UOB Việt Nam bắt tay với UOBAM Việt Nam ra mắt giải pháp đầu tư bền vững.

Xu hướng đầu tư mới của thị trường Việt Nam

Theo ‘Nghiên cứu tâm lý Người tiêu dùng khu vực ASEAN’ năm 2022 của UOB, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng quan tâm đến đầu tư bền vững (Sustainable Investing) nhiều hơn bao giờ hết. Có đến 9 trong 10 người Việt Nam cho rằng các tổ chức tài chính nên cung cấp nhiều hơn nữa các thông tin về lợi ích của đầu tư bền vững, 19% trong số đó sẵn sàng cân nhắc việc đầu bền vững nếu sản phẩm phù hợp với khẩu vị rủi ro của họ.

Nhận thấy khoảng trống nhu cầu của thị trường, Ngân hàng UOB Việt Nam đã bắt tay hợp tác chiến lược với UOBAM Việt Nam để mang đến các giải pháp đầu tư bền vững toàn diện cho khách hàng.

Sau buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ vào cuối tháng 11/2022, Ngân hàng UOB Việt Nam đã tiếp tục tổ chức một sự kiện dành riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên vào ngày 30/05 vừa qua. Sự kiện được tổ chức tại khách sạn Sheraton Sài Gòn với chủ đề ‘Thị trường đầu tư Việt Nam: Thử thách & Cơ hội’, thu hút hơn 100 khách mời tới dự sự kiện.

Tại sự kiện này, đại diện của Ngân hàng UOB Việt Nam – ông Paul Kim đã có những chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của lần hợp tác này: "Sứ mệnh mà UOB Việt Nam đã, đang và sẽ làm đều nhằm mang lại những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Việt Nam. Thông qua việc hợp tác chiến lược với UOBAM Việt Nam, chúng tôi mong muốn giúp khách hàng đầu tư hiệu quả với những sản phẩm đầu tư chất lượng theo hướng bền vững, được quản lý bởi các chuyên gia tài chính dày dặn kinh nghiệm tại Việt Nam."

Trong buổi lễ, để đánh dấu cho sự hợp tác của cả hai bên, đối tác UOBAM đã giới thiệu 2 giải pháp đầu tư được nghiên cứu cho thị trường Việt Nam: Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) và Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư ủy thác (SAM).

Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (Quỹ UVEEF) là quỹ mở đầu tiên trên thị trường tài chính Việt Nam áp dụng việc đánh giá chuẩn mực ESG (Environmental – Môi trường, Social -Xã hội, Governance - Quản trị doanh nghiệp) song song với những tiêu chuẩn phân tích nền tảng cơ bản thông thường để lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Quỹ UVEEF đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản vững mạnh, tiềm năng tăng trưởng tốt và được xếp hạng ESG cao.

Bên cạnh đó, UOBAM Việt Nam cũng cung cấp Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư ủy thác (SAM) dành cho khách hàng cao cấp, với danh mục đầu tư chứng khoán được thiết kế riêng theo mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro cá nhân. Áp dụng quy trình đầu tư ESG và tiêu chuẩn quản lý rủi ro hàng đầu từ tập đoàn UOBAM, đội ngũ chuyên gia của UOBAM Việt Nam sẽ trực tiếp tư vấn chiến lược đầu tư nhằm giúp khách hàng đạt mục tiêu tăng trưởng tài sản bền vững trong dài hạn.

Đầu tư chứng khoán 4.0 - dễ dàng bắt đầu ngay

Với việc đầu tư vào Quỹ UVEEF hoặc Dịch vụ đầu tư ủy thác sẽ giúp các nhà đầu tư đón được sóng thị trường một cách an toàn, hiệu quả và giảm thiểu được rủi ro trong đầu tư. Các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm tại quỹ UOBAM Việt Nam sẽ giúp các nhà đầu tư không chuyên thực hiện đầu tư vào thị trường cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Với thủ tục đầu tư an toàn, đơn giản, vốn khởi đầu nhỏ và đa dạng cũng như chủ động tiết kiệm thời gian quản lý, UOBAM Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trên thị trường quản lý quỹ giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận kế hoạch đầu tư cá nhân. Khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, UOB Việt Nam sẽ giúp kết nối ngay với các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm tại UOBAM Việt Nam để hỗ trợ hoàn tất quy trình mở tài khoản và tham gia đầu tư. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được các chuyên gia tư vấn các sản phẩm đầu tư phù hợp, dựa trên mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của chính mình.

Các sản phẩm của UOBAM giúp khách hàng có được lợi nhuận vượt trội và bền vững trong dài hạn.

UOBAM Việt Nam là công ty con của UOB Asset Management (UOBAM) - tập đoàn quản lý quỹ hàng đầu Châu Á có trụ sở chính tại Singapore. UOBAM có hơn 35 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý quỹ, với hơn 320 giải thưởng quốc tế và mới đây nhất, tập đoàn đã vinh dự nhận được 7 giải thưởng của Best of the Best Awards 2023 do Tạp chí Asia Asset Management trao tặng. Với các giải thưởng đã đạt được, chúng tôi tự hào khi được công nhận là "Nhà quản lý tài sản tốt nhất châu Á (20 năm)".



Trực thuộc Ngân hàng UOB tại Singapore, UOB Việt Nam có nền tảng tài chính vững mạnh vì nằm trong mạng lưới mạng lưới hơn 500 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ. Ngoài ra, UOB Việt Nam còn sở hữu kinh nghiệm quản lý hơn tám thập kỷ của tập đoàn mẹ và nhiều giá trị lâu bền khác.

Tự tin với những thành tựu đã đạt được trong nhiều năm qua cùng đội ngũ chuyên gia đầu tư của mình, UOB Việt Nam và UOBAM Việt Nam khẳng định sẽ mang đến cho khách hàng những giải pháp đầu tư hiệu quả tối ưu. Sự hợp tác giữa Ngân hàng UOB Việt Nam và UOBAM Việt Nam là một trong những nỗ lực của Ngân hàng trong việc thúc đẩy một tương lai tài chính bền vững cho khách hàng và những thế hệ kế cận.

Xem thêm về sản phẩm tại đây