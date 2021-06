UOB: Ngân hàng Nhà nước có khả năng giữ nguyên chính sách hiện hữu

Một làn sóng Covid-19 mới bùng phát ở nhiều địa phương đã dẫn đến hạn chế di chuyển và làm gián đoạn một loạt các hoạt động kinh doanh và sản xuất. Song UOB tin rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì chính sách ổn định và VND chỉ trượt giá rất ít.

TỶ GIÁ NHÍCH KHẼ

Theo đó, UOB cho rằng lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,0% và lãi suất tái chiết khấu vẫn ở mức thấp kỷ lục, 2,5%.

Tuy nhiên, một yếu tố cần theo dõi là mức lạm phát của Việt Nam đã tăng lên 2,9% vào tháng 5/2021 so với 2,7% vào tháng 4/2021.

“Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 9/2020 và được thúc đẩy chủ yếu bởi vận tải (tỷ trọng 9,7%) và nhà ở (tỷ trọng 18,8%), nhưng bù lại từ sự giảm giá lương thực, thực phẩm (tỷ trọng 33,6%)”, báo cáo cho biết.

Về tiền tệ, sau khi đưa Việt Nam ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ vào tháng 4/2021, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tương tác cấp cao với Việt Nam về các chính sách quản lý ngoại hối.

Với các chính sách can thiệp thị trường từ Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ trong thời gián tới, UBO cho rằng áp lực mất giá lên VND sẽ không đáng kể đi cùng sự giám sát của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ.

“Cập nhật của chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND có thể đứng ở mức 23.000 VND/USD trong quý 3/2021 và quý 4/2021, tiếp theo là 23.100 VND/USD trong quý 12022 và tiến tới mức 23.200 VND/USD trong quý 2/2022”, UOB dự kiến.

TĂNG TRƯỞNG GDP ĐẠT 6,7%

Về triển vọng tăng trưởng trong năm 2021, UOB kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 ở mức 6,7%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 2,91% năm 2020 và cao hơn so với mức dự báo chính thức 6-6,5% được đưa ra trước đó.

Tuy vậy, mức tăng trưởng này chỉ có thể đạt được trong bối cảnh các quý còn lại của năm nay có thể đạt mức tăng trưởng trung bình 7,5%.

“Điều này vẫn khả thi trong quý 2 và quý 3 với mức tăng thuận lợi tính trên nền cơ sở thấp của năm ngoái, lần lượt ở các mức 0,4% và 2,7%. Riêng đối với quý 2/2021, các dữ liệu lạc quan của tháng 4 và 5/2021, giả định GDP có thể tăng thêm 7% so cùng kỳ, mặc dù có rủi ro với mức tăng thấp hơn do sự gián đoạn từ việc bùng phát các ca nhiễm mới vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2021”, UOB dự báo.

Với khả năng kiểm soát đại dịch tốt như trong năm 2020 và cùng với việc đẩy mạnh triển khai tiêm chủng, Ngân hàng Nhà nước có khả năng sẽ giữ vững lập trường chính sách của mình.





Mặc dù đạt những thành công ban đầu trong việc khống chế đại dịch, song theo UOB sự bùng phát gần đây của Covid-19 tại Việt Nam và việc phát hiện các biến thể virus mới sẽ có thể mang đến những rủi ro đáng kể đến sự phát triển của nền kinh tế trong quý 3/2021, vì tỷ lệ tiêm chủng hiện vẫn thấp hơn so với các nước láng giềng. Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng có thể sẽ gia tăng khi chính phủ có kế hoạch đạt được mục tiêu tiêm chủng với độ phủ là 80% dân số vào tháng 6 năm 2022.

Triển vọng này, theo UOB là phù hợp với diễn biến gần đây của Việt Nam. Dữ liệu trong tháng 4 và 5/2021 cho thấy kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi trên mức tăng trưởng GDP 4,5% trong quý 1/2021 so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu tăng 35,5% so với cùng kỳ trong tháng 5/2021 (so với 45% trong tháng 4), trong khi nhập khẩu tăng 54,1%, tăng hơn mức 45,8% trong tháng 4/2021. Xuất khẩu đã tăng ở tốc độ hai chữ số so với cùng kỳ năm trước.

Đến tháng 5/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, lên đến 130 tỷ USD trong khi nhập khẩu tăng với tốc độ khá nhanh ở mức 36,4% so với cùng kỳ, lũy kế ước tính nhập siêu 369 triệu USD.

Sản xuất công nghiệp trong tháng 5/2021 phản ánh mạnh mẽ hoạt động thương mại, với mức tăng 12,6% so với cùng kỳ, cùng mức tăng trong tháng 4/2021.

Các hoạt động trong nước đã dần phục hồi kể từ nửa cuối năm 2020 khi giãn cách xã hội được gỡ bỏ. Tổng doanh thu bán lẻ tăng 7,6% tính đến tháng 5, được hỗ trợ bởi thương mại bán lẻ và lĩnh vực lưu trú, mặc dù dịch vụ du lịch vẫn là lực cản chính, giảm 48,2% so với cùng kỳ năm trước, do vắng bóng khách du lịch nước ngoài.

Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn tích cực trong năm 2021, phản ánh niềm tin từ các nhà đầu tư vào tầm quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng vốn đăng ký FDI tính đến tháng 5/2021 tăng 14 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tâm lý tích cực từ các nhà đầu tư được phản ánh trong cả các hạng mục đầu tư hiện hữu và cấp mới.

Tuy nhiên, các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) chậm lại chỉ đạt 1,31 tỷ USD tính từ đầu năm, ít hơn hơn một nửa giá trị trong cùng kỳ vào năm 2020. Vốn FDI giải ngân thực tế đạt 14 tỷ USD tính đến tháng 5, bằng mức cùng kỳ năm 2020, với phần lớn (5 tỷ USD) chảy vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, theo sau là sản xuất (2,6 tỷ USD).