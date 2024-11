Ủy ban Chứng khoán xử phạt loạt doanh nghiệp

Thanh tra UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ NTP (địa chỉ ở Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Công ty này bị phạt 92.500.000 đồng theo quy định vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ NTP không công bố thông tin với UBCKNN các tài liệu: Báo cáo về hoạt động đầu tư năm 2022, báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Tân Việt (nay là Quỹ cổ phiếu triển vọng NTP). Bên cạnh đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn báo cáo về hoạt động đầu tư tháng 12/2022 của Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Tân Việt (Quỹ cổ phiếu triển vọng NTP)).

Ngày 27/11, UBCKNN ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Công ty BOS). Công ty này có địa chỉ tại phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty này bị phạt 175.000.000 đồng do báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng, tỷ lệ an toàn tài chính tại các ngày (30/4 và ngày 31/5, 30/6, 31/7 và 31/8) và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6.

Ngoài ra, Công ty BOS buộc phải báo cáo thông tin chính xác tỷ lệ vốn khả dụng đối với các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty này tại những ngày nói trên.

UBCKNN cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (số 119 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).



Công ty này bị phạt 85.000.000 đồng vì không thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Công ty này đã điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ trái phiếu Techcom không đảm bảo trong thời hạn theo quy định.

Công ty này cũng bị phạt tiền 85.000.000 đồng do không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính với các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Công ty này đã bố trí 1 nhân viên điều hành các quỹ mà công ty đang quản lý, đồng thời nhân viên này cũng là người thực hiện quản lý danh mục đầu tư và thực hiện nghiệp vụ đầu tư tài chính.

Thời gian qua, sau hàng loạt vụ việc thao túng chứng khoán được phát hiện, UBCNNN đã mạnh tay xử lý các vi phạm, tham gia bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, minh bạch thị trường.