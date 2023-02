USD tăng vọt lên cao nhất 6 tuần, vàng lao dốc xuống đáy hơn 1 tháng

Trong bối cảnh báo cáo việc làm tháng 1 mạnh mẽ đáng kinh ngạc và dữ liệu CPI vẫn nóng hổi, thị trường phải xem xét lại dự đoán về mức lãi suất đỉnh và thời gian Fed duy trì lãi suất cao kéo dài hơn.

Dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 3,0% trong tháng 1/2023, mức tăng cao nhất trong gần 2 năm. Các con dữ liệu về tháng 12 chưa được sửa đổi cho thấy doanh số bán hàng giảm 1,1% trong tháng cuối năm 2022. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đã ước tính doanh số bán lẻ tăng 1,8% trong tháng 1, với các con số ước tính dao động từ 0,5% đến 3,0%.

Hôm thứ Ba (14/2), chính phủ Mỹ thông báo lạm phát giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 1 tăng nhanh, tăng 0,5% so với tháng liền trước, một phần do chi phí thuê nhà và thực phẩm cao hơn. Mức tăng đó đúng như dự đoán của các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters và cao hơn nhiều so với mức tăng 0,1% của tháng 12. So theo năm, giá CPI tháng 1 tăng 6,4%, thấp hơn chút ít so với mức 6,5% của tháng 12 nhưng cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế - ước tính là tăng 6,2%.

Ivan Asensio, người đứng đầu bộ phận ngoại hối của Silicon Valley Bank - ở San Francisco cho biết: “Tất cả những gì điều này đã làm khiến dự đoán về mức lãi suất đinihr của Fed bị đẩy lên cao hơn 25 điểm cơ bản so với con số dự đoán hồi tháng 1. Vì vậy, lãi suất cuối chu kỳ này được dự đoán sẽ ở mức 5,25%”, đề cập đến lãi suất chuẩn qua đêm của ngân hàng trung ương Mỹ.

"Không chỉ điều chỉnh tăng mức dự đoán về lãi suất cuối kỳ, giờ đây, chúng tôi dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và sau đó là 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 5. Ngoài ra, lãi suất cao có thể sẽ được duy trì trong thời gian dài hơn. Vậy, lãi suất cao nguyên ở đâu? Dù sao đi nữa, mục tiêu lạm phát 2% (của Fed) có vẻ hơi xa vời", ông Asensio nói thêm.

Phiên thứ Tư (15/2), chỉ số Dollar index (DXY) kết thúc phiên tăng 0,6% lên 103,90, trong phiên có lúc chạm mức cao nhất trong 6 tuần là, 104,11.

So với đồng yên, đồng USD cũng tăng lên mức cao nhất 6 tuần, là 134,355 JPY –cao nhất kể từ ngày 6 tháng 1. Kết thúc phiên, USD tăng 0,8% lên 134,16 yên.

Shaun Osborne, giám đốc chiến lược ngoại hối của Scotiabank, cho biết: "Tỷ giá cặp tiền tệ JPY/USD đã nới rộng từ mức 127 và bức tranh xu hướng giá theo phân tích kỹ thuật từ đầu tháng 2 đến nay đã chuyển từ giảm sang tăng."

Ông nói thêm rằng đồng đô la Mỹ tăng trên vùng 133,10 yên cho thấy khả năng USD sẽ tăng tiếp lên 136,50/137 JPY.

Trong khi đó, đồng euro giảm 0,5% so với đồng đô la xuống 1,0682 USD/EUR.

Tỷ giá USD/EUR

Hồi tháng 12, dự báo trung bình của các nhà hoạch định chính sách của Fed cho thấy lãi suất chính sách của ngân hàng trung ương sẽ đạt đỉnh 5,1% trong năm nay. Nhưng các nhà đầu tư quỹ Fed futures fund đã định giá mức cao nhất trên 5,2% đạt được vào tháng 7 và các nhà giao dịch đang trở nên ít chắc chắn hơn rằng việc lãi suất sẽ được cắt giảm trong năm 2023. Lãi suất của Fed hiện ở mức 4,5% đến 4,75%.



Các nhà kinh tế của Deutsche Bank cho biết họ hiện kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất chính sách lên tới 5,6%, trước đó dự đoán là 5,1%.

Lãi suất của Mỹ và các chỉ số kinh tế cơ sở quyết định lãi suất

Đồng bảng Anh giảm 1,3% xuống còn 1,2022 USD sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Anh đã hạ nhiệt nhiều hơn dự kiến vào tháng 1 xuống mức 10,1% so với cùng kỳ năm trơcs, giảm bớt một số áp lực lên Ngân hàng Trung ương Anh trong việc tiếp tục tăng lãi suất.



Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng chú ý đến thông báo của Bộ trưởng Thứ nhất Scotland Nicola Sturgeon rằng bà sẽ từ chức sau hơn 8 năm làm việc.

Đồng đô la Úc giảm 1,3% xuống 0,6897 USD. Giám đốc ngân hàng trung ương Úc Philip Lowe nói với các thành viên quốc hội rằng lãi suất vẫn có thể tăng thêm nữa.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giao dịch trên thị trường trong nước có lúc chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng, là 6,8576 nhân dân tệ đổi một đô la. Kết thúc phiên, nhân dân tệ tăng 0,3% lên 6,8515 CNY/USD.

Đồng USD tăng mạnh đẩy giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tháng với vàng giao ngay kết thúc phiên 15/2 giảm 1% xuống còn 1.835,39 USD/ounce, trong khi vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 giảm 1,1% xuống 1.845,30 USD.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metals, cho biết doanh số bán lẻ tăng là "một dấu hiệu khác cho thấy nếu Fed muốn hạ nhiệt lạm phát, họ sẽ phải tăng lãi suất để cắt giảm một số nhu cầu này". Thực vậy, khả năng phục hồi của nền kinh tế của Mỹ rất mạnh mẽ mặc dù chi phí đi vay trong thời gian qua cũng liên tục tăng mạnh.

Carsten Menke, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu của Julius Baer , cho biết: “Trong trường hợp lạm phát tăng mạnh trở lại và lãi suất tăng nhanh trở lại, vàng và bạc sẽ bị ảnh hưởng”. “Ngược lại, vàng và bạc sẽ được hưởng lợi nếu Fed bắt đầu giảm lãi suất do các dấu hiệu suy thoái đang gia tăng."

Tỷ giá các tiền tệ chủ chốt

Tham khảo: Refinitiv