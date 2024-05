Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 'thúc' tiến độ các dự án trọng điểm

Sớm hoàn thiện phương án xử lý dự án Tisco 2

Công ty Gang thép Thái Nguyên đã có quý thứ 2 (quý I/2024) báo lãi sau nhiều năm ròng rã thua lỗ bởi số vốn đầu tư quá lớn cho dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). Cùng với kết quả tích cực này, Tisco 2 cũng đã có những chuyển biến đáng kể. Mới đây, Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh đã có cuộc làm việc về tiến độ xử lý dự án này.

Theo báo cáo về tiến độ xử lý dự án, cuối năm 2023, chủ đầu tư đã tiến hành đàm phán với tổng thầu dự án MCC (Trung Quốc) tại Thái Nguyên. Tại cuộc đàm phán, 2 bên đã thống nhất xây dựng phương án kiểm đếm thiết bị vật tư đã đến hiện trường và thực hiện kiểm đếm với sự tham gia của tư vấn độc lập. Sau đó, 2 bên đã dự thảo và trao đổi về phương án kiểm đếm thiết bị; Đồng thời, chủ đầu tư cũng đã mời đơn vị tư vấn Vinacontrol cùng làm việc với MCC và thống nhất tiến hành kiểm đếm thử nghiệm đối với thiết bị quạt gió lò cao. Hiện các bên đã hoàn thiện phương án tổng quan kiểm đếm thiết bị.

Tuy nhiên, theo báo cáo, khối lượng công việc cần thực hiện theo phương án là rất lớn, điều kiện thời tiết trong khoảng thời gian diễn ra công tác kiểm đếm thiết bị không thuận lợi; song các bên đều đã nỗ lực, cố gắng khắc phục, tích cực phối hợp, hợp tác và đã hoàn thành tương đối khối lượng công việc của phương án này.

Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh đánh giá, thương hiệu Gang thép Thái Nguyên từng được coi là biểu tượng của ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam nói riêng và điển hình trong mối quan hệ hợp tác lĩnh vực công nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thập niên 1960. Đặc biệt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã dành sự quan tâm lớn trong công tác giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của dự án Tisco 2.

Do đó, ông Nguyễn Hoàng Anh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MCC và Vinacontrol để kiểm tra, rà soát đối chiếu để thống nhất về số liệu, xác định giá trị vật tư, thiết bị theo hồ sơ nhập khẩu; Từ đó, khẩn trương hoàn thiện trong thời gian sớm nhất phương án xử lý dự án Tisco 2, trình lên các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời cũng yêu cầu các bên sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc, rút kinh nghiệm từ những tồn tại cũ để hướng tới các bước phát triển mới cho dự án, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giao thương tích cực giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Đôn đốc các công trình trọng điểm quốc gia

Ngoài ra, hàng loạt các cuộc làm việc của các lãnh đạo CMSC với các đơn vị thực hiện, các địa phương nơi dự án công trình trọng điểm đi qua đã được thực hiện trong thời gian vừa qua. Trong đó, tiến độ dự án Cảng hàng không (CHK) Long Thành đang gặp một số khó khăn do có gói thầu có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, nhiều hạng mục đan xen, được áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, thi công, nghiệm thu khắt khe; khối lượng công tác thiết kế bước 3 lớn, có tính chất kỹ thuật cao và phức tạp.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch CMSC đánh giá, thi công CHK Long Thành đòi hỏi nhiều phần việc mang tính chất kỹ thuật cao, do đó, Tổng Công ty CHK Việt Nam (ACV) cần tiếp tục phối hợp tốt với các nhà thầu xây dựng kế hoạch, bảo đảm tiến độ các hợp phần. Với các gói thầu khác, ACV phải đẩy nhanh các công việc liên quan để bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra. Ngoài ra, ông Cảnh cũng lưu ý ACV cần tiếp tục duy trì tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực đang thi công, tránh xảy ra những sự cố gây mất an ninh, an toàn, ảnh hưởng tới các lực lượng đang thi công tại dự án.

Làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai - địa phương có nhiều dự án trọng điểm đang được thi công, Chủ tịch CMSC đã có những nghị cụ thể để các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc CMSC có thêm thuận lợi để thực hiện dự án. Trong đó, đáng kể nhất là thực hiện các công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án hoặc tìm kiếm các mặt bằng để thực hiện các “tiểu” dự án trong đại dự án CHK Long Thành. Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng Anh cũng đề nghị chính quyền tỉnh có tác động để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sớm có đủ mặt bằng để thực hiện dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 khi Tập đoàn này đang vướng diện tích đất (hơn 30ha) do Tổng Công ty Tín Nghĩa đang làm chủ.