Unilever và các nhãn hàng mang mùa Tết yêu thương đến hơn 10.000 người

Suốt hơn 27 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam, Unilever thấu hiểu ý nghĩa quan trọng của một mùa Tết đoàn viên trong đời sống của người Việt. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, không phải ai cũng may mắn đón Tết đoàn tụ cùng gia đình, người thân ngay tại quê hương của mình. Đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn và những tấm gương hy sinh thầm lặng cho cộng đồng, cho đất nước, Unilever cùng các nhãn hàng đã thực hiện các hoạt động từ thiện như một phần trong những cam kết phát triển bền vững của Unilever Việt Nam trong việc góp phần xây dựng một xã hội hòa nhập hơn.



Cụ thể, Unilever Việt Nam đã phối hợp với Hội Phụ nữ thực hiện dự án "Tết đoàn kết - Tết Biên cương", trao 750 phần quà đến các người Mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ cao tuổi, trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại 6 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp.



Tại 12 bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP. HCM và Đăk Lăk, Unilever Việt Nam cũng đã trao hơn 50.000 sản phẩm đến đội ngũ y bác sĩ với mục đích động viên tinh thần để dịp Tết cổ truyền thêm phần ấm áp tới các y bác sĩ - những "chiến sĩ áo trắng" luôn nỗ lực chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân và người dân vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Với chiến dịch "Tái sinh rác thải nhựa", Unilever Việt Nam đã trao quà đến hơn 1.000 lao động ve chai tự do tham gia trong chuỗi giá trị thu gom như một hành động tôn vinh và đồng hành với những "anh hùng" môi trường thầm lặng.

Nhãn hàng OMO của Unilever cùng tổ chức phi chính phủ ENDA và Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM (CITENCO) thực hiện chiến dịch "Biết ơn hóa hành động, lấm bẩn thêm tự hào", với mục đích tôn vinh những nghề nghiệp "lấm bẩn" thầm lặng, mang đến những giá trị cho cộng đồng, trong đó có lực lượng công nhân thu gom rác giữ gìn mỹ quan đường phố với hơn 550 phần quà gửi đến lực lượng công nhân thu gom rác dân lập để góp phần mang lại một dịp Tết thật ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Ngoài ra, dự án còn phối hợp với công ty TNHH Bảo vệ và Phát triển Trẻ em Toàn diện POWAI tặng 300 phần quà cho các trẻ em mồ côi do Covid-19 và đội ngũ đang chăm sóc các em tại TP.HCM nhằm mang đến cho các em một cái Tết ấm áp hơn, đồng thời tri ân những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ, chăm sóc trẻ em kém may mắn.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM (CITENCO), đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của Unilever Việt Nam trong chương trình "Vì một mùa Tết yêu thương". "Những phần quà được gửi tới các anh em công nhân vệ sinh trực tiếp làm công việc thu gom, quét dọn, vận chuyển rác trên địa bàn TP. HCM - những ‘chiến binh’ thầm lặng trong những ngày cuối năm như lời động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để anh em hoàn thành xuất sắc công tác vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán 2023, góp phần chung tay mang lại môi trường xanh sạch đẹp để người dân", ông Nhựt cho biết.

Đại diện Unilever và OMO trao quà cho lực lượng công nhân vệ sinh môi trường

Đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lụt, hoặc không có đủ điều kiện để về quê ăn Tết, thông qua Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp TP.HCM (HBA), Unilever Việt Nam đã hỗ trợ quà Tết đến hơn 1.000 người lao động.



Không dừng lại ở đó, đồng hành cùng Bộ Giáo dục – Đào tạo, doanh nghiệp này đã gửi 400 phần quà Tết đến giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Đây là hoạt động nhiều năm của Unilever nhằm bày tỏ sự tri ân đến các giáo viên, và động viên khích lệ dành cho các em học sinh ở những nơi còn khó khăn, thiếu thốn.

Ngoài ra, Unilever Việt Nam còn chung tay cùng UBND Quận 7, TP. HCM trong chương trình "Ngày hội vui Xuân Quý Mão" mang đến một cái Tết ấm áp, tràn ngập yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận với 300 phần quà tặng là các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà cửa và dinh dưỡng.

Đại diện Unilever trao quà cho trẻ em khó khăn tại Quận 7, TP.HCM

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại tại Unilever Việt Nam, chia sẻ: "Ai đi xa cũng muốn trở về nhà dịp Tết. Tuy niên không phải ai cũng có đủ điều kiện để đón một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn bên gia đình. Có người chọn một cái Tết xa quê vì mưu sinh. Có người chưa đủ điều kiện sắm sửa năm mới. Có người hi sinh thời gian quây quần bên gia đình để đóng góp vào việc hỗ trợ người dân đón tết an toàn, vui vẻ. Unilever và các nhãn hàng không bỏ quên họ. Chúng tôi rất vui khi được mang đến những món quà – là các sản phẩm chăm sóc dành cho cá nhân, cho nhà cửa, cho vẻ đẹp và dinh dưỡng – đến những hoàn cảnh khó khăn cũng như để tri ân những tấm gương hi sinh, đóng góp cho xã hội. Từ đó, chúng tôi sẽ góp phần lan tỏa không khí yêu thương của mùa Tết cổ truyền".