Ủy viên HĐQT VLXD Bình Dương muốn chi hơn 100 tỷ mua cổ phiếu MVC

Mới đây, nhăm tăng tỷ lệ sở hữu, Ủy viên HĐQT CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán: MVC) - bà Phạm Kim Oanh đã thông báo đăng ký mua vào 10,5 triệu cổ phiếu MVC.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phần bà Oanh nắm giữ sẽ tăng từ 14,4 triệu lên 24,9 triệu đơn vị, ứng với tỷ lệ sở hữu tăng từ 14,4% lên 24,9% vốn điều lệ tại VLXD Bình Dương. Phương thức giao dịch thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Chốt phiên 28/6, cổ phiếu MVC trên thị trường đóng cửa tại mức 9.600 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo thị giá này, bà Ủy viên sẽ phải chi ra hơn 100 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này. Dự kiến giao dịch diễn ra từ 30/6 đến 27/7/2021.

Động thái gom thêm cổ phiếu của bà Oanh trái ngược với hành động mới đây của một ủy viên HĐQT khác tại VLXD Bình Dương là ông Nguyễn Thành Nhân.

Cụ thể, ông Nhân đã đăng ký bán toàn bộ gần 24 triệu cổ phiếu MVC (tỷ lệ 23,95%) đang sở hữu để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 29/6 đến 27/7/2021.

Cơ cấu cổ đông của VLXD Bình Dương hiện tại có Tổng Công ty Thanh Lễ là cổ đông lớn nhất sở hữu 25 triệu cổ phần. Cổ đông lớn thứ 2 chính là ông Nguyễn Thành Nhân – người vừa quyết định mang toàn bộ cổ phần ra bán; ngoài ra có hai cổ đông lớn khác là bà Oanh với tỷ lệ sở hữu 14,4% vốn và ông Nguyễn Xuân Thuận với lượng nắm giữ 9,6% vốn.

Như vậy, nếu giao dịch của các lãnh đạo VLXD Bình Dương thành công như đăng ký, bà Oanh sẽ chính thức thay ông Nhân trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty.

Theo tài liệu Báo cáo thường niên 2020 đã công bố của MVC, bước sang năm 2021, công ty đặt kế hoạch tiếp tục "đi lùi" theo đà sụt giảm từ năm 2018 đến nay. Cụ thể, doanh thu kỳ vọng đạt 320 tỷ đồng tương đương mức giảm 45% so với thực hiện năm 2020. MVC đề ra mục tiêu thu lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng, sụt giảm 54% so với cùng kỳ năm trước.



Kết thúc quý 1/2021, MVC ghi nhận mức doanh thu 79,7 tỷ đồng, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn đạt 10,7 tỷ đồng LNTT, tăng trưởng 182% so với quý 1/2020, sau khi trừ đi các khoản chi phí, MVC thu về xấp xỉ 8,6 tỷ đồng lãi, gấp gần 2,9 lần so với mức 3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm 2021, công ty đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 30,6% mục tiêu LNTT.