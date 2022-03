Ưu thế vị trí Homeliday Eo Gió trong quần thể tiện ích rộng 1300ha

Homeliday Eo Gió tọa lạc tại xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trong quần thể nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn. Dự án được đánh giá là sở hữu vị trí đắc địa cùng hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, cho phép di chuyển và kết nối dễ dàng tới Eo Gió, địa điểm du lịch được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Ngoài ra, dự án cũng có khả năng kết nối tốt với nhiều điểm du lịch không thể bỏ qua của Quy Nhơn như Kỳ Co, Ghềnh Ráng…



Du khách có thể đến với Quy Nhơn nói chung và Homeliday Eo Gió nói riêng qua tuyến Quốc lộ 19 kết nối với Quốc lộ 1, sân bay Phù Cát cùng nhiều tuyến cao tốc trọng điểm khác. Ngoài ra, việc đến với Homeliday Eo Gió rất thuận tiện khi sân bay quốc tế Phù Cát đang khai thác các chuyến bay nội địa từ các thành phố lớn, trung tâm du lịch và các chuyến bay nước ngoài (Hàn Quốc, Thái Lan) với thời gian rút ngắn. Từ trung tâm thành phố Quy Nhơn du khách chỉ mất hơn 10p lái xe thông qua trục đường Võ Nguyên Giáp, cầu Thị Nại để đến với dự án.

Hưởng lợi từ quần thể tiện ích đang hoạt động

Ngoài lợi thế về vị trí và hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối, Homeliday Eo Gió mang đến những trải nghiệm dịch vụ tiện ích đặc quyền từ hệ thống tiện ích cao cấp đang hoạt động tại FLC Quy-Nhon Beach & Golf Resort: Sân golf tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị tiệc tùng, công viên safari, trung tâm mua sắm, giải trí…. Đây cũng là những lợi điểm mà chủ sở hữu Homeliday có thể tận dụng khai thác tối đa khả năng sinh lời.

Theo đó, FLC Quy Nhơn Golf Link cung cấp dịch vụ lưu trí và giải trí với bộ môn golf thượng lưu. Trên sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, khách hàng được trải nghiệm những cú swing, hole in one đẳng cấp, nơi đây quy tụ những golfer chuyên nghiệp, là chủ doanh nghiệp, chính khách… Sân golf này được Asia Golf Award xếp hạng Top 3 sân golf đẹp nhất Châu Á. Trước khi dịch bùng phát, đã có rất nhiều chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc tới sân bay Phù Cát dành riêng cho các Golfer Hàn Quốc đến và trải nghiệm FLC Golf Links. Ngay sát cạnh sân golf là công trình, FLC Convention Center Quy Nhơn. Khu nhà hội nghị đa năng 2 tầng cùng các phòng hội trường lớn, phòng tọa đàm..., đáp ứng dịch vụ hội họp của doanh nghiệp, tổ chức đa dạng quy mô. Còn tại FLC Zoo Safari Park - công viên động vật hoang dã có diện tích rộng 38.5 ha, khách hàng được trải nghiệm thực tế về thế giới động vật đa dạng chủng loại, nguồn gốc, và đây là Safari Zoo tiên phong tại Quy Nhơn. Đặc biệt, do sở hữu vị trí chiến lược, chủ sở hữu sản phẩm tại Homeliday Eo Gió sẽ tiếp cận với lượng khách lớn đến từ 2 tổ hợp khách sạn cao cấp FLC Grand Hotel, FLC Luxury Hotel với sức chứa lần lượt từ 1000 – 3500 khách.

Cụm khách sạn FLC Grand Holel Quy Nhơn

3 tháng đầu năm nay, Bình Định đón gần 200.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 40% so với cùng thời điểm năm 2021. Đáng chú ý, những điểm đến có vị trí kế bên Homeliday Eo Gió thu hút lượng khách lớn như: Hầm Hô, Eo Gió, công viên động vật hoang dã FLC Safari cũng ghi nhận hơn 11.000 lượt khách đến đây. Khảo sát trên những trang booking du lịch, từ giờ cho đến cuối tháng 3, nhiều homestay, hệ thống khách sạn tại thành phố Quy Nhơn rơi vào tình trạng "cháy phòng" dù chưa phải mùa cao điểm du lịch của địa phương này. Đây là những dự báo tích cực đối với thị trường du lịch Quy Nhơn và cho chủ sở hữu tương lai của Homeliday Eo Gió.

Phối cảnh tổng thể dự án Homeliday Eo Gió

Ngoài tận dụng khai thác nguồn khách hàng đến với FLC Quy Nhơn, khách hàng của Homeliday Eo Gió cũng có thể khai thác từ nguồn khách du lịch khổng lồ đến với Kỳ Co – Eo Gió. Hình thế tựa như yên ngựa, được bao bọc bởi những dãy núi hướng biển, Kỳ Co Eo Gió được ví như một Maldives thu nhỏ phiên bản Việt. Nơi đây sở hữu cảnh sắc tự nhiên đẹp mê đắm bất kỳ ai từng đặt chân đến với nước biển xanh trong bên những vách núi đá sừng sững giữa đại dương.

Ưu thế vị trí trong quần thể FLC Quy Nhơn với nhiều tiện ích đang vận hành ổn định và nằm kế cận những điểm du lịch nổi tiếng Quy Nhơn, khách hàng của Homeliday Eo Gió có quyền yên tâm về tính thanh khoản cũng như khả năng khai thác sinh lời triệt để của dự án.

https://cafef.vn/uu-the-vi-tri-homeliday-eo-gio-trong-quan-the-tien-ich-rong-1300ha-20220324121341704.chn