hệ nhân tài có đủ năng lực và bản lĩnh để tạo ra giá trị tại bất kỳ tổ chức nào các bạn lựa chọn, qua đó đóng góp lâu dài vào chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của Việt Nam.