USD bật tăng sau dữ liệu PPI của Mỹ, vàng biến động mạnh, Bitcoin vượt 17.000 USD

Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 11 đã tăng 0,3% so với tháng liền trước, cao hơn mức dự báo của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters (là 0,2%).

Mặc dù báo cáo PPI cho thấy xu hướng lạm phát về cơ bản đang tăng ở mức vừa phải, nhưng điều đó làm gia tăng mối lo ngại của những người tham gia thị trường rằng báo cáo lạm phát giá tiêu dùng sẽ công bố vào tuần tới, được đưa ra ngay trước khi Fed quyết định về lãi suất, cũng có thể gây bất ngờ theo xu hướng cao hơn dự báo.

Ian Lyngen, người phụ trách bộ phận chiến lược lãi suất của Mỹ tại BMO Capital Markets, cho biết: "Chắc chắn rằng dữ liệu về giá cả tăng sẽ khiến thị trường thận trọng về một kết quả tương tự vào tuần tới khi chúng ta có dữ liệu cập nhật giá tiêu dùng".



Ngân hàng trung ương Mỹ đang ở giữa chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất kể từ những năm 1980, khi họ cố gắng ngăn chặn lạm phát cao nhất hàng thập kỷ, và Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tháng trước đã cho biết rằng Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất "khi trong tháng 12."

Về diễn biến tỷ giá USD, chỉ số Dollar index (DXY) – so sánh USD với rổ 6 đồng tiền đối tác chủ chốt của Mỹ - nhìn chung đã giảm vào đầu phiên 9/12, nhưng sau đó hồi phục trở lại sau khi dữ liệu PPI tháng 11 được công bố.

Vào lúc kết thúc ngày 9/11 theo giờ Việt Nam, DXY tăng 0,06% lên 104,8411. Trong đó, đồng bạc xanh tăng 0,13% so với đồng euro EUR lên 1,05405 USD, mặc dù tính chung cả tuần, đồng tiền chung vẫn tăng tuần thứ 3 liên tiếp.

Tính từ đầu năm đến nay, DXY vẫn tăng khoảng 9,5%, song trong quý 4 này đã giảm hơn 6%, phản ánh kỳ vọng về lạm phát và lãi suất sẽ chậm lại.

Đồng bảng Anh tăng 0,27% lên 1,2274 USD, không xa mức cao nhất trong 6 tháng chạm tới vào thứ Hai (5/12), là 1,2345 USD, khi Chính phủ Vương quốc Anh công bố những cải cách nhằm duy trì vị thế của London là một trong những trung tâm tài chính cạnh tranh nhất trên thế giới.

Hiện các nhà đầu tư tiền tệ đang chờ đợi cuộc họp vào tuần tới của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Các nhà kinh tế kỳ vọng BoE sẽ bổ sung thêm 50 điểm cơ bản vào lãi suất ngân hàng trong tuần tới, bất chấp nền kinh tế rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách BoE dường như cũng đang ngày càng chia rẽ về mức độ thắt chặt cần thiết để vừa chế ngự được lạm phát, vừa không đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái sâu.

Khoảng cách giữa tỷ giá đồng bảng và lợi suất trái phiếu của Anh.

Ngoài Fed và BoE, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ công bố các quyết định về lãi suất vào tuần tới, và thị trường đang đặt cược rằng họ cùng với Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất, nhìn chung sẽ chỉ dừng ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Các nhà phân tích tiền tệ của MUFG cho biết mức độ biến động của các loại tiền tệ chính đã giảm về mức trung bình dài hạn khi thị trường bắt đầu định giá về triển vọng đỉnh lãi suất vào đầu năm tới.

"Một phần nguyên nhân khiến mức độ biến động giảm, theo chúng tôi, là do hầu hết các ngân hàng trung ương đang tiến gần đến mức lãi suất cuối cùng, cho thấy quý 1/2023 sẽ là quý mà hầu hết các ngân hàng trung ương sẽ tạm dừng tăng lãi suất sau khoảng 12 tháng thắt chặt", các nhà phân tích tiền tệ của MUFG cho biết.

Đồng yên Nhật đã tăng tới 0,7% so với đồng bạc xanh vào đầu phiên thứ Sáu, nhưng đã hạ nhiệt sau đó, sau khi dữ liệu PPI của Mỹ được công bố, vào lúc kết thúc ngày 9/12 theo giờ Việt Nam chỉ còn tăng 0,38% lên 136,165 JPY/USD.

Đô la Canada giảm so với USD trong phiên này, tính chung cả tuần cũng giảm do dữ liệu giá sản xuất của Mỹ nóng hơn dự kiến. Theo đó, đô la Canada giảm 0,3% xuống 1,3640 CAD/USD, tính chung cả tuần giảm 1,3% do dầu giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay.

Tiền nhân dân tệ của Trung Quốc trong phiên thứ Sáu có lúc tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng (6,9300 CNY/USD) khi các nhà đầu tư phớt lờ dữ liệu kinh tế yếu đi nà hướng tới sự phục hồi khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát chống dịch COVID-19.

Lúc kết thúc phiên, nhân dân tệ nội địa vẫn tăng 60 pip lên 6,9590 CNY/USD, tính chung cả tuần cũng tăng. Trên thị trường quốc tế, nhân dân tệ cũng tăng 0,06% lên 6,9547 CNH/USD.

Chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc trong tháng 11 giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, là tháng thứ 2 giảm liên tiếp, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,6%, thấp hơn mức tăng 2,1% của tháng 10.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin tăng mạnh trong phiên vừa qua, từ mức 16.950 USD lên 17.162 USD vào lúc kết thúc ngày 9/12 theo giờ Việt Nam. Trong phiên, có lúc giá đạt 17.270 USD. Tuy nhiên, mặc dù tăng trong phiên này, giới đầu tư tiền kỹ thuật số vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bất an do mức độ biến động mạnh của thị trường này trong thời gian qua.

Giá Bitcoin ngày 9/11.

Giá vàng dao động khá mạnh trong phiên vừa qua do USD dao động trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ nóng hơn một chút so với dự kiến.

Giá vàng giao ngay đầu phiên có lúc tăng 0,8%, sau đó hạ nhiệt, vào lúc kết thúc ngày 9/12 theo giờ Việt Nam vẫn tăng 0,3% đạt 1.795,39 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 2/2022 tăng 0,1% lên 1.803,80 USD.

Bob Haberkron, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến một số hoạt động bán tháo trên phạm vi nhỏ sau dữ liệu PPI nóng hơn dự kiến". "

"Về cơ bản, thị trường cho rằng, với dữ liệu vừa có, Fed có lẽ sẽ tiếp tục đi theo con đường tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tuần tới."

Tham khảo: Refinitiv, Coindesk