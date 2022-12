USD và vàng tăng phiên cuối tuần

Chỉ số Dollar index (DXY) – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – lúc kết thúc ngày thứ Sáu 16/12 theo giờ Việt Nam tăng 0,1% lên 104,58, sau khi tăng hơn 0,9% trong phiên liền trước (thứ Năm, 15/12).

DXY đã tăng khoảng 9% trong năm nay khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh mẽ, hút tiền trở lại trái phiếu bằng đồng USD. Tuy nhiên, chỉ số này đã giảm khoảng 8% kể từ khi đạt mức cao nhất trong vòng 20 năm vào tháng 9, do lạm phát ở Mỹ chậm lại làm gia tăng hy vọng rằng chu kỳ tăng lãi suất của Fed có thể sớm kết thúc. Các dữ liệu kinh tế ở châu Âu tốt hơn dự kiến đẩy đồng euro hồi phục trở lại cũng góp phần làm suy yếu đồng USD trong thời gian gần đây.

Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng về thị trường của công ty Corpay ở Toronto, cho biết: "Với việc hầu hết các rủi ro lớn nhất của năm 2022 đã qua, các nhà giao dịch đang tái cân bằng danh mục đầu tư để khai thác những thay đổi dự kiến trong quỹ đạo chính sách tiền tệ trong năm mới".



"Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương châu Âu - và thậm chí cả Ngân hàng Anh - được cho là sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ một cách khiêm tốn trong những tháng tới," ông nói thêm.

Trong phiên 16/12, đồng USD giảm giá trong một thời gian ngắn lúc đầu phiên, sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 12 do số lượng đơn đặt hàng mới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2,5 năm, trong khi nhu cầu giảm đã giúp hạ nhiệt đáng kể lạm phát.

S&P Global mới đây cho biết chỉ số PMI hỗn hợp của Mỹ - theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ - đã giảm xuống 44,6 trong tháng 12/2022 so với mức 46,4 của tháng 11. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp chỉ số này duy trì dưới mức 50, nguyên nhân là do sự thu hẹp trong khu vực tư nhân.

Vào lúc kết thúc ngày 16/12 theo giờ Việt Nam, đồng bạc xanh đã giảm 0,91% so với đồng yen xuống 136,509 JPY, sau khi đạt mức cao nhất hai tuần trong phiên trước đó. Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ có quyết định chính sách vào thứ Ba (20/12), và mặc dù dự kiến sẽ không có thay đổi nào tại cuộc họp đó, nhưng một số người tham gia thị trường đã bắt đầu đặt cược vào một số chính sách điều chỉnh để kích thích kinh tế khi Thống đốc Haruhiko Kuroda chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ của mình vào tháng Tư.

Tuy nhiên, đồng USD tăng 0,07% so với bảng Anh lên 1,2176 USD/GBP. Ngân hàng Anh (BoE) đã đưa ra mức tăng lãi suất nửa điểm phần trăm trong cuộc gặp hồi Hè, là lần tăng thứ 9 liên tiếp.

Đồng euro phiên vừa qua cũng giảm 0,1% xuống 1,0620 USD/EUR.

Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) báo hiệu rằng chu kỳ tăng lãi suất còn lâu mới kết thúc, làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tiềm ẩn đối với nền kinh tế toàn cầu và khiến các nhà đầu tư hướng tới đồng bạc xanh để trú ẩn an toàn.

Trong một tuần các ngân hàng trung ương như Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và ngân hàng trung ương của Na Uy bận rộn với sự kiện của mình, dự kiến bảng Anh và các tiền tệ khác đã biến động mạnh.

Hôm 14/12, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng lãi suất của Mỹ sẽ tăng hơn nữa và duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn dự kiến trước đây.

Chủ tịch Fed New York, John Williams, hôm 16/12 đã phát thêm những tín hiệu về việc tích cực thắt chặt tiền tệ, nói rằng vẫn có khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến ​​vào năm tới. Fed đã dự đoán mức lãi suất cao nhất sẽ là 5,1%.

Tuy nhiên, thị trường tài chính dường như không tin vào lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed. Các Quỹ liên bang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2023.

Chiến lược gia Schamotta của Corpay cho biết: "Rất ít người mong đợi Cục Dự trữ Liên bang đưa ra quyết định thắt chặt tiền tệ vào thứ Tư (14/12)".

Đồng đô la Úc - nhạy cảm với rủi ro – giảm nhẹ xuống 0,6694 USD. Đồng đô la Úc đã giảm 2,38% trong phiên trước đó - mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Đồng đô la New Zealand tăng 0,5% lên 0,6372 USD.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá so với đồng đô la Mỹ, do các thương nhân vẫn lạc quan về các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương đang diễn ra, nơi các quan chức chính phủ hàng đầu thảo luận về định hướng chính sách cho năm tới. Theo đó, nhân dân tệ giao ngay lúc kết thúc ngày 16/12 theo giờ Việt Nam ở mức 6,9730 CNY/USD, giảm 20 pip so với phiên liền trước.

Cập nhật tỷ giá các tiền tệ chủ chốt.

Chứng khoán thế giới cũng bị mắc kẹt gần mức thấp nhất trong một tháng và thị trường trái phiếu chính phủ chịu áp lực bán mới vào thứ Sáu, một ngày sau khi hàng loạt ngân hàng trung ương tăng lãi suất và báo hiệu rằng cuộc chiến chế ngự lạm phát vẫn chưa kết thúc.

Phố Wall đi xuống sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 12, nhưng nhu cầu giảm đã giúp hạ nhiệt đáng kể lạm phát.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 1,08%, S&P 500 giảm 1,15%. và Nasdaq Composite giảm 0.83%. Tính chung cả tuần, hầu hết các chỉ số đều giảm.

Chứng khoán châu Âu tuần này cũng giảm khi những lo ngại về suy thoái kinh tế gia tăng. Chỉ số cổ phiếu Stoxx 600 của khu vực giảm 1,33%.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản kết thúc phiên ở mức thấp nhất trong hơn một tháng, với Nikkei và chỉ số MSCI của khu vực đã rất thành công.

Chỉ số Bitcoin trong 24 giờ qua.

Giá vàng tăng trong phiên cuối tuần, song tính chung cả tuần giảm nhiều nhất kể từ giữa tháng 11, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết cần tăng thêm lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Kết thúc ngày 16/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 1.787,88 USD/ounce, tính chung cả tuần giá giảm khoảng 0,5%, vàng kỳ hạn tháng 2 tăng 0,4% lên 1.794,30 USD.

"Rất nhiều nhà giao dịch đang tập trung sự chú ý vào cả Fed và ECB, điều này báo hiệu rằng việc thắt chặt hơn sẽ diễn ra và chúng ta đã thấy lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng đáng kể, và đó là lý do tại sao vàng có một tuần giảm giá", Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của OANDA, cho biết.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cao cấp của Kitco Metals cho biết: "Vàng có thể được coi là nơi trú ẩn an toàn nhẹ khi thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu đang bán tháo sau sự trỗi dậy của các ngân hàng trung ương lớn."

Commerzbank nhận thấy vàng sẽ giảm trở lại mức 1.750 USD/ounce cho đến khi chu kỳ tăng lãi suất của Fed kết thúc và dự kiến giá sẽ tăng lên 1.850 USD vào cuối năm 2023.

Tham khảo: Refinitiv, Coindesk